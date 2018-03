Babiš potřebuje od ČSSD důvěru, pak bude dál vládnout s Okamurou a komunisty, varuje Sobotka

před 23 minutami

Bývalý premiér Bohuslav Sobotka ve čtvrtek oznámil, že ve vysoké politice končí. Dosud patřil v roli řadového poslance mezi nejvýraznější kritiky toho, aby ČSSD znovu vstupovala do vlády s hnutím ANO Andreje Babiše. "Mám pro to řadu důvodů, které souvisí zejména s tou zkušeností, již jsem v uplynulých letech učinil," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz a Hospodářské noviny Sobotka.

Dnes odmítáte, aby šla ČSSD znovu do koalice s ANO, sám jste přitom s Andrejem Babišem vládl. Co byste dělal jinak?

Věnovali jsme mnoho energie na to, abychom vybojovali věci pro voliče, a pak už nám chyběla energie na to, abychom tyto věci prodali. Fatální situace v roce 2013 byla dána objektivně vývojem v předchozích letech. Když jsem vedl ČSSD v opozici, vymezoval jsem se proti politice ODS a TOP 09, takže jsem se těžko mohl s těmito stranami po volbách spojit. Pravice navíc byla v té tobě velmi nevěrohodná.

Na druhé straně byli komunisté, ale tady je bohumínské usnesení (které vládnutí s KSČM sociální demokracii zakazuje, pozn. red.). Takže koalice s hnutím ANO byla v danou chvíli velmi logická. A je také otázka, zda by třeba Andrej Babiš dnes neměl 60 procent hlasů, pokud bychom ho nevzali do vlády a on zůstal v opozici.

Byl konflikt mezi vámi a Babišem předem daný?

Vláda fungovala dobře a dlouho nebyla zatížena skandály. Ty tam nakonec vnesl Andrej Babiš, který celou dobu říkal, že vstoupil do politiky, aby bojoval proti korupci. Kdybych Andreje Babiše tenkrát neodvolal kvůli tomu, jak lhal o ovlivňování médií a kvůli aféře s korunovými dluhopisy, stejně bych ho musel v následujících měsících odvolat kvůli tomu, že přišlo obvinění v kauze možného dotačního podvodu. Minulost Andreje Babiše by nás v koaliční vládě stejně dohnala. Ale tohle nikdo z nás na podzim 2013 netušil.

Jste proti tomu, aby ČSSD vytvořila koalici s hnutím ANO. Proč by to ČSSD neměla dělat?

Já jsem informoval předsedu ČSSD Jana Hamáčka, že mám negativní postoj v této věci. Mám pro to řadu důvodů, které souvisí zejména s tou zkušeností, již jsem v uplynulých letech učinil. Není možné akceptovat, aby v čele vlády a vůbec ve vládě byl trestně stíhaný politik. To je první věc, která je velmi problematická. Posouváme naši politickou kulturu někam, kam nepatřila. Nevím, jestli je dnes jinde v Evropě trestně stíhaný politik. Já myslím, že není.

Jaké jsou další důvody?

Jde také o faktické rozložení sil ve sněmovně. Andrej Babiš potřebuje sociální demokraty hlavně proto, aby získal důvěru, aby se mohl na půdě Evropské unie prezentovat jako premiér, který má legitimitu. V okamžiku, kdy vláda důvěru získá, nic mu nebude bránit v tom, aby fakticky vládl za tiché podpory Okamury a komunistů.

V uplynulých měsících už se mnohokrát ukázalo, že tato většina funguje. Například když se řešila otázka odvolání pana Okamury z vedení sněmovny. Je tu také riziko svalování odpovědnosti na ČSSD. V malém jsme to nedávno viděli v Praze u paní Krnáčové. Když je něco špatně, tak za to může náměstek Dolínek. Když se něco v Praze povede, je to výsledek paní primátorky. Je to ale věc nového vedení strany, je to jejich odpovědnost.

Budete proti vládě s ANO dál vystupovat?

Já se nechystám jít ve stopách svých předchůdců a okopávat kotníky vedení strany. Nechystám se ze strany vystupovat, nechystám se zakládat nějaké nové politické strany. Držím sociální demokracii palce, aby se rozhodla správně. Pokud bude vnitrostranické referendum, budu hlasovat proti tomu, aby do takové vlády vstoupila.

S Babišem jste sváděl jeden boj i v posledních dnech, když vyšlo najevo, že chce sesadit ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Michala Murína. Díváte se na to jako na mocenský boj o ovládnutí policie?

Myslím, že celá věc se příliš zjednodušuje. GIBS je z povahy věci konfliktní institucí, protože vyšetřuje trestnou činnost policistů. Já jsem se setkával s kritikou GIBS v době, kdy tam byl pan Bílek (předchůdce Murína, v čele GIBS působil v letech 2012-2015, pozn. red.), setkával jsem se s kritikou GIBS i v době, kdy tam byl pan Murín.

Málo se mluví o tom, že tu objektivně existují určité kompetenční spory, které se týkají otázky, kdo má vyšetřovat trestnou činnost policistů. A státní zastupitelství není personálně ani kompetenčně nadřízeno GIBS. Určitě má právo kritizovat její činnost, ale je třeba vnímat tuto kritiku i z hlediska reálného kompetenčního sporu, který mezi těmito institucemi existuje.

Podle mého názoru se situace v GIBS po příchodu pana Murína zklidnila, pan Murín ji dokázal personálně i ekonomicky stabilizovat, problematických případů ubylo a já jsem neměl důvod, abych na základě přípisu, který jsem dostal z olomouckého vrchního státního zastupitelství, zahajoval kázeňské řízení. To jsem také řekl poslancům na jednání bezpečnostního výboru.

Celý rozhovor si přečtěte v pátečním vydání Hospodářských novin.