Hamáček: S Babišem ve vládě se smíříme, pokud bude ČSSD mít ministra vnitra nebo financí

AKTUALIZOVÁNO před 45 minutami

Špičky hnutí ANO a ČSSD mají za sebou další vyjednávání o vládě. Zatím poslední proběhlo v úterý navečer poté, co si zástupci obou stran vyměnili během dne kritické připomínky.

Praha - Špičky hnutí ANO a ČSSD se po úterním večerním jednání přiblížily k dohodě o společné menšinové vládě s podporou KSČM. Podle vyjádření zástupců ANO a ČSSD zbývá posledních sedm okruhů, na kterých se musí shodnout. Zda se ale skutečně dohodnou, není ještě jisté, další setkání proběhne ve čtvrtek, těsně před svátky.

Oběma stranám běží velmi rychle čas, protože 7. dubna se koná sjezd ČSSD, na kterém by už měli delegáti schvalovat možnou dohodu mezi ANO a ČSSD. Pokud by se tak stalo, měli by ještě poslední slovo členové ČSSD v referendu.

"Neshoda trvá v oblasti daňových záležitostí, ať je to bankovní daň, případně úpravy dědické daně. Hodně jsme diskutovali o karenční době, tam vidím vůli ze strany ANO tuto věc řešit, ale ještě potřebujeme nějaký čas. Dále budeme diskutovat otázku daňové progrese v rámci rušení superhrubé mzdy," prohlásil po úterním jednání předseda ČSSD Jan Hamáček.

Místopředseda ANO a ministr životního prostředí Richard Brabec přesto naznačil, že by se i v tomto bodě mohly obě strany dohodnout. "Samozřejmě, vzhledem k tomu, že daňová oblast je pro ČSSD i nás určitá mantra, tak tam bude kompromis nejsložitější. Po dnešním jednání si ale myslím, že je možný," řekl Brabec.

V případě účasti trestně stíhaného šéfa ANO a premiéra Andreje Babiše ve vládě se rýsuje kompromis v tom, že ČSSD se smíří s jeho účastí, ale na "oplátku" dostane některá ministerstva, která chce.

"My jsme řekli, že pokud máme uvažovat o vládě s ANO, tak budeme požadovat řízení ministerstva vnitra nebo financí," uvedl Hamáček. Vysvětlil to tím, že kvůli kauzám Babiše hrozí u něj a ANO nejvíce střet zájmů právě kolem vnitra a financí. "Budeme se o tom dál bavit," reagoval na tento konkrétní požadavek místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek. Zopakoval přitom, že ANO nabízí stále čtyři místa ve vládě a ČSSD chce pět.

Schůzce předcházely ostřejší vzkazy

Ještě před večerním jednáním se zdálo, že jednání ANO a ČSSD spějí spíše k nezdaru, než úspěchu. Politikům ANO se především nelíbilo, že vedení sociálních demokratů neustále opakuje požadavek na odchod Babiše z vlády, i když s tímto návrhem byli už několikrát odmítnuti.

"Už jsme si to v minulosti vyjasnili, pro nás má smysl dál jednat s ČSSD o vládní spolupráci pouze za předpokladu, že máme svého kandidáta na premiéra pana Babiše, a přes to nejede vlak. My se k tomuto tématu nechceme vracet. Pokud oni chtějí, tak není o čem jednat," uvedl Faltýnek.

Ten také poukázal na to, že ani v ČSSD nemají například jasno v tom, jaké referendum budou prosazovat. "Napřed ať si to vykecají mezi sebou a potom se můžeme racionálně bavit. Bylo by dobré, aby si mezi sebou řekli oficiální názor a s tím přišli na jednání," řekl Faltýnek a dodal, že se mu ani nelíbí, jak sociální demokraté avizují přes média své požadavky na vedení ANO. "My nevzkazujeme svým partnerům některé věci přes média. Ale dnes i včera kolegové z ČSSD stále něco vzkazují přes média místo toho, aby řekli nějaký jasný názor."

Hamáček se pokusil zatlačit na Andreje Babiše s pomocí komunistů. V úterý se sešel s předsedou KSČM Vojtěchem Filipem a předal mu seznam deseti bodů, na kterých se sociální demokraté neshodnou s ANO, ale mohli by se na nich shodnout s KSČM. "Jde o priority, kde vidíme shodu a průnik levicových programů ČSSD a KSČM, a tudíž i prostor pro jejich společné prosazování ve vyjednávání o nové vládě s hnutím ANO. Teď čekáme na stanovisko KSČM," řekl po schůzce Hamáček.

Místopředseda ČSSD Jiří Zimola už před několika dny Babiše varoval, že pokud bude všechny jejich požadavky opakovaně odmítat, tak z jednání odejde. "Je hodně tvrdý vyjednavač. Je vidět, že přišel z byznysu, ale už se stačil adaptovat na politické prostředí. U pana Babiše platí, že jeden den řekne, že nám nic nedá, a druhý to nemusí platit," uvedl ještě před schůzkou Zimola.