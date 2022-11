Je absurdní, že Rohanovou do voleb pustili s podpisy exposlanců, říká ústavní právník

Mezi devíti kandidáty na prezidenta zaregistrovalo ministerstvo vnitra i Denisu Rohanovou. Předložila podpisy bývalých poslanců, zejména z ČSSD a KSČM, kteří už ve sněmovně nejsou. Učinila tak před více než rokem, tedy ještě před vyhlášením prezidentských voleb. Podle ústavního právníka Jana Kysely ministerstvo špatně vyložilo zákon. "Je to absurdní," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Překvapilo vás, že ministerstvo vnitra uznalo Denise Rohanové podpisy poslanců z minulé sněmovny?

Překvapilo mě, že je paní Rohanová odevzdala. Byl jsem ještě více překvapený, když se ministerstvo vnitra tvářilo, že v tom není žádný problém. Připadá mi to absurdní. Ústavní konstrukce je založená na tom, že kandiduje někdo, kdo má kvalifikovanou podporu 50 tisíc občanů, dvaceti poslanců nebo deseti senátorů. Ústavodárce předpokládá, že to je podpora v té dané chvíli. Že se opíráte o někoho, kdo teď říká, že vás chce jako prezidentského kandidáta. Ne o někoho, kdo to říkal před rokem nebo třeba dvěma, pěti, deseti lety.

Neříká tím ministerstvo, že kdokoliv může už teď shánět podpisy poslanců pro prezidentskou volbu za pět let?

Podle vyjádření ministerstva to zákon Denise Rohanové nezakázal. Podle mě to takhle nestojí. Zákon musíte vyložit. Přinejmenším byste měla pracovat s tím, jestli jsou vyhlášené volby. Takže by nikdo neměl na ministerstvo vnitra nosit registraci pro volby, které nebyly vyhlášeny. Jinak to vede přesně k tomu, o čem mluvíte. Koneckonců, v tom zákoně ani není napsáno, že nemůžete na ministerstvo vnitra donést podpisy pro ty přespříští. Takže kdybyste se řídila logikou toho, co je vysloveně v zákoně napsáno, můžete přinést podpisy i pro tu přespříští volbu.

Bývalí poslanci, kteří podepsali kandidaturu Rohanové KSČM - Hana Aulická Jírovcová, Stanislav Grospič, Květa Matušovská, Zdeněk Ondráček, Daniel Pawlas, Ivo Pojezný, Jiří Valenta

ČSSD - Jiří Běhounek, Jan Birke, Jan Hamáček, Roman Onderka, Antonín Staněk, Lukáš Vágner

ANO - Jiří Bláha, Pavel Juříček, Barbora Kořanová, Přemysl Mališ, Pavel Plzák, Miloslava Rutová

SPD - Ivana Nevludová

Kdo může rozhodnutí ministerstva napadnout?

Mohou to napadnout všichni ti, kdo jsou ve hře. To znamená jak registrovaní, tak i neúspěšní kandidáti. Například Karel Janeček, Karel Diviš, Tomáš Březina se mohou domáhat toho, aby se vrátili, nebo aby byl škrtnut někdo z těch registrovaných. Stejně tak registrovaní se mohou domáhat, aby byl škrtnut některý z jejich protikandidátů. Vždycky jde o to, jestli se s někým nedělí o hlasy voličů, které chce on sám.

Myslíte, že některý z kandidátů bude řešit, jestli paní Rohanová kandiduje oprávněně?

Je to specifická situace, protože paní Rohanová zřejmě mnoho voličů mít nebude, takže to protikandidátům může být jedno. Uvidíme.

Karlu Divišovi utekla kandidatura o 120 hlasů a chce se odvolat. Je to důvod k přepočítávání?

Ano. Pokud se vede spor zhruba o jedno procento hlasů, tak je to důvod, abychom se do přepočítávání pustili. 120 hlasů je dost málo na to, abyste nad tím mávla rukou. Vůbec se nedivím, že to pan Diviš chce udělat.

Nebylo by lepší, kdyby ministerstvo vnitra počítalo všechny podpisy a nevybíralo jen vzorek?

Kolik myslíte, že na to ministerstvo má lidí? Představte si, že máte deset kandidátů, kteří vám přinesou desítky tisíc podpisů. Teoreticky může na ministerstvo vnitra doputovat milion podpisů a oni mají dva týdny na to, aby je ověřili. Jiná cesta by byla vydat se rakouským směrem.

Co tím myslíte?

V Rakousku potřebujete odevzdat šest tisíc podpisů, ale ověřených. To znamená, že by kandidáti neměli petiční stánek na Andělu, ale řešili by to přes Czech pointy. Pokud byste sbírala podpisy, přišla byste s tím, kdo vám to chce podepsat, na Czech point. On by se prokázal a už by bylo zjevné, že je to existující člověk. To by byla vhodná varianta, pokud bychom hledali alternativu ke stávajícímu systému. Znamenalo by to sice, že by kandidáti nejezdili sbírat podpisy do malých vesnic, ale to stejně nejezdí ani teď.

