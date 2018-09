Vede neziskovku, založila firmu s Araby. Teď chce v Okamurových barvách dobýt Senát

Elvíra Hahnová je kandidátkou do Senátu a do chomutovského zastupitelstva za SPD Tomia Okamury.

Praha, Chomutov - Nenápadná šedá bytovka v klidné severní části Chomutova je sídlem malé neziskové společnosti Nová místa 2012. Tu řídí Elvíra Hahnová, žena, která se jako samoživitelka stará o postiženého syna a patnáct let byla jednatelkou ve firmě, do níž základní vklad poskytli palestinští Arabové.

Hahnová je ale také kandidátkou do Senátu a chomutovského zastupitelstva za SPD Tomia Okamury. Tedy za hnutí, které ve veřejném prostoru platí za pravý protipól - největšího politického kritika islámu, Arabů či neziskových organizací.

Jméno Elvíry Hahnové se nyní objevilo ve veřejném prostoru, když na její aktivity i souběžnou kandidaturu za SPD upozornil web Demokratikon.

Příběh jednačtyřicetileté ženy může poskytnout vhled do uvažování a motivací člověka, který se pustí do politiky v dresu vyhraněné politické formace Tomia Okamury. Do světa podnikání podle svých slov nahlédla v roce 2000, když ji jako třiadvacetiletou pracovnici v gastronomii oslovili Palestinci, kteří chtěli do pražských hotelů dovážet exotické orientální potraviny.

"Nápad se mi líbil, byla jsem mladá, chtěla jsem být úspěšná, tak proč ne," vzpomíná Elvíra Hahnová v telefonickém rozhovoru. "Ale hned poté, co jsme společnost založili, odjeli do Palestiny kvůli pohřbu a už se nevrátili. Zůstala mi společnost, která nikdy nevyvíjela činnost," říká.

Svět byl tehdy klidnější a do zhroucení tohoto klidu spolu s věžemi Světového obchodního centra zbýval jeden rok. Na Blízkém východě ale už bylo horko. Několik dnů po zápisu firmy H. B. Beta propukla na palestinských územích intifáda, velké protiizraelské povstání. O společnících Hamídu Málím a Abduldžabárovi Chdairovi už podle svých slov Hahnová neslyšela, firmu nakonec po roce 2012 sama rušila. "Na své náklady. Nikomu jsme nedlužili," zdůrazňuje.

Zároveň se prý nikoho neptá na víru, říká, že to je každého věc. S tím, že politika SPD výslovně "prosazuje zákaz islámu v ČR jako ideologie neslučitelné se svobodou a demokracií", se srovnat umí. "Ve sněmovně přece leží návrh zakázat šíření ideologie neslučitelné s naším právním systémem. Důležité je neobtěžovat vírou druhého, víra nesmí zasahovat do našeho právního systému. Takhle je to v ústavním pořádku," tvrdí Hahnová.

Ústava sama o víře výslovně nehovoří. Listina základních lidských práv a svobod jako součást ústavního pořádku zaručuje svobodu náboženského vyznání. Kritici islámu argumentují odstavcem, podle nějž lze výkon náboženských práv omezit, je-li to nutné pro ochranu bezpečnosti a pořádku.

Do politiky po třicítce

O politiku se Hahnová začala zajímat zhruba jako třicetiletá, tedy v době, kdy Ústecký kraj získával reputaci regionu ovládaného "kmotry" a kdy se vliv lidí z byznysu na politiku stal tématem. Zapojit se do dění na "svém" Chomutovsku zkusila nejdřív skrze hnutí Otevřená radnice, které ale ve volbách v roce 2014 neuspělo.

Ještě předtím ale založila obecně prospěšnou společnost Nová místa 2012, která se podle obchodního rejstříku zabývá sociálními službami a podle svého webu pomáháním lidem najít práci, zařídit pracovní místo či založit firmu. "Tři roky jsem zdarma bojovala proti pracovním agenturám, město mě za to ocenilo děkovným listem," hlásí se k zásluhám v sociální oblasti Hahnová.

Z jejího líčení je cítit zklamání z toho, jak sociální systém na severu Čech funguje. "Nelíbí se mi, jak se dnes čerpají dotace, třeba na neustálé rekvalifikační kurzy pro lidi, kteří nechtějí do práce. Napojení pracovních agentur na úřady práce, klientelismus. Tou cestou jsem jít nechtěla, tak jsem vymýšlela něco jiného, jak těm lidem pomoci," popisuje svůj pohled.

Na činnost své neziskovky dostala v roce 2013 od Ústeckého kraje stotisícovou dotaci, prakticky obdobnou částku ten rok vydala na nájemné za kancelář, která se nachází v rodinném domě, který Hahnové patří a kde také bydlí. "Dotace nebyla použita na nájemné. V nájmu jsou zahrnuté všechny položky - za vodu, elektřinu, výměny hasičských přístrojů, zářivek," tvrdí Hahnová s tím, že splnit podmínky pro kancelář obecně prospěšné společnosti je drahé.

Přesto Hahnová nakonec skončila u SPD, která proti neziskovým organizacím často verbálně útočí. I tento pohled ale dokázala přijmout. "Myslím, že spousta neziskovek, i když ne ty zdravotní, pro seniory nebo postižené děti, funguje zbytečně. Vyhazují se tu miliardy. Omezení peněz těm organizacím se ale musí dělat individuálně," říká.

"Vidíte ty obrovské kauzy, ROP Severozápad, Davida Ratha, který taky kandiduje. To jsou lidé s kauzami a bez skrupulí. Já zákon neporušuji. U SPD se mi líbí, že je to vlastenecké, de facto občanské hnutí, které reaguje na potřeby dnešní doby. Tomio Okamura svou práci dělá dobře," dodává chomutovská kandidátka do Senátu.

Poslanec a lichvář? Ten případ neznám

Dlouhodobě palčivějším problémem než migrace a islám, na jejichž kritice se Okamurovo hnutí profiluje, je ale na Chomutovsku něco úplně jiného - hledání práce za důstojnou mzdu či exekuce.

V této oblasti se SPD stala po volbách terčem kritiky kvůli zvolení poslance Jiřího Kohoutka. Hospodářské noviny loni v říjnu zmapovaly, že bez licence, tudíž protizákonně, nabízel rychlé půjčky. Česká televize uvedla, že Kohoutkovy firmy nevýhodnými půjčkami dostaly řadu lidí do exekuce.

Hahnová se dušuje, že Kohoutkův případ nezná. Řešit by se podle ní měla jak témata pracovních podmínek, minimální mzdy či exekucí, tak i záležitosti migrace a terorismu. "V SPD se zabýváme vším, co ty lidi trápí, jen novináři se zaměřují na ilegální migraci a podobné věci," myslí si Hahnová.

Situace se od založení její neziskovky před více než pěti lety změnila, už i na Chomutovsku je práce hodně a firmy naopak nemají zaměstnance. Naopak její neziskovka tak moc práce nemá a Hahnová zkouší zaujmout voliče.

Krom jiného také sloganem kritizujícím "popírače našeho národa", kteří podle ní chtějí "nastavit multikulturalismus", vyměnit korunu za euro, vzdát se hranic a změnit hymnu. "Spěje to k tomu, že se za chvíli snad pokusí změnit i vlajku. Postupně se zkouší, co ten národ unese," soudí Hahnová.

