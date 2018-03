Volby by vyhrálo ANO, o druhé místo se dělí ODS s piráty. TOP 09, starostové a lidovci by propadli

AKTUALIZOVÁNO před 15 minutami

Ze současných sněmovních stran by pětiprocentní hranici nepřekročili lidovci, TOP 09 a starostové.

Praha - Mezi voliči má nadále největší podporu hnutí ANO se ziskem 30,5 procenta. Proti únoru je to ale mírný pokles o tři procentní body. Následují piráti a ODS, které by podpořilo shodně 12,5 procenta lidí. Vyplývá to z volebního modelu, který v pondělí zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Ze současných sněmovních stran by pětiprocentní hranici nepřekročili lidovci, TOP 09 a starostové.

Piráti proti únoru ztratili půl procentního bodu, ODS si naopak o dva procentní body polepšila. Čtvrtí jsou komunisté a sociální demokraté, obě strany mají shodně jedenáctiprocentní podporu. V případě komunistů je to meziměsíční růst o procentní bod, naopak u ČSSD jde o ztrátu procentního bodu. SPD zůstala na zisku 6,5 procenta.

"Změny podpory u všech stran jsou mezi měsíci v rámci statistické chyby," uvedlo CVVM. V posledních třech měsících ale podle nich velmi mírně roste podpora KSČM, která byla v lednu na osmi procentech.

"Zda jde ovšem o skutečný posun v preferencích voličů, není v tuto chvíli jasné a je nutné vyčkat na další měření," podotýkají statistici.

K volbám by nyní přišlo 64 procent lidí, což je stejný výsledek jako v únoru. V říjnových sněmovních volbách byla účast 60,8 procenta.

Průzkum provádělo CVVM od 3. do 15. března na vzorku 1021 lidí s volebním právem.

Letošní volební modely CVVM ve srovnání s výsledkem říjnových voleb (v procentech):

Strana/hnutí Zisk ve volbách Model leden 2018 Model únor 2018 Model březen 2018 ANO 29,64 30,5 33,5 30,5 Piráti 10,79 12,5 13 12,5 ODS 11,32 12 10,5 12,5 KSČM 7,76 8 10 11 ČSSD 7,27 12,5 12 11 SPD 10,64 7,5 6,5 6,5 KDU-ČSL 5,8 5 3,5 4,5 TOP 09 5,31 4 3,5 4,5 STAN 5,18 3 3 4,5

Zdroj: CVVM