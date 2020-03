Vojtěch: V lednu nemocnice říkaly, že mají pomůcek dost. Teď pracujeme 20 hodin denně

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v tomto týdnu zkritizoval nemocnice, které spadají pod jeho resort. Pokud mají nedostatek ochranných pomůcek, jako jsou roušky a respirátory, je to jejich chyba. Dostaly od něj včas příkaz, aby se předzásobily. Jenže nařízení přišlo z resortu až koncem února. V sobotu vyzval k jeho odvolání pardubický hejtman Martin Netolický (ČSSD), podle kterého resort selhává.

"Všichni ředitelé přímo řízených nemocnic ministerstva zdravotnictví ještě před touto epidemií dostali písemný pokyn, že mají vytvořit zásoby na 4 měsíce. Pokud to někteří neudělali, tak je to zkrátka jejich selhání a my to musíme řešit," prohlásil například v úterý v České televizi ministr Vojtěch. Ve stejném duchu mluvil minimálně ještě jednou týž den v hlavní zpravodajské relaci ČT.

Deník Aktuálně.cz zjišťoval okolnosti příkazu. Je pravda, že nařízení z resortu dvanáctka hlavních nemocnic spadající pod přímou správu ministerstva zdravotnictví dostala. Vojtěch ho nechal rozeslat e-mailem 25. a 26. února. V tu dobu už přitom více než tři týdny platil kvůli šíření koronaviru stav globální zdravotní nouze, Světová zdravotnická organizace ho vyhlásila 30. ledna. Třeba Itálie v době odeslání mailu hlásila už první mrtvé.

"Myslím, že to bylo pozdě. Už o měsíc dřív jsme v Poslanecké sněmovně mluvili o tom, že ta situace může vzniknout," zhodnotil nařízení ministra pro Aktuálně.cz poslanec Bohuslav Svoboda (ODS), který chtěl diskusi o připravenosti českého zdravotnictví na blížící se epidemii otevřít na plénu Poslanecké sněmovny 28. ledna. Vládní strany však jeho návrh zablokovaly.

První infikované pacienty v Česku diagnostikovali 1. března. Podle Svobody načasování pokynu z ministerstva neodpovídalo tomu, jakou dynamiku šíření nákazy vykazovala Evropa. "Signály už nebyly signály, to byl jasný důkaz, že už to jako epidemie vběhlo do Evropy," upozorňuje Svoboda. V Německu odhalili první případ 28. ledna, Rakousko první pacienty zaznamenalo shodou okolností 25. února, kdy Vojtěch rozeslal pokyn nemocnicím.

Ministr Vojtěch si za včasným varováním stojí. Vysvětluje, že nepřišlo z čistajasna. "Na konci ledna jsem nemocnicím zadal, ať nám sdělí množství zásob ochranných pomůcek. A většina nemocnic nám v té době sdělila, že má dostatek ochranných prostředků," řekl Aktuálně.cz. "Následně proběhlo jednání s řediteli velkých nemocnic, kde jsme řešili ochranné pomůcky. Na to dostali pokyn se předzásobit," dodal.

Nemocnicím Vojtěch nakázal předzásobení na čtyři měsíce, ale nereflektoval očekávanou zvýšenou potřebu. Podle informací Aktuálně.cz u respirátorů doporučil ministr jen tříměsíční objem. "Pokyn měl říkat, aby se nemocnice zásobily v jiných hodnotách," kritizuje možnou nedostatečnost příkazu i v tomto směru poslanec Svoboda.

"Jednalo se o pokyn zajistit si zásoby ve výši, jakou potřebujeme při normálním provozu nemocnice. V případě pandemie je spotřeba vyšší," řekla Aktuálně.cz mluvčí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Marie Heřmánková. Špitál pokyn splnil ještě týž den. V praxi to znamená, že objednal 200 tisíc roušek. Běžná měsíční spotřeba je tam 50 tisíc. Ale v době skokových nárůstů nakažených nutnost ochrany lékařů dramaticky stoupla.

"Od té doby se tenčí a ochranné pomůcky stále potřebujeme doplňovat a sháníme je všemi směry," doplnila mluvčí Heřmánková. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně si do týdne od nařízení zajistila 65 tisíc roušek. "Tato čtyřměsíční zásoba byla propočtena z běžné spotřeby, nyní je měsíční spotřeba téměř 7krát vyšší a roušky již nelze objednat," uvedla pro Aktuálně.cz mluvčí nemocnice Dana Lipovská.

Ministr zdravotnictví je přesvědčený o správnosti svého rozhodnutí i v tomto ohledu. "Nicméně počítáme s tím, že budeme nemocnice neustále průběžně saturovat novým materiálem. Proto jsme vytvořili speciální nákupní tým, který pracuje 20 hodin denně a zajišťuje materiál z celého světa," doplnil však. Deník N upozornil, že součástí zmíněného týmu jsou experti z ministerstva vnitra.

"Situace na trhu neumožnila tuto zásobu v té době okamžitě vytvořit, dodavatelé požadované prostředky dodávají pouze částečně," popsala Aktuálně.cz další rozměr situace mluvčí Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Tereza Tomanová. "Situace s nedostatkem pomůcek je objektivní fakt - výroba v Číně byla alokována pro její potřeby a byly zastaveny dodávky do ostatních zemí. Jakmile došly skladové zásoby, začal být nedostatek, s kterým bojují všechny evropské země," potvrzuje Vojtěch.

Třeba Fakultní nemocnice v Plzni se tak dostala do situace, že měla řadu nevykrytých objednávek ochranných pomůcek. Nicméně minimálně ve dvou případech, zdá se, uspěla. "Podařilo se nám oslovit dodavatele respirátorů FFP3, který nabídl dodání 0,5 milionu kusů. Kontakt jsme předali na ministerstvo. Další nabídkou jsou ochranné štíty a brýle z firmy Okula Nýrsko," řekla Aktuálně.cz mluvčí nemocnice Gabriela Levorová.

Špitály tedy usilovně dále shánějí ochranné pomůcky, kde to jen lze. "Průběžně stále probíhá přijímání dílčích dodávek a zároveň objednávání u dalších dodavatelů společně s racionalizací používání tak, aby byla každodenní a postupně se zvyšující spotřeba nemocnice co nejlépe pokryta," poznamenala mluvčí vinohradské nemocnice Tomanová.

Zmíněná racionalizace však mnohdy znamená, že vedení nemocnic povoluje lékařům užívat třeba respirátory jen při kontaktu s pacienty se zjevnými příznaky, jako je teplota či kašel. Řada nemocných symptomy v prvních dnech přitom nemá žádné. Podle informací Aktuálně.cz například na jednom z oddělení vinohradské nemocnice bylo ještě ve čtvrtek k dispozici pro jeden den deset respirátorů na dvacet lékařů a sester.

Většina nemocnic v tuto chvíli hlásí stejný stav zásob, jako je to v případě Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Vydrží jen po omezenou dobu. "V pátek (13. března, pozn. aut.) jsme dostali dva tisíce kusů respirátorů, těch máme zásobu přibližně na týden," řekl v tomto týdnu deníku Právo Petr Sulek, mluvčí Thomayerovy nemocnice, která spadá pod ministerstvo zdravotnictví.

Špitály jsou v tuto chvíli odkázané na stát, jenž si nákup a distribuci ochranných pomůcek stáhl první týden v březnu pod sebe. Proto mluvčí plzeňské nemocnice zmínila, že o nabídce respirátorů informovala ministra Vojtěcha. Právě do šéfa resortu zdravotnictví se v sobotu tvrdě opřeli dva hejtmani, první muž Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD) a šéf samosprávy Moravskoslezského kraje Jiří Běhounek (za ČSSD).

"Pane premiére, prosím. Jediný, kdo v této zemi je schopen řídit tuto krizovou situaci jen pan náměstek (Roman) Prymula. Je podle mě na čase, aby řídil celý resort. Omlouvám se za emoce, ale takto to již nejde," vyzval k odvolání Vojtěcha z čela resortu Netolický. Stejně jako hejtmanu Běhounkovi mu vadí, že resort podle nich nestačí zásobit své organizace včetně nemocnic právě ochrannými pomůckami.

Vláda už od minulého týdne ujišťuje, že z Číny do Česka dorazí miliony roušek či respirátorů prostřednictvím leteckého mostu. V pátek dorazila první dodávka z Číny, jde o 1,1 milionu respirátorů. Další náklad je na cestě. Jenže podle Netolického se krajům z páteční zásilky navzdory původní dohodě s Vojtěchovým resortem zkrátil podíl zásob o pětinu.



"Bylo zjištěno, že ministerstvo zdravotnictví nemá prakticky nic i přes garance, takže se vzalo z kvóty určené krajům," stěžuje si pardubický hejtman. Premiér Babiš sáhnout do vedení resortu odmítl, Vojtěcha se naopak zastal. "Já myslím, že to není teď ta chvíle, abychom se vyzývali k něčemu. Celý svět dnes nakupuje. Tak ať si pan hejtman zkusí něco koupit," prohlásil předseda vlády.

Další velká dodávka zdravotnických potřeb z Číny se čekala v sobotu, nakonec podle všeho dorazí v noci na neděli. Náklad se bude přebírat v Pardubicích. "Ukrajinský Ruslan doveze 5 mil. roušek, 2 mil. respirátorů, 200 tis. rychlotestů, 120 tis. ochr. obleků a 80 tis. brýlí . Děkuji všem v první linii a nejen těm! Tento náklad k Vám dostaneme co nejdříve! Další Ruslany v úterý a v pátek," uvedl ve čtvrtek ministr vnitra Jan Hamáček na sociální síti Twitter.

Vláda tento týden v úterý přiznala, že při zajištění ochranných pomůcek selhala. Premiér Andrej Babiš se za to omluvil na tiskové konferenci. "Jasně, omlouváme se. Já nevím, kdo rozhodl, že ve Státních hmotných rezervách je jenom deset tisíc respirátorů. Proč tam někdo nedal dva miliony? Ale to je snad zbytečné vést tyhle debaty, my se omlouváme," prohlásil předseda vlády.

Podle zákona o působnosti Správy státních hmotných rezerv tento orgán sice zpracovává návrhy na seznam položek nutných rezerv, jejich minimální limit a cílový stav, ale správa nemůže jednat sama za sebe. Zmíněný návrh musí vzejít právě od vlády. Kabinet řídí premiér Andrej Babiš.

Co přesně ministerstvo nařídilo Deník Aktuálně.cz získal podobu pokynů, které ministerstvo zdravotnictví uložilo svým nemocnicím ve zmíněném e-mailu rozeslaném 25. a 26. února. Nařízení vypadalo následovně: Každá z přímo řízených nemocnic by měla vytvořit nepodkročitelné zásoby v objemu 4 měsíců jejich běžné spotřeby roušek (ústenek). A to pro každý druh roušek, který běžně spotřebovávají.

Tyto zásoby by měly být uskladněny přímo v nemocnici, případně je možné zajistit jejich uskladnění u smluvního partnera (distributora), avšak tak, aby byly již ve vlastnictví nemocnice. Naskladnění nebo zajištění naskladnění tohoto objemu lze realizovat i postupně několika objednávkami, případně i od více dodavatelů, avšak nejpozději do konce března 2020. Pokud se některé přímo řízené nemocnici nepodaří do tohoto data zásobu v požadovaném objemu vytvořit, informuje o tom neprodleně MZ s uvedením objemu, který se již podařilo zajistit, a průměrné měsíční spotřeby. Poté, kdy nemocnice naskladní (nebo zajistí naskladnění) zásoby v požadovaném objemu, lze tyto zásoby průběžně obnovovat uvolněním do své běžné spotřeby a průběžným dokupováním tak, aby stav zásob neklesl pod toto nepodkročitelné minimum. Tyto zásoby by nemocnice měly udržovat do odvolání. Tyto zásoby budou v případě potřeby sloužit jako hmotné rezervy státu, ve vlastnictví státu (skrze přímo řízené nemocnice) a v souladu s možnostmi danými § 69 zákona o ochraně veřejného zdraví by stát mohl nařídit jejich realokaci. Pokud po vytvoření čtyřměsíčních zásob nebude schopna nemocnice doplnit zásoby novou dodávkou roušek a objem klesne na tříměsíční zásoby, informuje o tom neprodleně MZ a přestane vydávat roušky v rámci svých lékáren a výdejen pro použití mimo zdravotnické zařízení (s výjimkou odůvodnitelných případů jako např. použití u imunosuprimovaných a onkologických pacientů, pokud to vyžaduje jejich zdravotní stav), a soustředí své zásoby na poskytování akutní lůžkové péče. Pokud posléze objem klesne na dvouměsíční či menší zásoby, informuje o tom neprodleně MZ a postupuje pak podle dalších pokynů MZ. Dále doporučujeme, aby si každá nemocnice provozující infekční oddělení/kliniku pro sebe zajistila zásobu respirátorů ochranné třídy FFP3 pro všechny zdravotnické pracovníky sloužící na těchto odděleních v objemu pokrývajícím spotřebu po dobu nejméně 3 měsíců plného vytížení infekčního oddělení.

