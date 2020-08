"Za 400 tisíc jsem to zařídil." V Brně s byty kupčili i lidé z ČSSD, tvrdí podnikatel

Aktuálně.cz a HN získaly výpověď podnikatele Miroslava Wagnera, který tvrdí, že v Brně za statisícové úplatky kupčil s městskými byty. Ukazuje přitom na politiky ČSSD. Detektivové přitom už stíhají expolitika Pavla Hubálka, který zas vypověděl, že spolupracoval na manipulacích s nemovitostmi se členy ODS. Politici, které podnikatel jmenuje, jakékoliv nezákonné praktiky odmítají.

Bývalého lokálního politika Pavla Hubálka před dvěma lety začala policie stíhat za podvod. Zájemcům o bydlení dle slov tehdejšího vyšetřovatele Vladimíra Machaly sliboval za statisíce korun zajistit levnou privatizaci městských bytů v Brně, což jako člověk bez vazeb na vedení radnice nemohl splnit. Pak ale nastal zvrat.

Policistu Machalu Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) letos na jaře obvinila z pokusu kauzu zmanipulovat. Podle GIBS vynášel informace o případu lidem, které Hubálek označil za aktéry kauzy. Potom, co vyšetřování převzala NCOZ, Hubálek začal elitním detektivům vypovídat. Jak už Aktuálně.cz a HN napsaly, tvrdí, že nebyl podvodník, ale pouze pracoval jako "výběrčí" v systému, jehož součástí byli vlivní brněnští politici, kteří privatizace uměli zajistit.

A ukázal na exministra spravedlnosti a nynějšího poslance ODS Pavla Blažka, současnou primátorku Markétu Vaňkovou (ODS) či jejího náměstka Roberta Kerndla. Hubálek trojici dobře zná. V minulosti společně s nimi nakupoval pozemky a přátelil se.

Blažek v opakovaných vyjádřeních odmítá, že by se v minulosti v době působení v Brně jakkoli podílel na machinacích s tamními městskými byty, a označuje to za "blbost". Bývalého starostu Rojetína Pavla Hubálka pak prohlašuje za lháře, který se chce falešnými výpovědmi vyvinit z vlastních zločinů a získat mírnější trest díky statusu spolupracujícího obviněného. Podmínkou toho ale je, že policisté vyhodnotí, že vypovídá pravdu.Tvrdě se ohrazují i Vaňková s Kerndlem. Policie minulé pondělí udělala na radnici Brno-střed razii, při níž se zajímala právě o pronájmy či privatizace spjaté s politiky a také jejich e-mailové schránky.

HN a Aktuálně.cz při mapování operací s městskými byty nyní získaly osobní výpověď dalšího muže, který popisuje, že za úplatky přidělování městských bytů ovlivňoval. Miroslav Wagner mluví o tom, že se na systému podílela také sociální demokracie. Vazby mezi politiky ODS a ČSSD jsou v Brně historicky silné. V minulosti spolu na radnici Brno-střed i magistrátu seděli v koalici. A vládnou spolu i nyní. "Předpokládám, že když budu mluvit a řeknu, jak to bylo, neudělám si to ještě horší - může mi to snad jen pomoct," řekl redakci Wagner.

Reportéři se s někdejším podnikatelem v realitách Wagnerem sešli několikrát osobně. Výpověď se rozhodl zveřejnit potom, co minulý týden NCOZ udělala razii na radnici Brno-střed, při které zajistila materiály k privatizacím a pronájmům městského majetku pro vlivné brněnské politiky. A svůj příběh vypověděl i policistům, s nimiž dle svých slov spolupracuje. Wagnerova výpověď pro detektivy může být důležitý dílek do mozaiky. Výše zmiňovaný Pavel Hubálek při výsleších - jejichž přepisy má redakce k dispozici - mluvil o tom, že na kupčení s byty se nepodíleli jen vlivní politici ODS, ale "trh" si rozdělili právě se sociálními demokraty. NCOZ prověřuje obě větve.

Hubálek a Wagner vypovídají, že za úplatky zájemcům slibovali pronájem městského bytu, který později politici pošlou do privatizace. Nájemníci měli dle pravidel magistrátu přednostní právo si byt výhodně koupit. Za zlomek tržní ceny.

Wagner za svou spojku při kšeftování s byty označuje Bedřicha Tomana (ČSSD), v minulém volebním období člena bytové komise Brna-střed a opozičního zastupitele. Právě on dle jeho výpovědi byl mužem, s nímž přidělování bytů řešil. Podle jeho tvrzení je dovedl zařídit navzdory tomu, že tehdy seděl v opozici a na radnici Brno-střed vládlo hnutí ANO včetně místostarosty Jiřího Švachuly, který je dnes obžalovaný za stamilionové manipulace veřejných zakázek.

"Vybíral jsem statisícové úplatky"

Podle Wagnera spolupráce s Tomanem fungovala následovně. "Domluva byla taková, že každý druhý čtvrtek jsme se sešli před zasedáním bytové komise v hotelu Slavia. Donesl tabulky, já jsem řekl 'Byty a lidi'. Odešel na komisi, po komisi mi volá: 'Kde jsi. Vyšlo to.' Zase jsme se potkali ve Slavii a dostal obálku. On to nepočítal, věděl, že ho neošidím," popsal pro HN a Aktuálně.cz Wagner.

K obchodům s městskými byty se podle svých slov dostal náhodou. "My jsme se s Tomanem seznámili na fotbale. Slovo dalo slovo, já jsem zjistil, že umí sehnat byty. Domluvili jsme se na tom - 'když budu mít nějakého klienta, zkusíš to nějak prosadit, prosím tě?' On mi řekl, že jo. 'A co za to?'," popsal redakci Wagner, otec známého bývalého brněnského fotbalisty Reného Wagnera.

"Byli jsme s Tomanem domluveni na 50 nebo 100 tisících za byt. Ale já jsem si těm lidem říkal o víc - třeba o 300, 400 tisíc. Bylo toho strašně moc, ale některé byty nakonec vůbec nevyšly," doplnil podnikatel Wagner, který zároveň přiznal, že část zájemců peníze zaplatila, byt ale nakonec příležitost koupit neměla.

Radnice Brno-střed je sice podle něj "vytipovaným" zájemcům přidělila do nájmu, ale samotnou privatizaci muselo schválit i vedení brněnského magistrátu. A to výrazně zkomplikovala stopka privatizací od nového vedení města v čele s hnutím ANO v roce 2014. Wagner popsal, že právě proto potvrzení pro zájemce o tom, že byt v budoucnu půjde do privatizace, s Tomanem falšovali.

Kvůli tomu, že si část "klientů" na Wagnera stěžovala na policii, stálo pak před dvěma lety za odstartováním vyšetřování. Pro bývalého člena bytové komise Brna-střed a opozičního zastupitele Tomana si v roce 2018 přišli policisté a hodiny ho vyslýchali - jak tehdy upozornila brněnská MF Dnes. Zabavili mu počítač. Detektivové tehdy pátrali také po Wagnerovi. Ani jeden z mužů ale není dodnes obviněn. Prověřování, které ke stíhání může vést, dle několika zdrojů redakce stále pokračuje a stejně jako v případě Hubálka ho vede NCOZ.

Pří nynější razii na radnici městské části si NCOZ krom materiálů týkajících se adres spjatých s vlivnými občanskými demokraty odnesla podklady třeba i k domu v Kopečné ulici. Na údajné machinace s ním upozornil policii právě Wagner.

Nicméně to, že by mohli Toman s Wagnerem přidělování bytů systémově manipulovat, v minulosti popřel předseda bytové komise. "Nevylučuji, že to v jednotlivých případech šlo. Bodový systém je spíše orientační a seřadí žádosti na konkrétní byt, který nabízíme k pronájmu. Komise jej pak přidělí a někdy se stane, že některý z členů přesvědčí ostatní, že by se měl někdo posunout výš. Ale jde o výjimečné případy," popsal předseda bytové komise David Oplatek (Zelení).

Zájemce o byt: Zaplatil jsem 700 tisíc

Reportéři HN a Aktuálně.cz mluvili také s jedním ze zájemců o privatizaci městského bytu Petrem Sedlákem, který se k němu pokoušel dostat prostřednictvím podnikatele Wagnera. Prý se na něj obrátil na radu známého.

Radnice Brno-střed - se kterou Sedlákův nový kontakt Wagner neměl oficiálně vůbec nic společného - mu později skutečně byt přidělila do pronájmu. "Wagner mi ukázal dokument ohledně hlasování bytové komise. Z toho jsem vyčetl, že komise odsouhlasila přidělení bytu mojí matce Daně Sedlákové. Sešli jsme se v hotelu Slavia v restauraci. Tam jsem Wagnerovi předal 250 tisíc korun," popsal reportérům Sedlák. Záznamy z jednání bytové komise jsou přitom neveřejné.

Po sérii dalších plateb - opět v hotelu Slavia, Sedlák dostal klíčky od nového bytu. "Klíče donesl technik správy bytového fondu," uvedl. Sedlákova rodina se tak sice dočkala pronájmu městského bytu, ale nakonec už nikoliv privatizace. "Ta nepřišla. Byt jsme nakonec městu vrátili. Ve finále jsem Wagnerovi dal přes 700 tisíc," dodal Sedlák.

Sedláka rozmluvili i policisté. Jeho oficiální výpověď mají HN rovněž k dispozici.

Toman: Znám ho, ale jeho slova komentovat nebudu

Toman redakci potvrdil, že se s podnikatelem Wagnerem zná. "Známe se přes děti z fotbalu. Už před dvěma roky jsem byl vyšetřovaný, jsem podezřelý, ale dlouho se nic neděje," řekl Toman.

Samotná Wagnerova slova ale nechtěl komentovat. "Nevím, jak jste se k tomu dostali, nechci se k tomu vyjadřovat. Tvrdit to Wagner může, není to pravda," pokračoval Toman.

Ve zprávách z let 2015 a 2016 Wagner Bedřichu Tomanovi mimo jiné píše: "Honils mě kvůli penězům, tak jeden udělej, pošli mi seznam a já ti řeknu." Wagner měl dle svého tvrzení na mysli byt, který chtěl vybrat z interního seznamu radnice. "V kolik budeš doma, mám pro tebe jednu nabídku, je to důležitý a rád bych také nahlédl do poslední rady," napsal také Tomanovi.

Toman na poznámku redakce o tom, že s Wagnerem komunikovali přes SMS o interních záležitostech úřadu nebo o penězích, což Wagner redakci doložil, reagoval: "Já nevím, co jsem dělal včera, natož jaké zprávy jsem si psal před několika lety, nemíním se k tomu vyjadřovat," stál si za svým. "Až si mě pozve policie, něco jim k tomu řeknu," ukončil hovor bývalý zastupitel Toman.

HN také získaly záznam o prováděné policejní rekognici z roku 2018, při níž policie využila Wagnera. "Osoba po deseti sekundách nalistovala fotografii pod číslem 4 a uvedla, že je to on. 'Jsem si naprosto jistý, že je to Bedřich, se kterým jsem jednal, tak jak jsem uvedl ve svém výslechu,' identifikoval svědek na čtvrté fotce z deseti Tomana," popsali vyšetřovatelé.

Podle Wagnera i Hubálka systém organizoval místostarosta z ČSSD

Wagner ovšem tvrdí, že Toman nebyl tím, kdo za údajným porcováním městských bytů finálně stál. Byty dle něj rozděloval Pavel Sázavský - v roce 2010 až 2014 místostarosta městské části Brno-střed. Tehdy sociální demokracie na radnici Brno-střed i brněnském magistrátu vládla spolu s ODS. Potom, co v roce 2014 obě strany z vedení ve volbách vyšachovalo hnutí ANO, Sázavský se stal poradcem tehdejšího hejtmana Michala Haška (ČSSD) pro sport. Hašek tajil, kolik mu za to vyplácí a za co přesně peníze bere. Jeho spolustraník Toman pak zasedl na radnici Brno-střed jako člen bytové komise.

Podle Wagnera tak i z opozice dokázal Sázavský ovlivňovat přidělování bytů. "Toman mi řekl: Byl jsem za Pavlem Sázavským a ten řekl - dostal jsi minule byt, tak teďka ne, až příště," popsal redakci Wagner.

Wagner tvrdí, že Pavla Hubálka - který policii obdobně popsal systém údajné manipulace privatizací a je na rozdíl od něj stíhaný - nikdy nepotkal. To Hubálek zmiňuje explicitně Wagnera jako spojku pro sociální demokracii.

Kdo je Pavel Hubálek? Až do roku 2015 dlouholetý starosta jihomoravské vesnice s osmdesáti obyvateli Rojetín. Působil také na jihomoravském krajském úřadě, kde se staral o přidělování bytů azylantům.

S elitou jihomoravské ODS se dle svých slov seznámil přes dnešního náměstka primátorky Roberta Kerndla. V minulosti se přátelili. Kerndlovi, ale i bossovi krajské ODS a exministrovi spravedlnosti Pavlu Blažkovi nebo nynější brněnské primátorce Markétě Vaňkové v Rojetíně zprostředkoval nákupy pozemků.

V polovině roku 2018 Hubálka jihomoravská policie obvinila, že lidem podvodně nabízel zajištění městských bytů a falšoval přitom úřední listiny.

Letos na jaře ovšem Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) obvinila kriminalistu Vladimíra Machalu, že se Hubálkův případ pokusil zmanipulovat.

Kauzu převzala Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) a Hubálek začal vypovídat. Nyní tvrdí, že byl členem organizované skupiny, která přidělování bytů v Brně manipulovala a účelně privatizovala. Poskytl o tom rozsáhlou výpověď. Za hlavu celé skupiny označuje Blažka. Dle něj se ale manipulací účastnila i Vaňková či Kerndl.

Vrcholní představitelé ODS Hubálka dlouhodobě označují za lháře a jakékoliv manipulace s městským majetkem popírají. "Opakujeme, že při výsleších může Pavel Hubálek, jako obviněný, v zájmu své obhajoby beztrestně lhát a jenom soud v jeho trestní věci se znalostí celého případu může objektivně posoudit věrohodnost Pavla Hubálka a vyhodnotit pravdivost jeho tvrzení, nikoliv novináři," uvedli Blažek s Kerndlem.

"V předchozí době Toman spadal přímo pod Sázavského, takže se velmi dobře znali a pravděpodobně spolupracovali," prohlásil Hubálek. Onou předchozí dobou myslí volební období 2010 až 2014. Tedy období koalic ČSSD a ODS. Sázavský byl na radnici místostarosta v koalici s ODS a Toman předseda bytové komise. Právě v tomto období dle tvrzení stíhaného Hubálka vlivní politici ODS přidělování bytů také manipulovali.

"Po celou dobu mého kontaktu s kluky fungovala dlouhodobě koalice ODS a ČSSD, kdy, jak jsem již uvedl, peníze, které jsem předával, byly vždy určeny pro lidi z obou dvou stran. Bylo to především z toho důvodu, že bytová komise byla v koalici na počet hlasů ODS a ČSSD, kdy k tomu, aby získal zájemce vhodný byt, musí souhlasit nadpoloviční většina z ODS a ČSSD," vypověděl stíhaný Hubálek.

Sázavský: Wagner i Hubálek lžou

Ten zároveň ukázal na někdejšího místostarostu Brno-střed za ČSSD Sázavského jako na toho, kdo byty řešil. "Vím, že na některé byty nebylo možné ze strany ODS dosáhnout, protože se přednostně dávaly lidem z ČSSD. Pan Sázavský měl i svou vlastní skupinu lidí, kterým byly poskytovány byty jdoucí do privatizace," řekl policistům Hubálek.

A dodal, že se se Sázavským opakovaně sešel "z důvodu, že chtěl vědět, kdo nosí peníze". Při nynější razii na radnici Brno-střed si policisté odnesli podklady k domu, který dle Hubálkovy výpovědi za úplatu privatizovala právě skupina kolem Sázavského.

Sázavský ovšem cokoliv nelegálního odmítá a vylučuje, že by se s Pavlem Hubálkem někdy scházel. "S panem Hubálkem jsem se rozhodně nescházel, vím samozřejmě, kdo to je, byl to úředník z kraje, který dělal umísťování imigrantů," řekl redakci Sázavský.

Wagner ani Hubálek podle něj neříká pravdu. "Pana Wagnera vůbec neznám, a to, co říká pan Wagner, to má stejnou vypovídací hodnotu, jako co říká pan Hubálek - jsou oba podvodníci a zločinci, kteří využívají toho, že jsou obvinění, a říkají, co chtějí," argumentoval Sázavský.

Na poznámku o tom, že Wagner obviněný není, reagoval: "Tak to nevím, neznám ho. Co říká pan Wagner o panu Tomanovi, to nemůžu ani komentovat - to je věc pana Wagnera a Tomana. A jestli pan Toman o mně někdy říkal nějaké informace, tak se tyto informace nezakládají na pravdě," odmítal Wagnerovu výpověď Sázavský.

Chaos v brněnské politice před krajskými volbami

Na začátku října se konají krajské volby. Pro ODS a ČSSD jsou tak výpovědi obou mužů vrcholně nepříjemné. "Průběh celé aféry až do dneška v nás navíc zanechává pocit, že kauza má politický podtext. V současné době před krajskými volbami to poslouží politické konkurenci. O všem ale informujeme koaliční partnery," uvedli minulý pátek ve společném prohlášení brněnská primátorka Markéta Vaňková se svým náměstkem Robertem Kerndlem. Činnost obou policisté prověřují. ČSSD, která je s Vaňkovou v koalici, k celé věci zatím mlčí.

"Nemám relevantní informace. Těžko se vyjadřuje k něčemu, o čem policie a státní zastupitelství mlčí. Jinak obecně - za to, že policie zve lidi a studuje listiny, je placená. Z toho nelze nic vyvozovat," uvedl náměstek Vaňkové z ČSSD Jiří Oliva. Jméno Wagnera prý slyší poprvé. "Ani nevím, že by se policie v minulosti zajímala o pana Tomana. Nemám informace," dodal Oliva.

Doposud v problémech bylo pouze brněnské ANO. V kauze Stoka už je obžalovaný někdejší vlivný místostarosta městské části Brno-střed Jiří Švachula. Jak už ale redakce Aktuálně.cz a HN rozkryly, policie ze stamilionových manipulací podezřívá i dvojku poslaneckého hnutí ANO Jaroslava Faltýnka a jeho syna Jiřího. Ty ale dosud neobvinila. Kauzu Stoka přitom s výše popsaným prověřováním privatizace brněnských bytů spojují jména některých úředníků (viz box).

Kauzy Stoka a Krov v Brně Kauzu Stoka - v níž už padla obžaloba a začne se v půlce září projednávat u soudu - a policejní prověřování privatizace městských bytů v Brně propojují dvě jména. Podle výpovědi bývalého lokálního politika Pavla Hubálka byl ve skupině obchodující s městským majetkem technik Správy nemovitostí za městskou část Brno-střed Marek Slovák. Toho policisté před měsícem v kauze Stoka obvinili z korupce. Slovákův šéf Petr Kosmák je obžalovaný. Pro e-mailové schránky obou mužů si detektivové z NCOZ došli 10. srpna 2020. Spolu s daty si odnesli i podklady k privatizacím a pronájmům městského majetku za vlády ODS a ČSSD.

Rozsáhlé policejní vyšetřování v Brně spustilo pátrání po příčinách úniků z tajných policejních spisů, které dle detektivů v minulosti torpédovaly vyšetřování těch nejzávažnějších kauz elitních policejních útvarů. Pod krycím názvem Krov policisté udělali v roce 2017 akci, po níž obvinili 18 lidí.

Aktuálně.cz už popsalo, že do vyšetřování se zapletla i miliardová investiční skupina DRFG Davida Rusňáka, zetě ministryně financí Aleny Schillerové a sponzora ANO.

Rusňák byl jedním ze zákazníků šéfa bezpečnostní agentury Michala Ratajského, jehož parta dle detektivů úniky řídila. A dle zjištění vyšetřovatelů si v několika případech úniky Rusňák objednával. V případu byl původně mezi obviněnými, s policisty se ale dohodl na přiznání viny a podmínečném zastavení stíhání.

Policisté při Krovu odposlouchávali a sledovali i podnikatele Samana El-Talabaniho, který si dle obvinění u elitních policistů objednával ochranu. Díky odposlechům ovšem detektivové zachytili, jak Talabani řeší manipulaci zakázek na radnici Brno-střed, kterou v té době ovládalo hnutí ANO.

V roce 2019 policisté provedli pod názvem Stoka další akci, po níž z manipulací zakázek na radnici Brno-střed postupně obvinili desítky brněnských podnikatelů či pracovníků radnice. Ústřední postavou kauzy je dle nich někdejší vlivný místostarosta za ANO Jiří Švachula. Ten dodnes zůstává ve vazbě. Hrozí mu 15 let vězení. Aktuálně a HN přinesly detailní rozbor obžaloby.

Talabani usiluje o status spolupracujícího obviněného.

Policisté kvůli Švachulovi podle zjištění Aktuálně.cz a HN prověřují také téměř celé nejvyšší vedení antimonopolního úřadu. Na jeho chod měl dle policistů expolitik obžalovaný z manipulací veřejných zakázek značný vliv.

Švachula dle policistů posloužil také jako prostředník mezi šéfem antimonopolního úřadu Petrem Rafajem a dvojkou ANO Jaroslavem Faltýnkem. Oba muže detektivové podezřívají, že se snažili manipulovat miliardový tendr na mýto. Po sérii podezření, které Aktuálně.cz a HN přinesly, Andrej Babiš kývl na to, že bude s prezidentem Milošem Zemanem jednat o Rafajově odvolání z funkce.

Policisté ale skupinu kolem Švachuly podezřívají i z toho, že manipulovala zakázky městských firem. Z korupce policisté podezřívají i otce a syna Faltýnkovy. Aktuálně.cz a HN zveřejnily nahrávku, na níž policisté zachytili, jak Švachula s Talabanim řeší odvádění provizí "Efkům" z brněnských veřejných zakázek.

Dle zjištění redakce Švachulu do ANO nechal nestandardně přijmout přímo první místopředseda hnutí Jaroslav Faltýnek.

Aktuálně.cz a HN ovšem rozkryly, že policisté podezřívají z korupce i další členy ANO - například někdejšího šéfa brněnské buňky Pavla Dvořáka, Švachulova přítele. Velmi blízko měl Švachula i k někdejšímu náměstkovi primátora Richardu Mrázkovi, s nímž jezdil na milionové dovolené.

Po boji s Faltýnkovým křídlem v ANO v červnu nečekaně skončil exprimátor a zamýšlená jednička krajských voleb Petr Vokřál. Brněnská buňka podle něj zůstávala napojena na podsvětí.

O 14 dnů později nechal předseda hnutí ANO Andrej Babiš brněnskou buňku zrušit, ač to předtím předsednictvo odmítalo. A prohlásil, že Jaroslav Faltýnek nejspíše nebude obhajovat post prvního místopředsedy příští rok. Faltýnkovi dodnes jakákoliv obvinění odmítají jako nepodložená.