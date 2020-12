Za boj v řadách separatistů na Ukrajině potrestal soud Čecha 15 lety vězení

Na 15 let do vězení poslal ústecký krajský soud pětačtyřicetiletého Čecha, který se podle rozsudku zapojil v řadách separatistů do konfliktu na Ukrajině. Muž byl souzen jako uprchlý. Rozsudek už je pravomocný.

"Muži bylo kladeno za vinu, že se od konce května 2014 měl aktivně zapojit do ozbrojeného konfliktu na východě Ukrajiny na straně separatistické tzv. Doněcké lidové republiky v bojích proti legální vládě Ukrajiny," uvedl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Doplnil, že odsouzený byl dokonce separatisty vyznamenán za statečnost. Muž byl odsouzen jako uprchlý, podle Ibeheje by měl s největší pravděpodobností stále pobývat na východě Ukrajiny. Pokud by byl v budoucnu dopaden a předán do Česka, může požádat o nové projednání případu. Soud ho v novém hlavním líčení nemůže potrestat přísněji než napoprvé. Související Za účast v bojích na Ukrajině dal soud muži 4,5 roku vězení a vyhostil ho z Česka Muž byl odsouzen za teroristický útok, podle právní úpravy účinné do konce ledna roku 2017 mu hrozilo až 20 let vězení. Český trestní zákoník definuje teroristický útok jako čin spáchaný proti České republice nebo mezinárodní organizaci, zároveň ale uvádí, že české právo poskytuje ochranu proti teroristickým činům i cizím státům. České soudy v minulosti řešily několik případů spojených s boji na Ukrajině. Z terorismu byl v minulosti obžalován například bývalý český voják Erik Eštu, soudy ho však nakonec potrestaly za službu v cizích ozbrojených silách podmíněným trestem. Pavlu Kafkovi nedávno podle České televize uložil Vrchní soud v Praze za účast na organizované zločinecké skupině tříletý nepodmíněný trest. Zatím nepravomocně potrestal pražský městský soud za boj na straně separatistů Bělorusa Alexeje Fadějeva, za účast na organizované zločinecké skupině mu uložil 4,5 roku vězení. Konflikt na Ukrajině propukl v roce 2014 po svržení režimu proruského prezidenta Viktora Janukovyče a následné ruské anexi Krymu. Boje mezi povstalci a vládě loajálními vojsky tehdy propukly na začátku dubna a od té doby si vyžádaly přes 14 000 obětí. Česká republika samozvané republiky proruských separatistů neuznává a trvá na tom, že jimi ovládaná území, stejně jako Ruskem anektovaný Krym, jsou nedílnou součástí Ukrajiny.