Spor o českou vakcínu. Vojtěchova partička peníze zmaří, nemá odborníky, říká virolog

Ministr Adam Vojtěch před týdnem představil plán vývoje české vakcíny proti koronaviru. Téměř okamžitě se stal terčem kritiky vědců z Učené společnosti. Virolog Libor Grubhoffer neskrývá rozčarovanost, že ministr jen tak nadhodil myšlenku vakcíny a hned přislíbil 10 milionů korun. "To jsou dobré peníze pro nějakou partičku lidí, kteří je nějak využijí a velmi pravděpodobně zmaří," upozorňuje.

Podle Učené společnosti ČR je akce naivní, plánovaná vakcína zastaralá a tým pod vedením profesorky a poslankyně za ANO Věry Adámkové nekompetentní. Vojtěch navíc plán vůbec nekomunikoval s odborníky a zamýšlená vakcína podle odborníků nesplňuje požadavky zdravotnictví v civilizované zemi. "Jdeme starou cestou, když můžeme jít cestou 21. století," řekl pro Aktuálně.cz Libor Grubhoffer, spoluautor otevřeného dopisu ministrovi, virolog, ředitel Biologického centra Akademie věd ČR v Českých Budějovicích a bývalý rektor Jihočeské univerzity.

V čem je podle vás zásadní problém plánu ministra Vojtěcha?

Ten zásadní problém tkví ve výrocích, které řekl pan ministr na tiskové konferenci. Řekl něco v tom smyslu, že to bude vakcína inaktivní (vytvořená z usmrcených virů, pozn. red.) a že to není žádná věda, že to bude hotové za několik měsíců a stát několik desítek milionů korun.

To je podstata té naivity, co nás tak popudila. Nás, co mají něco společného s výzkumem vakcín. Je to i zavádějící informace pro veřejnost v tom smyslu, že si lidé mohou říci, že je to výborné, když za pár korun za několik měsíců to bude hotové, že pro nás vláda zase něco skvělého udělala, to se přece hodí.

Pan ministr tedy podle vás banalizoval vývoj vakcíny, který je mnohem složitější.

Pan ministr se svým právnickým vzděláním ani netuší, co to je za problém, přenést infekční experimenty s živým virem z laboratorního rozměru do velkých kultivačních lahví i u takto "jednoduchého" postupu přípravy vakcíny.

Plánovanou inaktivní vakcínu bych nazval čínskou, ostatně od čínských autorů pochází i čerstvě publikované sdělení v časopise Science o rychlém vývoji inaktivované kandidátní vakcíny. Je to vakcína starého střihu, která s sebou nese hlavní riziko, že není a nemůže být dostatečně čistá. Nemůže dosti dobře splňovat náročné požadavky kladené na humánní imunopreparáty v západních zemích. V současné době je vhodná spíše pro Čínu nebo Rusko.

Měl tedy ministr Vojtěch zvolit jinou výslednou podobu plánované vakcíny?

Já ale nenapadám primárně to, že zvolili takovou klasiku. Nedovolil bych si nad tím ohrnovat nos. Chci ale ohrnovat nos nad tou neprofesionální naivitou, s jakou to bylo ohlášeno. Že není potřeba o tak závažném úmyslu vést odbornou debatu, že není třeba soutěžit koncept vakcíny, že prostě vyberou tři instituce, které se k tomu navíc vůbec nehodí.

Nás se dotýká ten mechanismus, ten se zdá být obecně platný pro činnost naší vlády. Vláda nebo člen vlády přijde na tiskovou konferenci, tam něco oznámí a postaví veřejnost před hotovou věc. Učené společnosti se nikdo na nic nezeptal, ale to, prosím, neberte, jako že jsme zhrzení. Vláda nebo členové parlamentu bohužel nemají ve zvyku se obracet na Učenou společnost s dotazy na palčivá či strategická témata.

Na koho se tedy podle vás měl pan ministr obrátit?

Mohli se obrátit na Českou lékařskou akademii, která o tom nevěděla, na Českou lékařskou společnost Jana Evangelisty Purkyně, která o tom podle mých informací také nevěděla. Mohli se obrátit na další odborné společnosti, jako je Česká biotechnologická společnost, protože vakcíny jsou výsostně biotechnologickou otázkou a my se musíme snažit využít toho, co dnes biotechnologie nabízí. A nabízí obrovské vymoženosti.

Máme také Českou vakcinologickou společnost, které nešéfuje nikdo jiný než profesor Prymula . Sám jsem s ním nemluvil, ale kolega se mu dovolal a zastihl ho velmi rozladěného v této věci. S projektem nesouhlasí. Pan Prymula s panem Maďarem nevěděli co dřív, zrovna běžela odběrová akce na vyšetření kolektivní imunity proti covidu-19 a do toho pan ministr jen tak nadhodí myšlenku naší vlastní české vakcíny, žádná velká věda za 10 milionů. To jsou dobré peníze pro nějakou partičku lidí, kteří je nějak využijí a velmi pravděpodobně zmaří.

Roman Prymula o chystané inaktivní vakcíně Podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly jsou odborné důvody, proč není vhodné volit vakcínu inaktivovanou, tedy připravenou z usmrceného viru. "V současné době ve světě je asi 94 kandidátních vakcín, z nichž osm se dostalo do fáze, kdy začaly klinické testy. Z tohoto počtu je naprosté minimum inaktivovaných," uvedl s tím, že jedna měla úspěch na makakovi. Zásadním problémem při vývoji vakcíny je podle něj to, že se zatím u tohoto koronaviru přesně neví, jakým způsobem vyvolává imunitu a jak je dlouhodobá. "Virus v této usmrcené podobě - a těch zkušeností je celá řada - nemůže vyvolat takovou imunitní odpověď jako virus živý," doplnil.

Vláda tedy podle vás nedostatečně komunikuje s odborníky?

Přesně tak, rozhodně nekomunikuje dostatečně. Paní Adámková včera řekla, že se jim nikdo neozval, ale jak jsme se mohli někomu ozvat, když první informace o vakcíně pochází z pondělního rána z tiskové konference pana ministra? Paní poslankyně Adámková nevyslala žádný signál.

Upřímně řečeno naše národní kapacity se v této době měly zaměřit na vývoj spolehlivé diagnostiky k průkazu antikoronavirových protilátek se širokým spektrem protilátkové avidity. Takovou diagnostiku totiž postrádáme, čínské rychlé testy zachytí pouze ty specifické protilátky, které mají silnou aviditu.

Paní Adámková na tiskové konferenci doslova řekla, že je povinností každého vědce pomoct vlasti.

My jako laboratoř Akademie věd už šest týdnů testujeme koronavirus pro všechny jihočeské nemocnice a některé nemocnice Kraje Vysočina, protože naše zdravotnictví není schopné tuto absolutní nutnost zajistit samo. Dnes poprvé jsme konečně mohli se zpožděním vyfakturovat naši testovací službu prvním nemocnicím. Šest týdnů jsme to dělali zadarmo při nákladu asi 2,4 milionu.

V dopisu zmiňujete, že její tým považujete za nekompetentní.

Paní poslankyně Adámková ho ani nepředstavila. Předpokládám, že tým není jenom pan ministr a ona coby koordinátorka.

Pochybujete také o kompetenci profesorky Adámkové a zmiňujete, že jako kardioložka by neměla vést tým na vývoj vakcíny. Mikrobiolog Ivo Vojtek ale namítá, že v dnešní době není neobvyklé, že se na vývoji vakcín podílejí experti z různých oblastí.

Garantem musí být nutně člověk, který je odborníkem přes vakcíny. Jestliže paní Adámková reaguje tím, že ona je přeci profesorka epidemiologie, tak je třeba vědět, že sice je, ale kardiovaskulárních chorob, nikoliv infekčních. Je to zcela jiná epidemiologie. Rozhodně ji to neopravňuje, aby koordinovala tento projekt.

Pan ministr Vojtěch váš dopis okomentoval tím, že platí svoboda bádání a není nutné nikoho kritizovat.

To pan ministr přestřelil. Kdyby to řekl kdokoli jiný, tak dobře, ale nemůže to říct ministr, který reprezentuje významný resort ve vládě demokratické země a který jen tak mimochodem partičce lidí, s níž se předem domluví, dohodí deset milionů pro tu první fázi, jak posléze dodal.

Dostali jste od pana ministra i nějakou jinou odpověď?

Nedostali jsme dosud žádnou jinou odpověď, pokud je mně známo. Člověk se nestačí divit, prostě to popírá ty nezbytné demokratické principy. Přece pan Vojtěch nemůže jako ministr jen tak někomu přihodit deset milionů a v budoucnosti dokonce více, protože se zrovna domluví s Adámkovou. Shodou okolností také poslankyní za ANO. To v civilizované společnosti opravdu nejde, to nám dělá šílenou ostudu i v zahraničí.

"Je to akce státu"

Podle doktora Vojtka bude kvalita výzkumného projektu zastřešená etickou komisí a Státním ústavem pro kontrolu léčiv, který má podle něj tradičně dobrý standard.

To mě opravdu neuklidňuje a vlastně ani nechápu souvislost s etickou komisí SÚKL. Podle mě je to prostě akce státu. Ať si stát teda dělá, co chce, ale v demokratickém státu civilizovaného světa se takto nepostupuje. Pro ten náš malý rybníček, když si chceme "pro jistotu" vyvinout vlastní vakcínu, bude SÚKL určitě dobrý parťák, protože je to taky státní instituce. Takže se to tady všechno odehraje bez výběrového řízení, což si náš demokratický stát se současným typem vlády prostě může dovolit, bohužel!

Jak tedy měla podle vás vláda postupovat?

Máme Radu pro výzkum, vývoj a inovace. Proč se nesešla ke koronavirové problematice a neřekla, že je na čase zvážit, zda se budeme chtít podílet na vývoji vakcíny, anebo se dokonce pokusit o vlastní vakcínu? Kdyby došla k závěru, že ano, udělejme komisi, která provede nezbytnou analýzu problému v mezinárodním kontextu, a uvidí se, zda na to vůbec máme, anebo by to bylo jenom to plácnutí do vody. Vždyť je to tak prosté.

Na české vakcíně začali pracovat odborníci ze Státního zdravotního ústavu, Ústavu hematologie a krevní transfuze a Institutu klinické a experimentální medicíny . Podle vás nejde o kompetentní instituce?

Státní zdravotní ústav je na tom po technické stránce uboze a po personální také nikterak dobře. To je instituce zanedbaná z doby komunismu. Potřebuje finanční injekci jako sůl, aby se vytáhly nahoru zejména národní referenční laboratoře, které ústav provozuje, například pro HIV nebo lymskou boreliózu. SZÚ by měl být chloubou veřejného zdravotnictví.

Druhá instituce, která se v trojici ocitla, je Ústav hematologie a krevní transfuze, netuším, jakým dílem se to stalo. Je na tom podobně, potřeboval by výrazně zvednout po technické stránce. Zasluhuje si to! Jsou tam špičkoví odborníci v oblasti chorob krvetvorby, ale rozhodně ne respiračních nemocí.

Třetí ústav je IKEM a ten jediný po technické ani personální stránce nestrádá. Jeho podstatnou součástí je transplantační centrum evropského formátu, ovšem bez jakékoliv racionální souvislostí s problematikou vakcín. Usuzuji proto, že se do projektu hodí kvůli špičkovému zvěřinci, který v IKEM mají. Bez laboratorních zvířat se vakcína vyvinout nedá.

"Česko kapacity na vývoj vakcíny má, nikdo je ale neoslovil"

Které instituce by se tedy podle vás měly na vývoji podílet?

Podle mně by to měly být některé z našich nejmodernějších výzkumných infrastruktur pro biotechnologie. Proč se nehovoří o BIOCEV ve Vestci, špičkově vybaveném centru s účastí Karlovy univerzity i Akademie věd a se špičkovým zvěřincem? Část výzkumné kapacity se přímo nabízí pro vývoj nové moderní vakcíny.

Proč tam není brněnský CEITEC , kde pracují dva naprosto brilantní mladí virologové, Pavel Plevka a Daniel Růžek, kteří mohou na vakcíně začít pracovat okamžitě? Proč tam není Ústav molekulární a translační medicíny Mariána Hajdúcha z Palackého univerzity?

To jsou tři infrastrukturní pilíře, které byly vybudovány jako špičková centra u nás z prostředků EU. A teď by byl čas je začít vracet lidem nejenom naší země, ale všem zemím Evropy a světa. Tato a případně některá další česká pracoviště spojením svého úsilí mají šanci na úspěch s vývojem moderní vakcíny.

Česko tedy kapacity má, ale vláda je nevyužívá?

Nevyužívá, protože o nich asi neví, nebo nechce vědět. A vy se na to díváte, znáte ty lidi, se kterými byste šel "krást koně", a oni si s paní poslankyní řeknou fajn, ona to není žádná věda.

Proč tyto instituce nikdo neoslovil?

To opravdu netuším. Buďto je to arogance, která by mě nepřekvapila, podle stylu naší vlády. Nebo je to hloupost, neznalost a nekompetentnost, a to dokonce i manažerská. Kdybych byl ministr zdravotnictví a nebyl odborník z oblasti biomedicíny, ale například právník, tak bych si netroufl bez skupiny schopných a zkušených odborníků dělat zásadní rozhodnutí v takto závažných otázkách.

Plánujete se tedy do projektů Evropské unie na vývoj vakcíny zapojit na vlastní pěst?

My už dokonce jsme zapojení. Můj kolega Daniel Růžek, o kterém zcela jistě ještě uslyšíme, vede dvě laboratoře, jednu v Brně, která je součástí zmíněného centra CEITEC, a jednu u nás v Biologickém centru Akademie věd. Právě u nás v Českých Budějovicích má virologický tým, který teď celé dny a některé víkendy testuje koronavirus pro odběrová místa a nemocnice, a současně už má zahájenou spolupráci na testování vakcíny se zahraničním partnerem.

"Jdeme starou cestou"

Zmiňujete, že plánovaná česká vakcína "není čistá". Co to znamená?

Česká inaktivovaná vakcína podle představy pana ministra a paní poslankyně bude připravena po vzoru první vakcíny proti dětské obrně. Ta je založená na suspenzi usmrceného divokého viru, bohužel však na virových částicích vakcíny ulpívají buněčné bílkoviny včetně nukleových kyselin. Vakcínu prakticky nelze těchto kontaminací zbavit. Přirozeně se tam také objevují velmi nežádoucí onkogeny.

Půjdeme tedy starou klasickou cestou v situaci, kdy můžeme zvolit postup hodný 21. století a vyrobit vskutku moderní vakcínu. Víte, jak to s vakcínami je. Odpůrci vakcín se chytají každého detailu, každá kontaminace či zbytková nečistota budí nedůvěru v očkovací látku.

Jak by tedy podle vás měla vypadat vakcína proti covidu-19?

Měla by být už úplně jiná. Za posledních 30 let to udělalo takový pokrok, že lze vyrábět skutečně čisté vakcíny na míru, které provokují tvorbu protilátek očkovaného jedince přesně proti Achillově patě viru.

Tyto vymoženosti pro vývoj moderních vakcín tady máme. A já mám obrovskou radost z toho, že tu máme mladé talentované a vědychtivé kolegy a kolegyně, naše vlastní i zahraniční, kterým musí být dána příležitost pro tak zásadní strategický úkol.

Firmy ve světě tento přístup využívají a zdokonalují, aby vakcíny byly nejenom moderní, ale také bezpečné a dostupné. A to samozřejmě něco stojí. Ne že si tady "pro jistotu" začneme dělat naši vlastní českou vakcínu.

Kdy si myslíte, že by mohla účinná vakcína proti koronaviru spatřit světlo světa?

Je to běh na dlouhou trať. Říká se, že za rok nebo dva vakcína bude. Pokud bychom chtěli soutěžit s těmi 108 společnostmi, které již velmi soustředěně na vakcíně pracují, znamená to, že v zájmu rychlého uvedení na český trh zjednodušíme a zkrátíme ověřování? Dovedu si představit, že v Číně nebo Rusku ano.

Ale kdo takový zkrácený postup posvětí v naší zemi? SÚKL nebo ministr zdravotnictví? Je to otázka etiky a zásad správné klinické praxe, nebo ještě něčeho jiného?

New York Times zmiňuje rok 2036 jako definitivní dokončení programu na výzkum, vývoj a výrobu vakcíny proti koronaviru včetně vybudovaných výrobních provozů. To není moc optimistická perspektiva. Můj odhad je tři roky až čtyři roky.