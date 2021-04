Jeviště, ateliér nebo terén vystřídal pokoj. Výpovědi vysokoškoláků v době covidu

Měli jsme zkoušet a hrát absolventská představení

"Jsme v posledním ročníku a máme dělat absolventská představení. V době, kdy jsme mohli chodit do školy, jsme nazkoušeli, co se dalo. Ale on-line jsme už nic nepřipravovali, to se týká spíše nižších ročníků, které mají čtené zkoušky u počítače. My bychom potřebovali spíše dodělat a začít reprízovat naše inscenace na jevišti divadla Disk. Máme už opravdu dlouhou pauzu a čekáme, kdy nás zase otevřou. Vůbec netušíme, zda nás do prázdnin do divadla Disk pustí. V létě zde proběhne plánovaná rekonstrukce a na podzim tady už bude zkoušet ročník, co je teď pod námi, svá absolventská představení. Ostatně s prvním už tu měl začít nyní," vypráví Martina Jindrová, studentka čtvrtého ročníku herectví na katedře činoherního divadla na pražské DAMU.