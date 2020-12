Jeden z mála dobrých dopadů koronaviru: dopravní policie oznámila rekord na silnicích

Na silnicích v České republice letos zemřelo nejméně lidí od roku 1961, bilanci ovlivnila také epidemie koronaviru. Podle předběžných čísel bylo v končícím roce obětí nehod 466, loni jich bylo 547, uvedl ředitel dopravní policie Jiří Zlý. Meziročně se snížil také počet nehod a těžce zraněných.

Konečná čísla dopravní policie představí za týden, v pátek 8. ledna. Podle Zlého je letošní rok těžko srovnatelný s jakýmkoli jiným rokem. "Byly tam různé výkyvy. Nárůsty počtu usmrcených osob jsme zaznamenali pouze v lednu a v únoru. Mělo to spousty příčin," řekl.

Epidemie koronaviru podle něj utlumila silniční dopravu zejména na jaře a na podzim. Naopak během letních prázdnin intenzita dopravy značně vzrostla, protože lidé kvůli koronavirovým omezením trávili své dovolené většinou v Česku.

Dosud si nehody vyžádaly nejméně obětí od roku 1961, od kterého dopravní policie statistiku vede, v roce 2017. Bylo jich 502. Počátkem století přitom roční počty usmrcených při dopravních nehodách běžně přesahovaly tisícovku a v 90. letech minulého století se téměř dostaly na 1500.

Dopravních nehod se letos podle zatím neúplných čísel stalo zhruba 93 300, což je pokles o 14 procent. Těžce zraněných ubylo zhruba o pětinu na přibližně 1700. Alkohol policie zaznamenala u víc než 4400 dopravních nehod, což bylo asi o čtyři procenta méně než loni.

Z prosincových 33 obětí nehod bylo 13 řidičů osobních vozů, pět spolujezdců v osobních autech, tři řidiči nákladních vozidel a 12 chodců. Počet nehod i těžce zraněných se v posledním měsíci roku snížil zhruba o 18 procent. "Nejčastější příčiny (nehod) prakticky zůstávají stejné, nepřizpůsobení rychlosti, pak nevěnování se řízení a přejetí do protisměru," uvedl Zlý.

Dnes do prosincového i letošního počtu usmrcených při dopravních nehodách přibyl osmadvacetiletý spolujezdec z osobního auta, které na dálnici D56 na okraji Ostravy vyjelo mimo vozovku a pak po smyku narazilo do stromu. V noci na dnešek zemřel jeden ze tří lidí ve voze, který narazil do stromu mezi Olomučany a Rudicemi na Blanensku.