Jednou opět přijde oranžová tsunami, věří Hamáček. Odchod z Babišovy vlády odmítá

Předseda ČSSD Jan Hamáček už musel skousnout několik volebních porážek. Teď mu hrozí, že začne platit daňový balíček v podobě, se kterou jeho strana zásadně nesouhlasí. V rozhovoru pro Aktuálně.cz ale přesto tvrdí, že řešením není odchod z vlády s hnutím ANO, které za snížením daní společně s ODS stojí. "V ČSSD je shoda na tom, že zbourat v této situaci vládu by bylo nezodpovědné," říká.

"Získat zpět důvěru lidí bude trvat dlouho a bude to obtížné. Ale zvládneme to," věří předseda ČSSD Jan Hamáček. | Foto: ČTK

To byly časy, musí si říkat současný předseda ČSSD Jan Hamáček, když vzpomíná na to, jak v roce 2006 přicházel do Poslanecké sněmovny jako nováček. Bylo mu pouhých osmadvacet let a síla ČSSD na počet mandátů byla nebývalá - Hamáček byl jedním ze 74 poslanců sociální demokracie.

Jaký to rozdíl oproti současnosti, kdy Hamáček má před sebou poslanecký klub s pouhými 14 poslanci a k tomu jej musí tížit obava, jestli ve volbách do Poslanecké sněmovny za pouhý rok nebude poslanců ještě méně. Nebo dokonce vůbec žádný.

"Poraženectví je to nejhorší, musíte věřit tomu, co prosazujete," tvrdí přesto šéf sociální demokracie při rozhovoru s Aktuálně.cz. Těžko říci, jak moc skutečně věří. Už když přebíral v únoru 2018 funkci po Bohuslavu Sobotkovi, tak dával najevo, že určitý čas bude nutné počítat s horšími volebními výsledky.

Zároveň ale tvrdil a věřil, že lepší volební výsledky přinese jeho sázka na jednu karta - na účast ČSSD ve vládě s hnutím ANO a jejím předsedou Andrejem Babišem. Tím, který podle mnoha politiků a komentátorů srazil vaz právě Sobotkově sociální demokracii, protože kromě jiného začal přebírat ve velkém voliče ČSSD.

I tak ale Hamáček doufal, že bude úspěšnější než Sobotka. Od onoho února 2018 mnohokrát spolustraníkům sliboval, že s účastí v Babišově vládě prosadí ČSSD řadu bodů svého volebního programu a voliči se jí zase vrátí. Jenže, i když ČSSD přece jen něco prosadila, voliči nepřichází. Spíše odchází ještě více. A Hamáček tak nutně potřebuje lepší výsledky v průzkumech a především ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021. Také nyní slibuje. A stále trvá na tom, že je třeba být ve vládě.

"Netvrdím, že se vše změní lusknutím prstu. O důvěru jsme přišli snadno a rychle, získat ji zpět bude trvat dlouho a bude to obtížné. Ale zvládneme to. K politice přece patří, že jednou jste dole, jednou nahoře. Zažili jsme oranžovou tsunami, teď je to odliv, ale jednou přijde další oranžová tsunami!" odpovídá důrazně na dotaz Aktuálně.cz, jestli se jeho strana neřítí do bezvýznamnosti.

Nebýt epidemie koronaviru, už příští měsíc by Hamáček skládal účty na stranickém sjezdu. Kdoví, jak by dopadl. Vždyť například nejúspěšnější politik ČSSD v posledních letech, hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, před několika dny zcela jasně zavelel: Musíme z vlády.

"POHÁR PŘETEKL: SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE MUSÍ ODEJÍT Z VLÁDY, KTERÁ DNES V NOCI PŘESTALA FUNGOVAT. JINAK BUDE PRO SMÍCH," napsal Netolický mimo jiné na facebook 19. listopadu a zvolil velká písmena, aby ještě dal více najevo vážnost svého varování.

Netolický napsal svá slova pořádně rozčilený poté, co Poslaneckou sněmovnou prošly daňové změny, které jdou zcela proti programu jeho sociální demokracie. V době, kdy "jeho" strana sedí dokonce ve vládě! Může být větší pokoření?

Konkrétně poslanci hnutí ANO ve spojení s opoziční ODS prosadili některé zákony v oblasti daní, aniž by dbali stanovisek koaliční sociální demokracie. Výsledek hlasování? 39 poslanců ANO pro, 12 poslanců ODS pro, 10 poslanců SPD pro, 5 poslanců KSČM pro. Proti ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09, Piráti, STAN.

"Probudil jsem se do rána, kdy se dozvím, že daně klesnou o 10%. Výborná zpráva. Je to závěr čtyřletého populistického snažení Babiše, které skončí nejen krizí společenskou, ale také ekonomickou. Nedůstojná role ČSSD by měla rychle skončit," psal dál Netolický s tím, že si má Babiš dovládnout s kým chce. "Nebudu možná populární, ale cítím elementární zodpovědnost vůči nám všem. České republice, krajům, obcím, tedy všemu, co jsme ta třicet let vybudovali, schválili. Nejde ani o to, že obce a kraje mohou rezignovat na jakékoliv investice včetně evropských, ale jde o principy, zásady a zdravý selský rozum," pokračoval.

Přesto se Hamáček i tentokrát postavil proti Netolickému a z vlády odcházet nemíní. Osudové rozpolcení sociální demokracie, způsobené naprosto klíčovou otázkou, být či nebýt po boku Babiše, dál pokračuje. Ani ten malý poslanecký klubu ČSSD není jednotný, jsou v něm lidé, kteří od začátku varovali Hamáčka před "holportem" s Babišem.

"Pro mě teď není tématem náš odchod z vlády, ale boj, který vedeme o budoucí podobu země," trvá na svém Hamáček a snaží se, aby Senát daňové změny upravil tak, aby pro sociální demokracii neznamenaly přetěžkou porážku. Argumentuje tím, že stát nesmí zeslábnout dalším odlivem peněz. Mimochodem, ten Senát, ve kterém ČSSD naprosto ztratila své dřívější silné postavení. Ani vlastní klub nyní nemá, protože k němu je potřeba alespoň pět senátorů. Levice ze Senátu prakticky zmizela.

"Rozhoduje se o tom, zda Česko bude silným státem, který svým občanům nabídne kvalitní služby ve zdravotnictví, školství, dopravě nebo bezpečnosti," prohlašuje. Pokud stát nebude mít dostatek prostředků, tak podle něj hrozí bud’ pokles kvality služeb, nebo jejich privatizace. "Nelze mít německé zdravotnictví za rumunské daně. O to má teď smysl bojovat," připomíná svou oblíbenou větu.

Hamáček bojuje za stát, ale možná ještě více za sebe. Je ve stále obtížnějším postavení se svým přesvědčením o vládě s Babišem. Pokud ČSSD propadne, navždy bude tento propad spojený s jeho jménem. Taková historie strany - vždyť byla založená v roce 1878. Teď čelí jedné z největších krizí a zrovna v těchto dnech má před sebou hlasování, které by mohlo znamenat pro stranu největší pokoření od začátku vládnutí s hnutím ANO.

Hamáček věřil, že účast ve vládě přinese voliče

Sociální demokracie se opět vrací do doby, kdy její mnozí členové varovali Hamáčka před vstupem do vlády s argumentem, že Babiš si bude dělat, co bude chtít, a sociální demokracie na to doplatí jen další ztrátou už tak nízkého počtu voličů. Proč je tedy Jan Hamáček přesvědčený o své pravdě, jestliže pozoruje, že jeho oponenti mohli mít pravdu?

"Je pravda, že marketingová mašina Andreje Babiše a skoro 80 poslanců je obrovská síla, takže si vše dobré dokáže přivlastnit. Ale je to důvod, kvůli tomu odcházet z vlády?" ptal se při rozhovoru s Aktuálně.cz a hned si odpovídal. "Daří se nám přesvědčit ANO, že má smysl zvyšovat důchody, přídavky na děti, zavést kurzarbeit, posílit rozpočet zdravotnictví. Tohle všechno Andrej Babiš nejprve buď bagatelizoval, nebo rovnou odmítal," hájí Hamáček vládní angažmá.

"Netvrdím, že se vše vždy povede na sto procent, taková vláda neexistuje. Odchody z vlády jsou ale většinou pohádky založené na účelových 'zaručených' zákulisních informacích či vyprovokovaných reakcích. Poslední čtvrtstoletí je rozpad vlády trvalé téma, ale zas tolikrát se to nestalo. A když ano, tak to často nejvíc překvapilo samotné aktéry," řekl Aktuálně.cz jen krátce předtím, než senátoři 10. prosince rozhodnou, co dál bude s daňovým balíčkem a jak se změní.

Babiš: Když ministři ČSSD odejdou, nahradí je jiní

Kromě rozhodnutí, která fakticky směřují proti ČSSD, dává ještě k tomu předseda ANO Babiš najevo, jako by se bez ČSSD ve vládě obešel. "Z vlády je nikdo nevyhazuje, takže ať se rozhodnou sami. Nejdřív tím sociální demokracie hrozila kvůli panu Šmardovi, nedávno kvůli panu Prymulovi a teď zase kvůli daním," řekl Babiš deníku Právo.

Narážel na to, že ČSSD mluvila o možném odchodu z vlády už mnohokrát - například když se jí nedařilo prosadit na post ministra kultury Michala Šmardu nebo když nechtěl rezignovat ministr zdravotnictví Roman Prymula poté, co porušil vládní protikoronavirová nařízení návštěvou restaurace na Vyšehradě.

"Když budou chtít odejít, těžko jim v tom budu moci zabránit. Pokud by skončili, tak bych se sebral, vzal s sebou na Hrad pět jmen a vláda by pokračovala. V době, kdy nás ohrožuje koronavirová pandemie, země potřebuje funkční kabinet," sdělil Babiš na adresu ČSSD.

A co na to Hamáček? "Babiš mluví jinak do médií, jinak mezi čtyřma očima, jinak třeba na vládě. Je to jeho taktika a strategie, jak dělat politiku. Nepřekvapuje mě, že silácká rétorika funguje na sociálních sítích, kde dokáže mobilizovat své fanoušky, ale trochu mě zaráží, jak na tuto celkem průhlednou hru skáče opozice i média," řekl Aktuálně.cz předseda sociální demokracie.

Otázkou je, jestli jde skutečně o hru - protože fakticky se Babiš skutečně může bez sociální demokracie obejít. Nahrává mu fakt, že prezident Miloš Zeman vychází v mnoha věcech Babišovi vstříc, a navíc minimálně komunisté často upozorňují, že je pro ně lepší vláda ANO, než kdyby se k moci dostaly středopravicové opoziční strany.

Babiš má ještě ke všemu jistotu, že sociální demokraté přes všechny výhrady rozpočet podpoří. "Rozpočet jsme ve vládě probrali, odsouhlasili, ČSSD ho podpořila i v prvním čtení. Jeho limity jsou jasné a my ho podpoříme," potvrdil šéf ČSSD.

Podle Hamáčka nelze dávat dohromady návrh státního rozpočtu s daňovým balíčkem. A to přesto, že by balíček v současné podobě bez dalších změn prohloubil schodek rozpočtu o dalších zhruba 130 miliard korun. Navíc v době, kdy už nyní je stav rozpočtu nejhorší v historii a Česko se rychle zadlužuje.

Pořád beru politiku jako službu

Průzkumy veřejného mínění ale sociální demokracii nic dobrého nevěští. Poté co ve volbách do Evropského parlamentu nezískala ani jediné křeslo a propadla také v letošních senátních a krajských volbách, jí průzkumy zatím nedávají moc šancí ani pro volby do Poslanecké sněmovny.

"Sociální demokracie je založena na hodnotách, které budou ve 21. století čím dál aktuálnější. Dramaticky se mění pracovní trh, mění se struktura ekonomiky, politická i ekonomická moc se koncentruje. Sociální demokracie je právě ta strana, která myslí na práva těch, kteří pracují, vše dodržují, ale jsou pod čím dál větším tlakem třeba velkých firem," uvedl.

Jan Hamáček zároveň odmítá kritiky, kteří tvrdí, že jemu a dalším špičkám strany jde jen o to, aby se udrželi na výhodných postech. Po opakovaných dotazech prohlásil, že má pro všechny, kdo chtějí mít ČSSD v opozici, jeden vzkaz.

"Znamenalo by to konec slevy na jízdném, školné, návrat zdravotnických poplatků, konec rychlého zvyšování důchodů, žádné nové školky, jesle, pomoc samoživitelkám. ČSSD v rámci svých sil koriguje ANO v koalici a daří se jí protlačit obrovské množství věcí. Možná jsem staromódní, ale pořád beru politiku jako službu veřejnosti. Věřím, že by ti, kterým se daří, měli pomáhat těm, kteří se mají hůř a nemohou za to. Mám být lhostejný, když někdo mlátí svou ženu? Když otec neplatí na své děti a nechá je s jejich matkou, aby třeli bídu s nouzí? Má nám všem být fuk, jak se mají důchodci?" říká Hamáček.

Musí ale počítat s tím, že patrně v dubnu příštího roku bude sjezd sociální demokracie a členové strany i delegáti sjezdu budou chtít vědět, jak chce ČSSD dovést k úspěchu v podzimních sněmovních volbách. Podle informací Aktuálně.cz ze sociální demokracie nemá Hamáček pozice předsedy a volebního lídra zdaleka jisté, jestliže se o tato místa bude ucházet.

"Vedení ČSSD je jednotné, což neznamená, že na jednotlivosti nemáme různé názory. Je shoda na tom, že v této situaci zbourat vládu by bylo mimo jiné nezodpovědné, ne vůči ČSSD, ale vůči celé zemi. Každopádně o žádném 'puči' proti své osobě nevím, většinou se o něm dozvídají novináři dříve než předsedové," usmívá se Hamáček nad otázkou, zda se neobává opozice uvnitř své strany.

Video: Babiš je demagog, trvám na odchodu z vlády, chová se příšerně, říká hejtman Netolický