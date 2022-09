Boj o Prahu vrcholí. Nepřátelé z ODS a Pirátů připouštějí, že by mohli vládnout spolu

Ve vládě sedí ODS a Piráti spolu, v Praze jdou ostře proti sobě. Jejich volební lídři Bohuslav Svoboda a Zdeněk Hřib se v kampani ostřelují nejvíce ze všech kandidátů na primátora. Už za pár dnů ale mohou začít vyjednávat o koalici, která příští čtyři roky hlavní město povede. Především v ODS sílí hlasy, že by Praze chtěla vládnout právě s Piráty. Obě strany patří v metropoli k favoritům.

"Jestli by mohl sedět v nové radě Zdeněk Hřib a další Piráti? To si nemyslím, ta pravděpodobnost je malá," odbývá Bohuslav Svoboda otázky k možné povolební spolupráci. Bývalý primátor je lídrem kandidátky Spolu pro Prahu, složené z ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Nynější primátor Hřib reaguje podobně. "Se Svobodou si spolupráci nedovedu představit," tvrdí.

Nový magistrát půjdou Pražané volit už tento pátek a sobotu, po vyhrocené předvolební kampani, při níž kandidáti často sahali k osobním útokům. Terčem mnoha z nich byl právě Svoboda. Konkurenti včetně Pirátů mu vyčítali vysoký věk i to, že by se jako primátor nevzdal poslaneckého mandátu. Lídrovi občanských demokratů je 78 let, Prahu vedl už mezi roky 2010 a 2013.

Jenže po volbách může být všechno jinak. Nabízí se varianta, že obě favorizované strany na nepřátelství zapomenou. Zejména ODS by v hlavním městě s Piráty vládnout chtěla. "Preferuji vedení složené ze stejných stran jako ve vládě. To je pro mě jasná priorita," sdělil Aktuálně.cz předseda pražské ODS Marek Benda s tím, že věří i v účast Starostů a nezávislých. Předseda Pirátů Ivan Bartoš koalici nevylučuje - pokud se občanští demokraté zbaví několika politiků, kteří jsou pro jeho stranu nepřijatelní.

S více než milionem obyvatel má Praha mezi českými městy výjimečné místo. Roční rozpočet přesahuje 90 miliard korun, několikanásobně tak převyšuje ostatní. Brno, které je v zemi druhé největší, hospodaří ročně s 19 miliardami. Zhruba třetina peněz v Praze jde na dopravu, velkou část spolyká stavba metra D. Před volbami navíc politici slibují dokončení městského okruhu a uvítali by, kdyby s financováním obou projektů pomohl stát.

ODS vedla Prahu od začátku 90. let do roku 2013, kdy zastupitelstvo odvolalo Svobodu z postu primátora. Od té doby je strana v opozici. Metropoli mezitím řídili tři primátoři, z TOP 09, ANO a Pirátů.

Na Svobodu vsadili občanští demokraté i letos. K soupeřům patří kromě Pirátů také Praha sobě s lídrem Janem Čižinským a ANO s Patrikem Nacherem. Vzhledem k silné podpoře mohou i oni promluvit do složení magistrátní koalice. "Nám jsou určitě bližší Piráti než Čižinský nebo ANO, přes všechny útoky, které od Pirátů zažíváme. Překousnu to, chápu, že je před volbami. Pro Prahu bude nejlepší dýchat v podobném rytmu jako vláda. Jestli chceme v Praze klíčové stavby, je to nejlepší ve spolupráci s vládou," prohlašuje Benda.

Pražské SPOLU se neodstřihlo od vazeb na temnou minulost. Na kandidátce najdete obžalované, kandidáty, kteří se stýkali s kmotry, nebo pana Pospíšila namočeného do kauzy Dozimetr. Pro nás je to nepochopitelné a nepřijatelné. pic.twitter.com/I2oxfvpyPy — Piráti Praha (@piratipraha) September 20, 2022

Jenže navzdory slovům zkušeného politika, který je poslancem už od roku 1993, podezírá konkurence ODS, že chce ve skutečnosti metropoli vládnout s hnutím ANO. Dokonce i Svoboda označil jeho lídra Patrika Nachera za schopného politika. V předvolebních debatách na sebe neútočili a jednali korektně. Nacher zase uvedl, že programy pražského ANO a ODS k sobě mají nejblíž. Obě strany například slibují zrušení některých cyklopruhů z posledních čtyř let a nynější vedení Prahy označují za příliš aktivistické a ideologické.

Přes styčné body ale zástupci ODS vedení radnice s ANO odmítají a opakují, že chtějí stejnou koalici jako ve vládě. Piráti jsou rezervovanější, předseda strany Ivan Bartoš ale spolupráci nevylučuje. Na otázku, zda si ji dovede představit, odpověděl redakci obecně. "S primátorem Zdeňkem Hřibem se shodujeme, že chceme ve vedení Prahy slušné a čestné lidi s vizí, kteří nejsou zatížení kšefty z minulosti ani napojeni na kmotry. Je pro nás nepřijatelné vládnout s extremisty či lidmi, kteří jsou trestně stíhaní," uvedl.

Pirátům vadí spojení některých představitelů koalice Spolu pro Prahu s nedávnými kauzami. "Na kandidátce najdete obžalované, kandidáty, kteří se stýkali s kmotry, nebo pana Pospíšila namočeného do kauzy Dozimetr. Pro nás je to nepřijatelné," upozorňují v kampani. Ukazují například na dvojku kandidátky Jiřího Pospíšila z TOP 09. Europoslanec a bývalý ministr spravedlnosti se vícekrát setkal s Michalem Redlem, hlavním aktérem korupční kauzy Dozimetr. Původně přitom tvrdil, že jej viděl jen jednou.

Nepřijatelný je pro ně také Zdeněk Zajíček z ODS, někdejší poslanec a náměstek několika ministerstev. Piráti jej viní ze styků s kmotry nebo z toho, že se spolustraničkou Alexandrou Udženijou figurovali v prodeji pozemků u koupaliště Džbán firmě s vazbou na ODS. Také Udženija patří mezi ty, koho Piráti odmítají.

Pokud by ale Piráti chtěli vládnout bez Spolu a ANO, musela by výrazně uspět Čižinského Praha sobě a STAN s lídrem Petrem Hlaváčkem, architektem a bývalým šéfem Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Hřib i Čižinský říkají, že právě taková koalice by se jim líbila nejvíc. Společně už v Praze vládnou teď.

Hlaváček ale přiznává, že jeho strana má problém. Naráží na řadu lidí, kteří ji nechtějí volit kvůli korupční kauze, v níž vedle podnikatele Michala Redla figuroval Petr Hlubuček, ještě nedávno šéf STAN v Praze a člen vedení hlavního města.

Čižinský, který je starostou Prahy 7 a pražským zastupitelem, připouští i variantu, že by po volbách mohl jednat s lidmi ze Spolu, ne však se všemi. "Pokud voliči vykřížkují slušné lidi, je možné se s nimi o koalici bavit," uvedl. Z možných debat vylučuje rovnou ty, kdo jsou spojeni s korupční kauzou Dozimetr.

Jak pevná je pozice lídra Svobody

Nejde však jen o zisk hlasů, povolební vyjednávání může výrazně ovlivnit i samotná pozice lídra ODS Bohuslava Svobody. Z kuloárů zaznívá, že straničtí kolegové nebyli z jeho vystupování v kampani zrovna nadšení. Rozpaky jim působily Svobodovy sympatie k Nacherovi z ANO nebo prohlášení, že si ponechá poslanecký mandát i jako primátor. Do několika předvolebních debat poslali dokonce místo Svobody jiné kandidáty, což vedlo konkurenční lídry k prohlášení, že se jim Svoboda vyhýbá.

Jedním z takových náhradníků byl exposlanec Zajíček, často označovaný za skutečného šéfa ODS v Praze. Právě o něm se v zákulisí mluví jako o možném primátorovi.

Tato možnost ale není příliš pravděpodobná, pokud Zajíček dodrží svá slova. Deníku N sdělil, že nechce být ani v radě města. Podobně mluvil pro Aktuálně.cz. "Nepočítám, že bych zasedl v radě hlavního města. Máme kvalitní tým, ve kterém sedí zkušení komunální politici. S těmi se do rady počítá," řekl Deníku N, byť dodal, že v politice se nemá říkat nikdy.

O Svobodovi Zajíček tvrdí, že je připraven převzít funkci primátora a přizpůsobit jí své ostatní aktivity. Kromě práce poslance je pražský lídr také lékařem a funkcionářem zdravotnických sdružení. "Jde do toho naplno a my mu v tom rádi pomůžeme. Tým, co má kolem sebe, je schopný a kompetentní," vyjádřil se k lídrově pozici před volbou.

Když se Aktuálně.cz ptalo na Svobodovo postavení Marka Bendy, šéf pražské ODS uvedl, že o nikom jiném jako primátorovi občanští demokraté neuvažují. "Svoboda je náš jasný lídr. Pro toho budu vyjednávat primátorský řetěz," prohlásil.

Video: Chceme pokračovat s Piráty a STAN, říká před volbami Čižinský (6. 9. 2022)