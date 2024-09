Přísaha v krajích pohořela. Začínali jsme na nule, končíme na nule, říká Šlachta

Hnutí Přísaha při své premiéře v krajských volbách pohořelo. Nezískalo jediný mandát, a to ani v Jihomoravském kraji, kde mělo největší ambice. Jde o ránu pro hnutí, které překvapivě výrazně uspělo před čtvrt rokem v evropských volbách. Šéfa Róberta Šlachtu může těšit alespoň jeho vlastní úspěch, když postoupil do druhého kola senátních voleb na Břeclavsku.

Ve volebním štábu Přísahy v Pohořelicích u Brna panovala v sobotu odpoledne pochmurná atmosféra. Hnutí nezískalo mandát v žádném z deseti krajů, kde kandidovalo. A to ani na jižní Moravě, kde se snažili uspět v čele s někdejším primátorem Brna z hnutí ANO Petrem Vokřálem. V kraji získali 3,9 procenta hlasů.

"Začínali jsme na nule, končíme na nule," řekl smířeně šéf hnutí. Důvod k radosti se ale vpodvečer našel. Šlachta vyhrál v prvním kole senátních voleb na Břeclavsku, získal téměř 25 procent hlasů. Za týden se utká ve druhém kole s Miloslavem Janulíkem z ANO.

Do svého protikandidáta se začal ihned strefovat. "Pan Janulík je poslancem za Břeclavsko posledních jedenáct let. Při kampani jsme jeho fotku ukazovali lidem a ptali se mě, kdo to proboha je. Já budu za zdejší voliče bojovat jinak, než to dělá pan Janulík," tvrdil Šlachta.

Neúspěch svého hnutí přikládá především nedostatku známých tváří. "Víme, že nemáme moc viditelné lidi. Spoléhali jsme na našeho Péťu (Vokřála), že je známý. Nedopadlo to, jedeme dál," reagoval. Změny ve vedení z výsledků voleb vyvozovat nechce. "Já nebudu jako Piráti dávat svou funkci všanc. Šlachtu se skloněnou hlavou neuvidíte," prohlásil.

Odhodlání podle svých slov neztrácí ani Petr Vokřál. "Člověk se musí zvednout a jít dál, nebo vyhodnotit, že to nemá smysl, a zabalit to úplně. To se ale zatím nechystám," řekl někdejší brněnský primátor. Přes neúspěch se chce v hnutí angažovat dál. "Ještě není jasné, jestli jako straník, nebo jako doposud coby nestraník," dodává.

Vokřál připouští i možnou kandidaturu ve volbách do Poslanecké sněmovny v příštím roce. "Hnutí dokážu dát invenci a zkušenost, kterou řada kluků v Přísaze nemá, a minimálně se tak podílet na přípravě parlamentních voleb. Nevylučuju, že bych do parlamentu kandidoval. Nechci ale, aby to vyznělo, že Petr Vokřál je hladový po kandidatuře do sněmovny, tak to není," řekl Aktuálně.cz

