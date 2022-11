Nelze to statisticky vysvětlit, říká Janeček k vyřazení z voleb. Odvolá se i Diviš

Jen o 116 podpisů občanů unikla možnost kandidovat na prezidenta podnikateli Karlu Divišovi. Ministerstvo vnitra mu z více než 61 tisíc odevzdaných podpisů při kontrole uznalo jen 49 884. Proti výpočtu chystá odvolání, podle něj mu nebyly započteny všechny podpisy, které odevzdal. Stejný krok plánují i další vyřazení kandidáti podnikatel Tomáš Březina a matematik Karel Janeček.

Přihlášky do lednových prezidentských voleb podalo 21 zájemců. S největší pravděpodobností se o Hrad ale nakonec utká jen devět z nich. Zbylých dvanáct neprošlo kontrolou ministerstva vnitra. A to včetně kandidátů, kteří prohlašovali, že získali potřebných 50 tisíc podpisů občanů se značnou rezervou. Zbývá jim poslední možnost, jak se do boje o Hrad zapojit - odvolat se k Nejvyššímu správnímu soudu a doufat, že rozhodnutí ministerstva změní.

Ministerstvo vyřadilo například matematika a podnikatele Karla Janečka, kterému z 74 208 podpisů po kontrole zůstalo jen 48 090. Podle ministerstva totiž u třetiny podpisů nešlo dohledat daného člověka v evidenci obyvatel nebo u nich byly uvedeny špatné údaje.

Se svým týmem momentálně řeší, jak se zachová. "Takto vysokou chybovost nelze statisticky dost dobře vysvětlit. Situaci zanalyzujeme a věřím, že najdeme příčinu. Každopádně se odvolám a v zákonné lhůtě požádám o přezkoumání," uvedl pro deník Aktuálně.cz

Ihned po volbách tento záměr oznámil i podnikatel v IT a bývalý sportovní novinář Karel Diviš. "Jednoznačně se odvoláme," řekl. Podle něj ministerstvo vycházelo z nižšího počtu podpisů, než kolik jeho tým odevzdal.

Zatímco vnitro uvedlo, že po odečtení prázdných nebo neúplných řádků mu zbylo 61 438 podpisů, Diviš si stojí za tím, že jich podle vlastní kontroly nasbíral 61 600. "Vycházejí tedy z nižší základny. Pokud by je připočetli, mohlo by to vyjít," uvedl Diviš, který už možnost odvolání projednává s právníkem.

To další vyřazený kandidát, zakladatel betonářské firmy Best Tomáš Březina, podle svých vlastních slov na podobnou situaci připraven nebyl. "Jsem z toho v šoku. Situaci nechápeme, nesouhlasíme s ní," řekl podnikatel.

Březina sběr potřebných 50 tisíc podpisů oznámil už v červnu, celkem jich získal 69 511. Po kontrole jich zbylo jen 45 894. "Třikrát jsme to kontrolovali. Nechápeme, co se odehrálo," uvedl.

Na čem by chtěl své odvolání postavit, zatím netuší. "Samozřejmě k tomu ale přistoupíme, už jen kvůli lidské důstojnosti a spravedlnosti. Na vyřazení to ale v tuto chvíli nic nemění. Chápeme, žijeme v právním státě a v nějakých pravidlech," řekl Březina.

