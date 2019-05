Voličův průvodce: Kolik můžete dát preferenčních hlasů a kdy je váš hlas neplatný

před 2 hodinami

Češi si už dnes a zítra zvolí nové evropské poslance pro příštích pět let. V pátek mohou hlasovat od 14:00 do 22:00, následující den od 8:00 do 14:00. Hlasy voličů se letos bude snažit získat 39 stran, hnutí či uskupení. Deník Aktuálně.cz sestavil manuál, co je dobré vědět, aby voliče nic nepřekvapilo.

Kolik europoslanců volíme? V letošních volbách si zvolíme 21 poslanců z celkového počtu 751. Stejně jako před pěti lety. Původně se měl počet europoslanců měnit, ale Velká Británie zatím stále neodešla z Evropské unie. Kolik je volebních obvodů? Na rozdíl od jiných voleb je při evropských volbách Česká republika jediným obvodem. Hlasovací lístky jsou tak všude stejné. Jak se hlasuje? Hlasovat může volič, který alespoň v druhý den voleb dovrší 18 let. Volbu můžete uskutečnit v obci, kde máte trvalé bydliště, nebo jinde v republice, máte-li voličský průkaz. V zahraniční lze hlasovat, ale pouze po zažádání o zařazení na speciální voličský seznam a pouze pro kandidáty na europoslance v dané zemi, nikoliv pro ty české. Voliči by měli dostat hlasovací lístky na adresu trvalého bydliště, mohou si však požádat o náhradní sadu přímo ve volební místnosti. Volič může zvolit pouze jeden hlasovací lístek, který vloží do k tomu určené obálky. V Českém Těšíně se objevily vadné hlasovací lístky, stejný problém našli i v Ostravě číst článek Kolik mám preferenčních hlasů? Každý volič může využít dvou preferenčních hlasů. Kandidát dostane přednost, pokud získá alespoň pět procent z celkového počtu platných hlasů pro danou politickou stranu. Pokud je na hlasovacím lístku zakroužkováno více jmen než dvě, lístek je platný, k preferenčním hlasům se ovšem nepřihlíží. Jaký hlas je neplatný? Váš hlas bude neplatný, pokud do obálky vložíte více než jeden hlasovací lístek. Neplatný je také hlasovací lístek, který není na předepsaném tiskopise, který je přetržený nebo není vložen do úřední obálky. Naopak za platný je považován lístek i přesto, že na něm některé kandidáty přeškrtnete, změníte nebo dopíšete. Komise k takovým úpravám nepřihlíží. Přehled Opravdu chce Brusel zakázat výstřihy číšnic a křupavý chleba? Vyvracíme euromýty Strana na poslední chvíli odvolala kandidáta, co mám dělat? Pokud strana změnila kandidátku v době, kdy již nešlo upravovat hlasovací lístky, dozvíte se to přímo ve volební místnosti. Pro danou stranu lze stále hlasovat, stejně jako využít preferenčních hlasů. Pouze se nebude přihlížet k preferenčním hlasům, které voliči dají přímo vyřazenému kandidátovi. Kolik procent musí strana získat, aby se do Evropského parlamentu dostala? Do Evropského parlamentu se dostanou strany, které překročí pět procent odevzdaných hlasů. Mandáty se následně vypočítají podle D’Hondtovy metody. Kdy budou známy výsledky? Výsledky hlasování budou oznámeny v neděli ve 23 hodin. Čeká se totiž na sečtení hlasů v ostatních zemích, aby mohly být výsledky oznámeny v celé EU najednou. Infografika Váháte, koho volit v eurovolbách? Kalkulačka napoví, ke které straně máte nejblíž