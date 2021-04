Vše o očkování: Objednáno je 23 milionů dávek, velké dodávky dorazí během května

Kolik lidí bylo dosud naočkováno?

Vakcinace začala v Česku na konci loňského prosince, od té doby bylo podáno 2,8 milionu dávek více než 1,9 milionu osob, což je asi 18,5 procenta populace. Přes 950 tisíc lidí už dostalo obě dávky. Naočkováno oběma dávkami vakcíny tak dosud bylo 8,9 procenta obyvatel. Nejvíce lidí, kteří dosud dostali kompletní očkování, je v Praze, kde jich obě dávky dostalo víc než 10 procent. Nicméně se nejedná pouze o obyvatele Prahy, téměř pětina očkovaných v hlavním městě je ze Středočeského kraje.

Očkováním už prošla většina seniorů. Očkováno alespoň jednou dávkou je nyní asi 73 procent všech lidí starších 80 let, více než 54 procent z nich má dokonce kompletní vakcinaci za sebou. Alespoň jednu dávku dostalo také 68 procent všech lidí ve věku 70 až 79 let, u lidí ve věku 65 až 69 let je to zhruba 36 procent.