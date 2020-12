Výroky 2020: Politici byli Tchajwanci, chtěli vyhladovět umělce i si sami nafackovat

Na politické scéně můžeme denně poslouchat tisíce vět a stovky tisíc slov. Jen některé ale přežijí den, týden nebo měsíc. Ale jsou i takové, které si lidé pamatují ještě po letech. Redakce Aktuálně.cz proto vybrala ze slov českých politiků ta, která nejvíce rezonovala mezi veřejností. Jako premiér jim pochopitelně vévodí Andrej Babiš a někteří členové vlády. Ale nejen oni.

1. Premiér Andrej Babiš:

"Ti, kteří měli přijít, nepřišli."

(Tak premiér v říjnu odpověděl na tiskové konferenci na otázku, proč se Česko propadlo do vážné koronavirové krize.)

2. Předseda Senátu Miloš Vystrčil za ODS:

"Já jsem Tchajwanec. Wo shi Taiwan ren."

(Šéf Senátu tato slova pronesl v srpnu v tchajwanském parlamentu. Odkazoval na slavný projev amerického prezidenta Johna F. Kennedyho, který pronesl v Berlíně roku 1963.)

3. Bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula:

"Šel jsem přes to dané restaurační zařízení do soukromých prostor vyšehradské kapituly. Tam proběhlo jednání. V tomto slova smyslu nebylo nic porušeno, nejedná se o restauraci."

(Tak vysvětloval epidemiolog a tehdejší ministr, proč byl v restauraci v době, kdy měly být všechny podniky kvůli vládním opatřením, která sám inicioval, zavřené. Nakonec ho to stálo post šéfa zdravotnického resortu.)

4. Poslanec TOP 09 Miroslav Kalousek:

"Nešel jsem do restaurace, která byla zavřená. Šel jsem do restaurace, která měla otevřené výdejní okénko. Potřeboval jsem si dojít na toaletu. A než jsem se stačil vyčůrat, tak jsem stačil vypít jedno pivo… Udejte mě na hygienu, prosím…"

(Rozzlobený šéf poslaneckého klubu TOP 09 poté, co se jej reportéři Českého rozhlasu ptali, zda a proč si dal pivo v jedné pražské restauraci, když ty byly podle vládního nařízení zavřeny. Navíc Kalousek před tím tvrdě kritizoval tehdejšího ministra zdravotnictví Romana Prymulu, který v době zákazu navštívil restauraci.)

5. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna:

"Ještě jednou mi řekneš koště a nechám to tady zhasnout."

(Větu pronesl při emotivní debatě v televizi Barrandov, kdy takto poslanec vyhrožoval fyzickým střetem starostovi Řeporyjí Pavlu Novotnému. Ten různými ostrými výrazy Foldynu, který přešel z ČSSD do SPD, slovně provokoval.)

6. Prezident Miloš Zeman:

"Umělci vytvořili svá nejkrásnější díla tehdy, když byli hladoví… Neschopní ať zkrachují a pražská smetánka čte knihy."

(Prezidentův rozhovor letos v říjnu pro MF Dnes vyvolal emoce kvůli řadě jeho výroků, byla mezi nimi i tato věta, jenž mířila na umělce, kteří protestovali kvůli zavřeným divadlům a zrušeným koncertům.)

7. Premiér Andrej Babiš:

"Řekněte přesně, kdo vám to řekl, nebuďte slušnej! Řekněte pravdu, kdo vám to řekl, který úředník, vy jste moc hodnej!"

(Takto premiér v březnu naléhal během tiskové konference na tehdejšího ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, který nechtěl říci, od které lékařky se dozvěděl jednu nepravdivou informaci.)

8. Exprezident Václav Klaus:

"Rouškaři jsou samozřejmě lidi, kteří jsou vítači migrantů, rouškaři jsou lidi, kteří si přejí posilu Evropské unie a rychlé přijetí eura."

(Tak se vyjádřil exprezident pro ČTK. Svou nechuť k rouškám dal i veřejně několikrát najevo, například na oslavách státního svátku 20. října a také 17. listopadu na Národní třídě. Ani jednou ji neměl na ústech a nosu. Za své výroky si vysloužil označení dezinformátor na portálu ministerstva zdravotnictví, proti čemuž se ostře ohradil.)

9. Ministr životního prostředí za ANO Richard Brabec:

"Nafackoval bych si za to, že jsem dříve vyjádřil víru, že nalezení viníka bude rychlejší."

(Ministr litoval svého dřívějšího vyjádření ke kauze otrávené řeky Bečvy, ze které se stalo výbušné téma. Jedním z podezřelých, o nichž se mluví, je i chemička Deza Valašské Meziříčí, která patří do svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše. Brabec hned po otrávení řeky vyloučil Dezu z okruhu podezřelých.)

10. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD:

"Strašně mě unavuje otázka, jestli si to můžeme dovolit a kde na to vezmeme. To je podle mě taková hloupá, plytká diskuse, kde na to vezmeme."

(Takto se v srpnu ministryně rozčilovala nad tím, že se někdo zajímá o to, kde se vezmou například peníze na důchody. Kritici ji označují za socialistku, která se zajímá jen o výdaje ze státního rozpočtu, aniž by zvažovala, na co stát má. Ona se hájí, že jí jde především o špatnou sociální situaci mnoha lidí v Česku.)

11. Primátor Prahy Zdeněk Hřib za Piráty:

"Další ukázkový příklad pohrdání občany v přímém přenosu. Přestože pro dolních 10 milionů bude všude všechno zavřené, tak na Hradě bude party pro papalášskou smetánku. Důvod je stejný jako na jaře. Prasata jsou hladová."

(Primátor si vysloužil kritiku za tento svůj tweet, ve kterém se opřel do rozhodnutí prezidenta republiky uspořádat večírek po udělování státních vyznamenání 28. října navzdory přísným opatřením proti covidu, kdy se lidé vůbec nemohli scházet. Nakonec prezident zrušil celou slavnost udělování vyznamenání.)

12. Premiér Andrej Babiš:

"Best in covid."

(Andrej Babiš v srpnu na mezinárodní konferenci ve Slovinsku prohlásil, že Česko je v boji s covidem nejlepší. Brzy poté se Česko stalo jednou ze zemí s největším nárůstem nakažených a také zemřelých na covid v přepočtu na sto tisíc obyvatel na světě.)

13. Jaroslava Pokorná Jermanová, bývalá hejtmanka Středočeského kraje a místopředsedkyně ANO:

"Nepravdivé informace v době vyhlášeného nouzového stavu navozují dojem selhání zdravotnického záchranného systému Středočeského kraje či stavu těsně před tímto selháním, čímž jsou způsobilé vyvolat v obyvatelích paniku."

(Mimo jiné tato slova napsala jako hejtmanka do trestního oznámení na záchranářku Veroniku Brožovou a vydavatelství regionálních novin. Nelíbilo se jí, že záchranářka v otevřeném dopise, který noviny publikovaly, v polovině března tvrdila, že v době počínající epidemie nemají pracovníci středočeské záchranky dost roušek a respirátorů. Hejtmanka tvrdila, že záchranářka lže. Nicméně to, že na ni podala trestní oznámení, vyvolalo vlnu kritiky, tento krok se nelíbil ani šéfovi ANO Andreji Babišovi. Policie trestní oznámení později odložila a Jaroslava Pokorná Jermanová propadla v podzimních krajských volbách. Nyní je pouze řadovou opoziční zastupitelkou.)

14. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová:

"Je vhodný čas na slova generála Františka Fajtla: 'Komunisté? Co slovo, to lež. Co čin, to zločin.'"

(Vystoupení předsedkyně TOP 09 při prosincové debatě o rozpočtu, kdy reagovala na vystoupení KSČM Vojtěcha Filipa, který se ve stejné debatě opřel do opozičních stran.)

15. Poslanec ANO Jiří Bláha:

"V ten okamžik se dostáváme do stavu, že ti lidé absolutně ztratí pojem o tom, co to je vstávat do práce, organizovat si rodinný život tak, jak by měl být organizován. Věřte tomu, že se s tím setkávám denně. Ti lidé, kteří se pak chtějí vrátit do práce, s tím mají problémy, protože si nejsou schopni zabezpečit svoji rodinu, protože ztratili ty návyky, které jsou normálně běžné nám všem, kteří chodíme každý den do práce."

(Poslanec v červenci pobouřil část veřejnosti, když za lidi bez návyků označil matky na mateřské dovolené, které se vracejí do zaměstnání. Bláha se hájí tím, že takové jsou jeho zkušenosti podnikatele, který má mnoho let pekařství a restaurace.)

16. Premiér Andrej Babiš:

"Odejděte ze sálu a nechte nás ten rozpočet schválit."

(Premiér se takto obrátil v prosinci na opozici, protože neměl dost hlasů pro schválení státního rozpočtu. Proto vyzval opozici, aby odešla ze sálu, čímž by nepřímo umožnila schválení rozpočtu.)

17. Vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček:

"Tady nám hrozí kolaps zdravotnictví. Reálně hrozí Itálie, hrozí New York. Chápu, že vláda v některých věcech dělá chyby, špatně komunikuje, ale to gros je naprosto jasné: pokud to neuděláme, budou v ulicích mrazáky na mrtvoly."

(Takto v říjnu ministr odpověděl na otázku deníku Právo, zda se diví lidem, kteří vládě nevěří a obviňují ji z chaosu.)

18. Předseda Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek:

"Nechápu, proč bychom měli mít 40 tisíc hospod, když jsou to ve většině případů jen putyky, kde se nalévá alkohol. Restaurací potřebujeme jen polovinu.... Tak ať zkrachují. Je to prostě očistný proces, který funguje. Však krachují firmy, i když je vše v pohodě. Zatím ale nikdo nezkrachoval, vždyť je vláda štědře ocenila."

(Odborář Dufek se v listopadu "opřel" do majitelů a zaměstnanců restaurací, když jim popřál krach.)

19. Bývalá místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija:

"Řekla jsem mu, že je vidlák ze Slavičína, že on o Praze nic neví, na rozdíl ode mě, která tady žije skoro celý svůj život. On je tu dva dny i s cestou. Na závěr jsem uvedla, že je hovado."

(Takto v květnu popsala jeden ze svých konfliktů s primátorem za Piráty Zdeňkem Hřibem. Reagovala tak na primátorovu kritiku, že kouří, se slovy, "že tady není na Balkáně". Udženija se narodila v bývalé Jugoslávii, konkrétně v Bělehradě, jejím otcem je Srb.)

20. Čestný předseda TOP 09 a poslanec Karel Schwarzenberg:

"Já už v příštích volbách nenastoupím, dneska už jsem nejstarší poslanec a opravdu prastarý dědek."

(Třiaosmdesátiletý Schwarzenberg letos v létě oznámil, že už nebude do Poslanecké sněmovny kandidovat.)

21. Exsenátor Václav Hampl:

"Podle mě je to aureolou svaté ženy, kterou se podařilo vytvořit čistě odchodem z Vladislavského sálu. Co jiného? Máte jiný nápad? Já to nevidím… Připadá mi, že nemá nějaké postřehnutelné priority a furt točí, že odešla z Vladislavského sálu."

(Tehdy ještě senátor Hampl takto odpověděl na otázku Deníku N, proč podle něj získala tehdejší poslankyně ODS Miroslava Němcová v prvním kole senátních voleb mnohem více hlasů než on - celkem 48 procent. V druhém kole se Němcová stala senátorkou.)

22. Ministr zdravotnictví Jan Blatný:

"Ne."

(Reakce v té době čerstvého ministra, když dostal dotaz, zda v minulosti podepsal petici Milionu chvilek pro demokracii, požadující odstoupení premiéra Andreje Babiše. Následně přiznal, že petici skutečně podepsal, a svou nepravdivou odpověď vysvětloval tím, že ho otázka překvapila.)

23. Premiér Andrej Babiš:

"Víte, my důchodci, kdysi jsme chodili do zahrad, ne do řetězců. Tak zkuste už tady konečně schválit ten zahrádkářský zákon a neřešte stále covid-19. Už jste na tom strávili asi 15 hodin… Dneska i mladí lidé mají zájem o zahrady. Je plno lidí, kteří si pěstují zeleninu, ovoce. Takže to by bylo super, kdybyste to tady konečně schválili, máte asi 300 zákonů v řadě."

(Řekl to v září. V době, kdy opoziční poslanci naléhali na to, aby sněmovna řešila závažné aktuální problémy, navrhl premiér projednávání návrhu zahrádkářského zákona.)

24. Poslankyně ČSSD Kateřina Valachová:

"PODRAZ, PODRAZ, PODRAZ."

(Přestože je členkou vládní strany, ostře se v prosinci pustila do ministryně financí za ANO Aleny Schillerové. Valachová tvrdila, že jeden z hlavních důvodů, proč hlasovala "se skřípajícími zuby" pro návrh státního rozpočtu pro rok 2021, byl argument Schillerové, že při neschválení rozpočtu by nebylo možné splnit slib devítiprocentního růstu platů učitelů. Po schválení rozpočtu nakonec ministr školství Robert Plaga navrhl čtyřprocentní zvýšení platů učitelů.)

25. Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD)

"Vy likvidujete střední třídu, vaše politika vede k tomu, že střední třída bude dělat za pár šušňů a bude mít holé zadky."

(Takto ministr v prosinci kritizoval v Poslanecké sněmovně pravici v debatě, kterou se snaží ČSSD využít k získání mizejících voličů.)

26. Poslanec ODS a starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha

"Vážený pane premiére, podařilo se vám nemožné. Milujete přírodu, obdivujete motýle a včele, do řek vracíte raky, vlastníma rukama vybíráte ze stromů kůrovce. Jste velký zemědělec a fanoušek řepky. V několika chemičkách po celém Česku si mícháte vlastní hnojiva. Všichni známe příběhy farmářů, které jste laskavě zbavil těžké lopoty, když jste násilně zabral jejich půdu. Určitě na vás do dnes vzpomínají. Zase o nás jednou mluví celá Evropa, jsme slavní. Vaše prohlášení ke střetu zájmů, který podle EU máte, jsou věhlasná. Jste žijící legendou. Troufnu si říci, že tak slavného státníka jsme neměli minimálně od dob Tomáše Garrigua Masaryka."

(Politik mimo jiné těmito ironickými slovy v prosinci interpeloval premiéra Andreje Babiše s tím, že poslední věta zněla: "Pane premiére, mám ale jen jednu zásadní otázku. Myslíte si, že si vás opravdu zasloužíme?" A premiér začal odpověď takto: "Tak pane poslanče, děkuju za pochvalu. Říkáte, že jsem skvělý, tak to je fakt dobrá zpráva." Nešlo o první přestřelku mezi nimi, nedávno Babiš urážel Blahu slovy, "aby si nechal změřit IQ.")

27. Poslankyně ODS a starostka Prahy 2 Jana Černochová

"Víte, co je dneska za den? Dnes je 78 let od významného aktu, operace Anthropoid, dnes je tomu 78 let, kdy byl spáchán útok na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Je naprosto ironické, že pan ministr kultury se v těchto dnech chová jako ten největší nácek."

(Patrně nejvíce emotivní a nejhlasitější poslankyně ODS takto označila letos v květnu - jak informoval deník Aktuálně.cz - ministra kultury za ČSSD Lubomíra Zaorálka za to, že se zastal Palestinců a kritizoval Izrael. Černochová patří k největším obhájcům Izraele v české politice.)

28. Jan Hamáček, předseda ČSSD a ministr vnitra

"Pan Okamura byl ještě v roce 2008 ambasadorem Evropského roku multikulturalismu, v rámci kterého probíhaly např. divadelní představení Náš islám, zaměřené na vzdělání v oblasti islámské kultury a náboženství."

(Spory mezi ČSSD a SPD Tomio Okamury jsou ve sněmovně časté, když Okamura kritizoval ČSSD za některé aféry v minulosti, Hamáček mu připomněl, jak dnešní největší kritik muslimů před několika lety vystupoval zcela jinak.)

29. Bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO:

"K panice zatím není důvod, mnohem pravděpodobnější zabiják, který na nás číhá, je běžná chřipka."

(V době, kdy byl ministr, takto v komentáři pro MF DNES bagatelizoval nebezpečí přicházející pandemie koronaviru. Komentář vyšel v únoru a od začátku března se začaly objevovat první případy epidemie, která postupně zabíjela Čechy mnohem nebezpečněji než chřipka.)

30. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš

"Není pravda, že by naši zdravotníci neměli respirátory. Tak mi řekněte kde a já jim to dnes osobně rozvezu."

(Takto premiér odpověděl v březnu na připomínku Aktuálně.cz, že přes jeho optimistická tvrzení citelně chybějí ochranné prostředky.)