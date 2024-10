Z parkoviště chce Albert věžáky. Tisíc nových lidí se sem nevejde, bouří se místní

Bytová výstavba v Praze pokračuje. Ale leckde ne tak, jak by si místní představovali. Třeba na Veronském náměstí v Horních Měcholupech mají vyrůst tři vysoké bytové domy. Postavit je tu chce obchodní řetězec Albert s developerem. Místní ale upozorňují, že okolí není na tisíc nových sousedů připravené. "Už teď nemáme kde parkovat," píší v petici. Upozorňují, že místa tu chybí ve školách i u lékařů.

Veronské náměstí se sice jmenuje podle známého italského města, které proslavila hra Williama Shakespeara Romeo a Julie i renesanční architektura. Tento plácek na sídlišti na jihovýchodě Prahy ho ale v ničem nepřipomíná. Nevypadá příliš ani jako náměstí. Kromě parku je tu nepříliš vzhledný obchodní dům se supermarketem Albert s parkovištěm, jinak ho ze všech stran obklopují paneláky i novější bytové domy z počátku tisíciletí.

Nyní to vypadá, že domů na místě ještě přibude. Podle plánu developera, který vznosně označuje za "revitalizaci" náměstí, mají na ploše současného parkoviště a obchodního komplexu vyrůst tři budovy - jedna osmipatrová a dvě čtrnáctipatrové. Vzniknout v nich má na 400 bytů. Projekt předložila společnost Albert, které pozemky patří, ve spolupráci s developerem Ungelt Group.

Lidé z Horních Měcholup a přilehlých Petrovic ale zhruba o tisícovku nových sousedů nestojí. Přišli by o jediný supermarket uprostřed sídliště i velké parkoviště, vysoké domy by jim zastínily byty. Jejich petici Zachraňme Veronské náměstí podepsalo přes tisíc občanů, ve čtvrtek ji projednalo pražské zastupitelstvo.

"Projekt je předimenzovaný. V okolí opravdu není infrastruktura pro dalších tisíc lidí. Už teď tam občané nemohou zaparkovat, bude přeplněno u lékařů, ve školkách a ve školách," řekl Vít Zelený, zástupce petentů, kterých na zastupitelstvo přišlo zhruba dvacet.

"Po developerovi jsme žádali vypracování analýz, studií, zjištění dopadů. Ale nic takového nevzniklo," připojil se další místní Ondřej Lohnickij. "Znehodnotí to území na další desítky let. Máme šanci do toho aktivně vstoupit a území upravit, aby to vyhovovalo nám všem. Žádáme vás, abyste přijali navrhované usnesení," uvedli směrem k zastupitelům.

Magistrát v petici žádali třeba o urychlené přijetí nového Metropolitního plánu, který podobnou výstavbu v místě zapovídá. Plán vzniká už přes deset let, dosud ale není schválen. Developer se tak řídí dosud platnými pravidly, která výstavbu na místě obchodního centra a parkoviště umožňují.

Podle kritiků se to stalo nedopatřením před dvaceti lety. Tehdy městská část usilovala o vybudování patrového parkoviště, prostor tedy nechala změnit na zastavitelnou plochou. "Parkovací dům tam ale nikdy nevznikl. A teď je to rozhodnutí zneužito pro stavbu čtrnáctipatrového věžáku," vysvětluje Lohnickij.

Schází se tam omladina, hájí plán starosta

Petici podpořily zastupitelky Eva Tylová (Piráti) a Hana Kordová Marvanová (nezařazená), která je také senátorkou obvodu, do kterého spadají i Horní Měcholupy. Na dřívějších jednáních zastupitelstva zmínila, že Ungelt Group má "neprůhledné vlastnictví vedoucí na Kypr".

Zastupitelky navrhly, aby rada hlavního města využila všechna svá práva pro řešení situace. Tento návrh neprošel. Zastupitelé ale jednohlasně odsouhlasili, že petici berou na vědomí a pověřují náměstka pro územní rozvoj Petra Hlaváčka (STAN) jejím vyřízením.

Na setkání vystoupil i starosta Prahy 15 Michal Fischer (ODS). Ten uvedl, že je třeba k plánům developera přistupovat obezřetně. Zároveň ale dodal, že investor slíbil vybudovat dostatek parkovacích míst - minimálně jedno místo ke každému bytu a k tomu 80 dalších, které by mohli ve vybraných časech využívat i místní občané.

Podle něj se také místní nemusí bát, že by nebylo dost míst ve školách. "Demografická studie ukázala, že naše populace se začne měnit a křivka klesá," uvedl. Podle něj se v současnosti na parkovišti schází v noci "občas opilci, občas omladina, občas nepřizpůsobiví občané", a je tedy dobré ho proměnit.

V současnosti vyhodnocuje projekt zdejší stavební úřad. "Bude se to řešit dál zákonnou cestou, jak se takové věci mají řešit," doplnil starosta. A přislíbil, že zorganizuje jednání, na kterém by místní, městská část a developer mohli najít kompromis.

Redakce Aktuálně.cz s dotazy oslovila společnost Albert Česká republika, ta ale do vydání článku neodpověděla.

