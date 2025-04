Prezident Pavel svědčil u soudu v kauze generála Halenky o odškodné

Prezident Petr Pavel vypovídal v pátek jako svědek u soudu, který se zabývá žalobou generála ve výslužbě Vladimíra Halenky o odškodné za trestní stíhání. Halenka byl na jaře roku 2015 obviněn v kauze převodů vojenského materiálu, jeho stíhání státní zastupitelství později zastavilo.

Pavel, který byl náčelníkem generálního štábu mezi lety 2012 a 2015, u soudu vypověděl, že pokud by Halenka obviněn nebyl, mohl by se pravděpodobně zúčastnit zahraničního vojenského kurzu v USA. O tom, zda by muž mohl povýšit na zástupce náčelníka generálního štábu, neuvažoval, protože pozice v té době nebyla uvolněná, uvedl.

Halenka čelil spolu s dalšími lidmi obvinění z toho, že prodali majetek ministerstva obrany za nižší ceny, než mohli. Pražský městský soud je v roce 2018 zprostil obžaloby, odvolací soud následně verdikt zrušil a případ vrátil policii k došetření. Státní zastupitelství pak stíhání Halenky zastavilo pro nedostatek důkazů.

Pavel před soudem mluvil necelou půlhodinu, poté novinářům řekl, že většina opatření, o kterých soud mluvil, nastala poté, co odešel na pozici předsedy vojenského výboru NATO. "Podával jsem vysvětlení v rámci toho, co jsem mohl vědět, a do doby, kdy jsem byl náčelník generálního štábu. Většina opatření, o kterých se baví soud, už se odehrála v době, kdy já jsem byl v Bruselu," řekl prezident. K soudu ho doprovodila ochranná služba, v budově bylo také více policistů, než je obvyklé.

Halenka se prezidentovi v jednací síni omluvil za to, že požádal o jeho předvolání jako svědka. Řekl také, že se omlouvá České republice za to, že ji žaluje. "Česká republika za to nemůže, můžou za to orgány činné v trestním řízení, které neodvedly dobrou práci," dodal generál ve výslužbě.

Pavel v pátek u Obvodního soudu pro Prahu 2 řekl, že s Halenkou, který byl náčelníkem sekce logistiky a následně sekce podpory, měl pouze služební vztah. Vybavil si počátek kauzy vojenského materiálu, kdy mu tehdejší ministr obrany Martin Stropnický pustil nahrávky s komunikací Halenky s tím, že má podezření na spáchání trestného činu. Pavel uvedl, že tehdy ministrovi řekl, že o podezření přesvědčený není, komunikaci na nahrávkách považoval za běžnou.

K tomu, jak by mohla kariéra Halenky pokračovat, kdyby stíhaný nebyl, se Pavel konkrétně vyjadřovat nechtěl. Uvedl však, že muže považoval za odborníka a profesionála, který dodržoval pravidla. Zároveň ale upozornil, že Halenka byl obžalován také v kauze pojistného podvodu, a proto nechtěl možný vývoj jeho kariéry odhadovat. Halenka se měl zúčastnit vojenského kurzu na škole v americkém Washingtonu, Pavel řekl, že pokud by nebyl obviněný, pravděpodobně by na kurz odjel. Popsal také, jaké jsou kariérní požadavky na pozice náčelníka generálního štábu a jeho zástupce.

Právní zástupkyně státu však u soudu po Pavlově výpovědi uvedla, že ani účast na kurzu nezaručovala jistotu kariérního postupu. Halenka navíc podle ní neměl v dané době bezpečnostní prověrku. Halenka ale řekl, že prověrku nezískal právě na základě prověřování kauzy. Dodal, že jeho nástupce ve funkci se později prvním zástupcem náčelníka generálního štábu stal.

Ministerstvo spravedlnosti Halenkovi za nezákonné stíhání a náklady za obhajobu přiznalo více než milion korun, obvodní soud mu následně přiřkl ještě více než 200 tisíc korun. Ve zbytku žaloby, v níž Halenka požadoval přes 20 milionů korun, zamítl. Odvolací soud loni v prosinci pravomocně potvrdil rozsudek ohledně přiznané částky, zrušil však část, v níž obvodní soud zamítl nárok na ušlý zisk ve výši zhruba čtyř milionů korun a měsíční rentu. Právě touto částí se nyní soud zabývá znovu.

Zbylé tři muže z kauzy vojenského materiálu státní zástupce obžaloval znovu. Vrchní soud v Praze v únoru pravomocně rozhodl, že se neprokázalo, že by se dopustili trestného činu.