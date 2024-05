Tohle český hokej nezažil 39 let. "Staromák" zaplnila euforie, lidé kolabovali

Pražské Staroměstské náměstí zaplnily v neděli tisíce hokejových fanoušků, kteří přišli společně sledovat finále hokejového mistrovství světa na velkoplošné obrazovce. Mohli tak společně svědčit vítězství, které Česko zažilo naposledy před 39 lety.

Milovníci hokeje v neděli zaplnili prostor na pražském Staroměstském náměstí, kde na velkoplošné obrazovce sledovali česko-švýcarské finále mistrovství světa. Podle odhadů pořadatelů tam zavítalo 15 tisíc lidí. Povzbuzování se třetinu od třetiny měnilo z hlasitého na ohlušující. Po prvním českém gólu vypukl bujarý jásot, po druhém už diváci začali slavit a poslední vteřiny zápasu odpočítávali jako silvestrovskou půlnoc.

Po závěrečném hvizdu fanoušci provolávali "Tak jsme první, no a co", "Mistři!" a "Je to doma!" a "Hoši, děkujem!" Skandovali také "Pasta, Pasta", tedy přezdívku střelce prvního gólu Davida Pastrňáka. Nadšeným křikem pak ocenili informaci organizátorů, že v pondělí zřejmě všichni dostanou možnost na stejném místě tým trenéra Radima Rulíka přivítat. Po předání medailí českým borcům zazněla náměstím státní hymna v podání tisíců zpěváků. Následoval zpěv hitu We Are the Champions.

Záchranáři museli při zápasu ošetřovat několik lidí, kteří v davu zkolabovali. "V rámci projekce finálového utkání v ledním hokeji na Staroměstském náměstí jsme doposud ošetřili šest pacientů, z toho dva byli transportováni do zdravotnického zařízení. Z preventivních důvodů byl aktivován a v následujících minutách bude přistaven speciál Fénix," napsali po druhé odehrané třetině na síti X.

Fanoušci po celou dobu křičeli, troubili na vuvuzely, hlučeli s řehtačkami. Před začátkem zápasu někdo z davu vypustil k nebi zlaté balónky. Na náměstí převládali mladí lidé, nechyběli ale ani malé děti s rodiči. Pořadatelé návštěvníkům rozdávali vodu z připravených cisteren. Lidi, které zkolabovali, vynášeli pryč strážníci. Ostatní fanoušci jim přivolávali pomoc světelnou signalizací.

Náměstí se zaplnilo už hodinu před úvodním vhazováním. K velkoplošné obrazovce instalované na prostranství mezi radnicí a Týnským chrámem zamířila většina z fanoušků v národních dresech.