Začíná hra o kontrolu miliard v armádní pojišťovně, hlásí se i špičky tajné služby

Ve středu se začne rozhodovat o obsazení míst klíčových pro řízení a kontrolu Vojenské zdravotní pojišťovny. Pojišťovna úzce spolupracuje s ministerstvem obrany a armádou. O pozice se hlásí i někteří z nejvyšších vojenských představitelů země, jsou mezi nimi dva poslední šéfové armádní tajné služby. Vojenská zdravotní pojišťovna je pátou největší v Česku.

Vojenská zdravotní pojišťovna měla loni 707 tisíc klientů, od nichž vybrala zhruba 29 miliard korun. Povinně jsou u ní pojištění všichni, kdo slouží v armádě. Obvykle jejích služeb využívají také rodinní příslušníci vojáků, pracovníci ministerstva obrany či příslušníci Vojenského zpravodajství.

Právě dva poslední šéfové vojenské tajné služby se chtějí podílet na řízení pojišťovny. Šéf armádních špionů Petr Bartovský i jeho předchůdce Jan Beroun kandidují na pozici ve správní radě. Ve středu odstartují volby do tohoto orgánu, jenž volí či odvolává ředitele pojišťovny. Až do pátku se hlasuje i o složení dozorčí rady.

Aktuálně.cz prostudovalo seznam uchazečů, kteří by rádi zasáhli do řízení a kontroly pojišťovny. Vedle dvou zmíněných špičkových zpravodajců jsou mezi adepty důstojníci generálního štábu, náčelník Vojenské policie či historicky první generálka.

"Nabízím zkušenosti ve složité době"

"Ve složité době potřebuje Vojenská zdravotní pojišťovna v řídících orgánech členy se znalostí situace a prostředí. Nabízím zkušenosti z předchozího působení ve správní radě a desetiletého v resortu obrany," sdělil Aktuálně.cz ke své motivaci generálporučík ve výslužbě Beroun, který post ve správní radě obhajuje. Působil tam poslední čtyři roky.

Jan Beroun řídil Vojenské zpravodajství do konce letošního června, v jeho čele strávil deset let. Má za sebou i působení v Úřadu pro zahraniční styky a informace, jak se oficiálně nazývá rozvědka. Sloužil v ní v letech 2002 až 2012, v jednu chvíli byl prvním náměstkem ředitele. Od září je bezpečnostním šéfem státního podniku Řízení letového provozu.

"Přihlásit jsem se rozhodl s úmyslem pomoci obhájit unikátní pozici Vojenské zdravotní pojišťovny a její potřebnost pro zajištění péče pro příslušníky ministerstva obrany, armády, vojenských a válečných veteránů a všech pojištěnců a napomoci ke zvýšení ekonomické bilance a prestiže pojišťovny," uvedl pak Berounův nástupce Petr Bartovský.

Generálmajor Bartovský se o místo ve správní řadě hlásí poprvé. K vojenské tajné službě se přidal roku 2001, posledních šestnáct let tam střídal řídicí pozice. Než ho ministryně obrany Jana Černochová jmenovala ředitelem, dva roky velel kontrarozvědné části Vojenského zpravodajství. Před vstupem do tajné služby sloužil sedm let v armádě.

Šest milionů korun na odměnách

Správní rada má klíčové pravomoci pro chod pojišťovny. Vedle práva jmenovat a odvolávat ředitele schvaluje hospodářský výhled a výsledky pojišťovny, žádosti o úvěry či nákup nemovitostí přesahující částku dva miliony korun. Současně může vyhlašovat veřejné zakázky či rozhodovat o použití rezervního fondu.

Od středy hlasují o jejím složení klienti Vojenské zdravotní pojišťovny. Správní rada čítá patnáct členů, z nichž pět jmenuje vláda a deset určují právě pojištěnci. Předsedou rady je brigádní generál ve výslužbě Zoltán Bubeník, který byl roky klíčovou postavou zdravotnické sekce armády. Kandiduje i letos.

Volí se také do šesti míst v dozorčí radě, která dohlíží na hospodaření pojišťovny, projednává účetní závěrku či výroční zprávu. Jejím předsedou je poslední čtyři roky plukovník Antonín Genser, který v armádě slouží od roku 1987. Prošel tankovou divizí, řídil brigádu rychlého nasazení a mezi roky 2016 až 2019 velel štábu pozemních sil.

Loni si členové správní rady, dozorčí rady a rozhodčího orgánu, do kterého se nyní nevolí, rozdělili na odměnách 6,4 milionu korun, což je v přepočtu na hlavu 14 tisíc korun měsíčně. Nicméně průměrná odměna pro člena správní a dozorčí rady je o něco vyšší, oba tyto orgány loni zasedaly pětkrát.

Kandiduje i šéf Vojenské policie

Do voleb do správní rady jde také šéf Vojenské policie Jiří Roček, který útvar řídí od loňského března. V říjnu ho prezident Petr Pavel povýšil na generálmajora. Ve správní radě chce usednout i jeden ze zástupců náčelníka generálního štábu Miroslav Lafek. Pozici obhajuje bývalá poradkyně náčelníka a první generálka v Česku Lenka Šmerdová.

Ve správní radě naopak končí někdejší první zástupce bývalého šéfa armády Aleše Opaty a nyní vojenský přidělenec českého velvyslanectví v Pekingu Jaromír Zůna, mandát na konci roku uplyne také bývalému veliteli vzdušných sil a stávajícímu poradci prvního muže armády Karla Řehky Petru Lančimu.

O místo v dozorčí radě se uchází velitel dopravního letectva Jaroslav Falta či vysoký důstojník pozemních sil Libor Stolička. Kandidáti do obou rad se dělí do dvou skupin, jedna reprezentuje zaměstnavatele a živnostníky a druhá zaměstnance. Proto se spolu třeba o hlasy neutkají poslední šéfové tajné služby Bartovský a Beroun, každý je v jiné skupině.