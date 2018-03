Vyhoštění Rusů je projev podřízenosti. Vláda s naší podporou podlézavá nebude, říká Filip

před 1 hodinou

Komunisté stupňují požadavky na premiéra v demisi Andreje Babiše. Za podporu případné menšinové vlády ANO a ČSSD budou chtít ve státních firmách více postů pro zástupce politických stran nebo třeba nezávislého ministra spravedlnosti. Předsedovi KSČM Vojtěchu Filipovi navíc vadí vyhoštění ruských diplomatů. To by se podle něj v budoucím kabinetu s jejich podporou nemělo opakovat. "Doufám, že nová vláda nebude podlézavá," říká v rozhovoru Filip.

Komunisté nyní zažívají rehabilitaci. Cítíte to po 29 letech od sametové revoluce jako satisfakci?

KSČM si oficiální uznání zasloužila mnohem dříve. Zejména po roce 2012 a 2013, kdy jsme uspěli v krajských a sněmovních volbách, bylo evidentní, jaké priority česká společnost má. Žel, vláda byla složená jiným způsobem. Vítězné hnutí ANO, které odvedlo část voličů komunistů, si priority zčásti uvědomuje. Proto s námi jedná a naše priority vnímá jako změny, které pomohou stabilizovat politickou scénu. Je mi líto, že je to tak pozdě, ale jsem rád, že se to konečně stalo.

Případná koaliční vláda by podle vás neměla vyhošťovat ruské diplomaty. Něco podobného ale může nastat i poté, co se dohodnete s Andrejem Babišem na podpoře. Jak byste reagoval, pokud by se potom opět vyhošťovali ruští diplomaté anebo došlo k jinému projevu prozápadní orientace?

To, co se stalo, není projev prozápadní orientace.



Jak to chápete?

To je projev podřízenosti. To je projev, promiňte, podlézavosti. Aniž by Británie předložila jakýkoliv důkaz. Podívejte se na Německo, kde se s omluvou dohodli, že vymění čtyři diplomaty - nevyhostí je, ale vymění. A my vyhostíme tři, protože věříme Velké Británii? Jak napsal jeden analytik - mnohé se děje, ale jen ve velké Británii umírají zpravodajci, kteří přeběhli. V Izraeli nezemřou, v USA nezemřou, ve Velké Británii ano, což je podivné.

Jak chcete vysvětlovat delegátům sjezdu podporu vlády, která podle vás podlézá?

Doufám, že nová vláda nebude podlézavá. Nebude to samostatná vláda hnutí ANO, dojde k trojdohodě ANO, KSČM a ČSSD. Pokud jde o toleranci, tak tu můžeme kdykoliv v průběhu volebního období odejmout.



Byl by postoj vlády k ruským diplomatům důvodem k vypovězení tolerance?

Snad k něčemu takovému nedojde.



Hlavní programové neshody mezi vámi a ANO se týkají daní. Podobné změny daní jako KSČM chtějí i sociální demokraté. Jakou šanci dáváte tomu, že tenhle plán společně prosadíte?

K určitému kompromisu dojde, protože i hnutí ANO bude jistě chtít zvýšit daňový příjem. Například daně z bankovních operací už řeší i CDU Angely Merkelové. Tak nechápu, proč by to neměl být problém českých levicových, středových nebo i pravicových stran.



Mohla by být zavedena třeba právě sektorová daň pro banky?

Nevím, na čem se dohodneme, protože to není jednoduché a zavedení takové daně vyžaduje i jednání uvnitř EU.



Na snížení DPH na základní potraviny už jste dohodnutí?

Už jsme daleko. Je potřeba jednat ve třech i s ČSSD a tento bod dokončit.



Je možné, že tato daň klesne na 10 procent?

Určitě.



Ještě níž?

Je otázka, zda už v tomto volebním období. Náš program takový je a výpadek státního rozpočtu bychom chtěli kompenzovat vyšší daňovou progresí.



Je Andrej Babiš v něčem jiný než tradiční politici? Umí třeba z obchodního prostředí lépe vyjednávat?

Chová se opravdu jinak než někteří političtí matadoři. Na druhou stranu však jeho netradiční způsob znamená, že i my musíme hledat určité záruky, že dohoda bude skutečně platit.



Nemůže vám na sjezdu uškodit, že vyjednáváte o vládě - míněno s lehkou nadsázkou - s kapitalistou?

Uvnitř strany se o tom samozřejmě diskutuje. Reaguji vždy tak, že volební výsledek je velmi složitý a pro mě je zásadní, zda stojím na straně vítěze voleb a jednám s ním o nějaké realizaci, když je to možné, anebo stojím na straně Miroslava Kalouska, který volby prohrál, a navíc je v Česku symbolem korupce.



Máte představu o zastoupení politických stran ve státních podnicích a institucích. Můžete být konkrétní?

Často se hovoří o odpolitizování ekonomické sféry. To je sice hezké heslo, ale vlastníkem podniků je stát a ten musí dokázat, že je stejně dobrý vlastník jako soukromá nebo právnická osoba. Vůbec mi nevadí, když politická strana nenominuje poslance, ale opravdu zásadně odmítám, aby na postu seděl nepolitický odborník, který nebude sledovat zájem státu. Například ve VZP se podařilo ustavit orgány tak, že tam jsou nominováni zástupci politických stran.

A upozorňuji na článek 5 Ústavy - podle něj se politický režim tvoří svobodnou soutěží politických stran. A tento článek nemáme obcházet. Nejde jen o VZP, může se to týkat i Českých drah, Lesů ČR, ČEZ. Jsem přesvědčen, že tam mají mít všechny politické strany ve sněmovně své zastoupení v poměru, který jim dá možnost vědět, co se tam ekonomicky děje.

Jako příklad, kde se to neděje a kde to končí katastrofou, uvádím Radu České televize a Českého rozhlasu, kde se zakázalo, aby tam byly politické strany. To považuji za zcela mimoústavní řešení. Jestli je tu velká kritika zejména od soukromých médií vůči České televizi, nevidím žádný důvod, proč by politické strany neměly mít právo do rad kandidovat. Neříkám, že tam má být poslanec, ale zakázat to politické straně jako základnímu kameni demokratického režimu, to mi jako teoretikovi státu strašně vadí.



Budete v tomto směru iniciovat nějakou změnu?

Ano. Chci, aby tam politické strany znovu směly kandidovat.



Chcete, aby to bylo součástí vládních dohod?

Chci to tam.

Vrátím se k ČEZ. Hovoří se o rozdělení podniku, možné stavbě jaderných bloků. Budete chtít, aby KSČM delegovala na červnové valné hromadě své zástupce do dozorčí rady?

Záleží na tom, zda se dohodneme, že politické strany mají právo být v orgánech. Pokud se na tom dohodneme, tak tam budeme kandidovat. Nejde mi o prospěch KSČM, ale jde mi o to, aby tu politický režim fungoval podle ústavy. Jestli tam budou kandidovat piráti, budou kandidovat piráti.



Řešil jste s premiérem vedení ČEZ? Jak moc je pozice šéfa Daniela Beneše ohrožená?

Nebavil jsem se o tom, jestli je, nebo není Daniel Beneš ohrožen. Ale nesouhlasím s rozdělením ČEZ. Jsem přesvědčený, že pokud chceme provést transformaci, což není rozdělení, tak musí směřovat k tomu, že z ní ČEZ vyjde posílen. Ať se na mě drobní akcionáři nezlobí, měli tučná léta, když brali dividendy, tak budou mít hubená léta, protože je třeba investovat. ČEZ potřebuje investovat minimálně do Dukovan, možná i do Temelína. Musíme si říci, v jakých krocích a kdo to bude platit. Když to bude platit ČEZ, my jako vlastník jim nebudeme brát a v tom případě musí i akcionáři vědět, že budou mít malou dividendu.

Buď se s tím smíří, protože až se to vybuduje, budou mít větší vlastnictví, anebo se s tím nesmíří, budou hrát na krátkodobý zisk a prodají akcie. Jestliže budujeme průmysl 4.0, začnou se vyrábět elektromobily, skončí doba, kdy budeme mít dostatek výrobních kapacit elektřiny. Pokud mám být energeticky nezávislý, musím říkat, kde vezmu další kapacity.



Kritizoval jste tři ministry ANO. Navíc chcete prověřit případné ministry ČSSD. Vidíte už nyní třeba mezi jmény poslanců nějaký problém?

Jan Hamáček řekl, že tam nebudou poslanci. Obecně platí, že KSČM nechce být spojovaná s těmi, kteří jsou zasaženi nějakou korupcí. Máme mantinely, za které nechceme zajít. A k zástupcům ANO: ministr průmyslu Tomáš Hüner nemůže dělat dodatek k něčemu, co je usnesením sněmovny nulitní. To nejde, nemůžete obnovit stav, který neexistuje. To, že ministr zdravotnictví zastavil odvolání ředitelů nemocnic, bylo jen dobře. Kritizoval jsem to, protože neznám důvod odvolání ředitelky Nemocnice Na Bulovce, když je v černých číslech. Nejvíc mi vadilo, že ji odvolali a nejmenovali jejího zástupce. To byl krok, který, promiňte, neudělá ani vedoucí oddělení, natož ministr.

Na ministrovi spravedlnosti se musí shodnout všichni

Neříkám, že je Kateřina Valachová zapojená do případu na ministerstvu školství, ale odešla kvůli němu z funkce. Narážel jste poznámkou o možných ministrech ČSSD na to, že by vám mohlo vadit, kdyby ČSSD chtěla paní Valachovou na postu ministryně spravedlnosti?

Řeknu věc, kterou jsem ještě nikomu kromě partnerů ve vyjednávání neříkal. Konkrétně ministerstvo spravedlnosti nemůže patřit ani hnutí ANO, ani sociální demokracii, ani KSČM. Musí to být dohoda všech tří politických stran na tom, kdo z odborníků z justice, advokacie, notářského stavu nebo vysokých škol by takový post mohl zastávat. To je věc dohody tří partnerů, kteří si neberou právo nominovat svého člověka, ale shodnou se na odborníkovi. Uvažujeme tedy o někom, kdo by to mohl dělat. A jestli je to člen nějaké konkrétní strany, to je jiná věc. Ale musí na tom být shoda.

Týká se tento plán i jiných ministerstev? Například ministerstva vnitra?

Ministerstvo spravedlnosti prostřednictvím státních zástupců kontroluje i policisty. Tam bych to nedramatizoval, protože je u policie potřeba tolik zásahů, že mám obavu, abychom situaci nezhoršili. Ale vnímám tak jiná ministerstva, která mohou být v konfliktu zájmů, a to budu jako návrh předkládat na jednání o vládě.



Jaké resorty máte na mysli?

Nejprve to řeknu partnerům.

Čeká vás sjezd, kde budete obhajovat post předsedy. Protikandidátkou bude europoslankyně Kateřina Konečná. Vidíte ji jako vážnou konkurentku, nebo čekáte větší střet mezi vámi a místopředsedou Josefem Skálou, který reprezentuje, jak vy říkáte, nostalgický proud?

Kateřina Konečná je velmi schopná politička s tahem na branku a jsem rád, že je má protikandidátka. Pokud budu zvolen, budu chtít, aby dělala místopředsedkyni pro evropské záležitosti. Situace v Evropě je turbulentní, a navíc nás čekají evropské volby.

Skálův proud je v menšině

Očekáváte, že váš hlavní soupeř bude Josef Skála?

Nemyslím, protože požadavek na mladé tváře splňuje někdo jiný. Josef Skála je přece jen starší než já. A jeho směr uvažování uvnitř strany, i když není marginální, v žádném případě nepřevažuje.

Je pro vás důležité, že na sjezdu vystoupí Miloš Zeman?

Jsem rád, že prezident republiky KSČM nevynechá, když se rozhodl vystupovat na sjezdech stran. Je to dané i tím, že KSČM podpořila Miloše Zemana v kandidatuře, ve sběru podpisů i podporou některých záměrů. I Miloš Zeman je představitelem suverenity státu. Proč hájit Lisabonskou smlouvu, když neplatila v době referenda o vstupu do Evropské unie? Od prezidenta je poctivé, že umí oddělit principy vstupu do EU od toho, kam se to posunulo.

Lisabonská smlouva se neosvědčila, vidíme to na brexitu, na sporech v Polsku, Maďarsku, Itálii, nárůstu AfD v Německu, svobodných v Rakousku. Je evidentní, že Brusel nevadí levičákům a pravičákům, Brusel vadí těm, kteří ho přestali vnímat jako koordinátora společného postupu. Staví se do role, kdy nám může nařídit a my máme poslušně poslouchat. Má mantinely. Brusel nemůže nařídit kvóty. To se fakt pomátli.