Vystrčil i Vondráček poprosili Čechy, aby se nevyhýbali očkování

Předsedové horní i dolní komory parlamentu ve svých novoročních projevech požádali občany o solidaritu a spolupráci. Ocenili práci zdravotníků a vzpomněli na oběti koronaviru i jejich blízké.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) i šéf Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO) se ve svých prvních letošních veřejných vystoupeních soustředili na hodnocení uplynulého roku poznamenaného pandemií koronaviru. Ačkoliv byli oba politici velmi smířliví, nebáli se ani kritiky.

Jako první vystoupil na Nový rok Miloš Vytrčil. Hned v úvodu připomněl slova z premiérového novoročního projevu prezidenta Václava Havla, že si ho lidé nezvolili, aby jim lhal. Česká republika nemá podle předsedy Senátu za sebou "úplně dobrý rok". Příchod koronaviru byl podle něj rychlý a překvapivý, přesto na něj dokázala vláda zpočátku správně zareagovat. Koupený čas ale Česko nedokázalo zúročit a vláda poté zaspala v podzimní bitvě. "Důsledek? Začali jsme o opatřeních vlády pochybovat, důvěra se začala vytrácet. Je třeba to s omluvou a pokorou jasně vyslovit," řekl.

Ocenil ale sounáležitost těch, kdo v první vlně neváhali podat pomocnou ruku všude tam, kde to bylo potřeba: šili roušky, rozváželi dezinfekce či potraviny seniorům, nabízeli se jako dobrovolníci. "Všechny tyto projevy lidské solidarity, odhodlání a vzájemné důvěry pro mě byly jedny z nejsilnějších momentů tohoto roku," uvedl Vystrčil a vzpomněl také na všechny zemřelé a jejich blízké. "Cítím obrovskou lítost nad ztrátou životů našich spoluobčanů, kteří zaplatili za pandemii covidu-19 cenu nejvyšší. Myslím na zemřelé, jejich pozůstalé a blízké a v duchu se za vás modlím. Prosím, držte se a nevzdávejte se, jsme s vámi!" řekl.

Zároveň ale kriticky vyzval kabinet Andreje Babiše (ANO), aby se ve svých krocích nenechával vést touhou po popularitě, nýbrž skutečnou zodpovědností. A nabádal jej k tomu, aby se choval při přijímání protipandemických opatření předvídatelněji.

V dalších pasážích vyjádřil vděk za pomoc Evropské unii, Severoatlantické alianci a podpořil také veřejnoprávní média. "Ptejme se na to, co můžeme udělat my pro Evropskou unii, přemýšlejme více o naší roli v ní," apeloval.

Nepropadejme malomyslnosti, nahrává populistům

"Jsme schopný, hrdý, pracovitý a svobodomyslný národ, mějme to prosím na paměti. Nepropadejme malomyslnosti, podlézavosti, deziluzi nebo pasivitě, které jsou přiživovány dezinformacemi a nahrávají populistům, kteří chtějí rozdělit společnost a poté se pasovat do role spasitelů," řekl Vystrčil a žádal občany, aby neztráceli důvěru v demokracii a svobodu.

Na závěr poprosil, aby všichni přispěli k boji s pandemií tím, že se budou chovat zodpovědně, že budou nosit roušku, dodržovat opatření a že se nechají očkovat hned, jak to bude možné. "Nezapomínejme, že i hloupost či nezodpovědnost může zabíjet," dodal.

K ochotě nechat se očkovat vyzval obyvatele také předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček, který si hned v úvodu sejmul roušku. Podle svých slov gesto mínil jako vyjádření naděje, že se v novém roce podaří epidemii porazit. "Pokud bych měl nějak stručně charakterizovat loňský nelehký rok, použil bych slova, že nám ukázal, jací jsme. Jaký jsme národ, jaký je náš stát, jaký je každý z nás. Jsem si jist, že jsme ze sebe dali mnohem více toho lepšího," ujistil občany.

Podobně jako Vystrčil pak uctil zemřelé a vyjádřil soustrast jejich blízkým. Připomněl, že za každým číslem ve statistice je konkrétní člověk se svým příběhem a blízkými, s nimiž mohl, nebýt pandemie, strávit více času. Poděkoval všem, kteří pomáhali, a vyzval zároveň k podpoře domácích firem, živnostníků a řemeslníků, kteří jsou podle něj "solí ekonomiky".

Epidemie otevřela novou štěpicí linii

Nosným tématem Vondráčkova projevu bylo rozdělení společnosti. "Tím nejhorším, co covid kromě smrti přinesl, je prohloubení rozdělení společnosti. Epidemie otevřela novou štěpicí linii. Řada lidí si našla v pandemii záminku, jak zaútočit na ty, které beztak nemají rádi, ať už šlo o vládu, opozici, novináře, obyvatele metropole nebo naopak regionů, staří a mladí na sebe navzájem," řekl Vondráček s tím, že doufal, že vir, který je společným nepřítelem, národ stmelí. "Nestalo se to a to mnohé vypovídá o naší společnosti," řekl a vyzval Čechy, aby nepřispívali k další nesnášenlivosti, nevěřili dezinformacím a nešířili je.

"Více spolu mluvme, více naslouchejme, i když spolu třeba nesouhlasíme. Bavme se i s těmi, kteří mají jiné názory než my," apeloval Vondráček na vzájemnou toleranci. Připustil však obavy, že s nadcházejícími volbami bude štěpení společnosti spíše pokračovat.

"Nejvyšší hodnotou je lidskost a láska k bližnímu. Mějte rádi své blízké, své sousedy, ale i své nepřátele. Nikdy nevíte, kdy je budete potřebovat," zakončil Radek Vondráček svůj proslov.

Novoroční projevy parlamentních předsedů jsou reakcí na to, že prezident Miloš Zeman nahradil proslovy hlavy státu na počátku roku vánočním poselstvím, které se vysílá 26. prosince. V osm hodin večer má promluvit ještě předseda vlády Andrej Babiš.