"Proč jsi mi s tím Rusem ublížil?" Babišův syn přerušil zahájení kampaně ANO

Na zahájení kampaně hnutí ANO v Ústí nad Labem dorazil i Andrej Babiš mladší. Během rozhovorů s novináři přišel za svým otcem, premiérem a šéfem hnutí. "Budu se bránit a budu bojovat. Přeji ti hodně štěstí v tvojí kampani a oblbování národa," bránil se proti dřívějším výrokům otce o tom, že je psychicky nemocný. Andreje Babiše mladšího doprovázel na zahájení dokumentarista Vít Klusák.

"Právě jsem vyšel od psychologa a mám soudního znalce. Jak se cítíš, když mě vidíš?" řekl Andrej Babiš ml. "Proč jsi mi ublížil?" ptal se otce. Babiš junior ve čtvrtek také na sociálních sítích zveřejnil termíny, kdy by měl vypovídat na policii kvůli kauze Čapí hnízdo i jeho cestě na Krym. Dlouhodobě tvrdí, že tam byl zavlečen.

Pro ty, kteří se ptají, kdy budu vypovídat na policii:

pokud mě nesmete nějaké tornádo, neuklouznu v koupelně nebo tak nějak 😏, tak k zavlečení na Krym 9.9., k Čapímu hnízdu 13.9. — Andrej Babiš Jr (@andrejbabisjr) September 2, 2021

"Chci k tomu jenom říci, že jsem se o svého syna vždycky řádně staral," komentoval vystoupení svého syna premiér. "Já myslím, že všichni dobře vědí, co tady je. Co se stalo, kdo využívá mého syna proti mně. Mě to mrzí. My víme, kdo ho zneužívá, ale já o tom nechci mluvit. Mám čisté svědomí. Nepřeju žádnému rodiči, aby tohle zažil," řekl Babiš.