Při zřízení krizového štábu bránili Hamáčka jeho ministři, štáb prvně zasedá u hasičů

Ve 14 hodin v budově Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru na pražském Chodově poprvé zasedl Ústřední krizový štáb. Sešel se čtyři dny po vyhlášení nouzového stavu a 15 dní poté, co Česko diagnostikovalo prvního pacienta s koronavirem. Někteří představitelé opozice namítají, že vláda měla štáb aktivovat už dávno. Oproti původním statutu ho neřídí ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

"Krizová situace vyžaduje krizové řízení, jednotlivé agendy se delegují tam, kam opravdu patří. Člověk nemá za každou cenu řídit všechno sám, protože když chce řídit všechno sám, tak to nemůže dopadnout dobře. To je přesně to, co doteď dělal pan premiér," řekl Aktuálně.cz předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Sám pamatuje krizový štáb z doby, kdy byl ministr financí. Štáb tehdy zasedal kvůli povodni na jaře 2013.

Krizový štáb je součástí struktury bezpečnostní rady státu. Jeho hlavní devizou je, že zrychluje akceschopnost exekutivy při reakci na krize. Zasedají v něm experti, kteří jsou na odborné diskuse připravení. V kompetenci má záchrannou, logistickou a informační agendu. Jeho hlavním úkolem je navrhnout vládě konkrétní opatření, o nichž pak kabinet pouze hlasuje. Vláda tak má uvolněné ruce pro politická rozhodnutí.

"Hlavní odborná diskuze by měla proběhnout ve štábu mezi lidmi, kteří se pohybují v krizovém managementu. Mají velkou míru předporozumění, znalostí a zkušeností," vysvětlil Aktuálně.cz podstatu štábu člen Legislativní rady vlády Jan Kudrna. "Štáb je dobrý v tom, že experti na krizové řízení mají nacvičené jeho využívání, je to velmi dobře vybavené operační centrum na těžké krizové situace," přidává se šéf bezpečnostního think-thanku Evropské hodnoty Jakub Janda.

Kdyby Ústřední krizový štáb fungoval už minulý týden, diskuse o opatřeních v souvislosti s šířením infekce způsobené koronavirem by se odehrály právě tam. Vláda ušetřený čas mohla podle odborníka využít efektivněji. "Na štábu měla proběhnout diskuze třeba o tom, jestli limit shromažďování má být třicet lidí, nebo deset. Na vládu už se měl dostat jen návrh, že se to má omezit například na těch třicet z takových a takových podložených důvodů," míní Kudrna.

9:5 pro Babiše

Štáb nemá výkonnou pravomoc, podléhá vládě a právě vláda uvádí v praxi návrhy vzešlé ze štábu. Jeho působnost dosud upravoval status schválený v podobě usnesení tehdejší druhou vládou Mirka Topolánka roku 2008. Štáb tvoří náměstci všech ministerstev, šéf úřadu vlády, policejní prezident či hlavní hygienik. Jeho členy jsou také předseda Správy státních hmotných rezerv, šéf hasičů nebo náčelník Generálního štábu Armády České republiky.

Podle do neděle platného statusu krizový štáb jako hlava klíčového silového resortu řídí ministr vnitra. Právě pod jeho ministerstvo spadají klíčové složky, jež jsou v krizi nejvíce vytížené, jako jsou policie či hasiči. Jenomže vláda na nedělním večerním zasedání status v tomto ohledu po velmi živé diskusi změnila tak, aby štáb mohl za probíhající pandemie koordinovat náměstek ministra zdravotnictví a epidemiolog Roman Prymula.

Ústřední krizový štáb Deník Aktuálně.cz přináší kompletní složení Ústředního krizového štábu, který je klíčovým orgánem vlády v době krize. Tvoří ho 22 lidí Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc. PŘEDSEDA KRIZOVÉHO ŠTÁBU /náměstek ministra zdravotnictví

Jakub Kulhánek MA, náměstek ministra vnitra

Ing. Radomír Jahoda, MSc. náměstek ministra obrany

JUDr. Martin Smolek, Ph.D. náměstek ministra zahraničních věcí

Ing. Karel Tyll, náměstek ministra financí

Ing. Silvana Jirotková, náměstek ministra průmyslu a obchodu

Ing. Ladislav Němec, náměstek ministra dopravy

Mgr. Pavla Katzová, náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. David Koppitz, náměstek ministra pro místní rozvoj

Ing. Vladislav Smrž, náměstek Ministerstva životního prostředí

Ing. Jindřich Fialka, náměstek ministra zemědělství

JUDr. Jeroným Tejc, náměstek ministerstva spravedlnosti

JUDr. Petra Smolíkova, náměstek ministra kultury

Robin Povšík, náměstek ministryně práce a sociálních věcí

Ing. Pavel Švagr, CSc., předseda Správy státních hmotných rezerv

brig. gen. Mgr. Jan Švejdar, policejní prezident České republiky

brig. gen. Drahoslav Ryba, generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky

armádní generál Ing. Aleš Opata, náčelník Generálního štábu Armády České republiky

Jaroslav Šmíd, pověřený řízením Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost

MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. hlavní hygienik

MUDr. Pavel Březovský, MBA ředitel Státního zdravotního ústavu

Mgr. Tunde Bartha zastoupená ředitelem Mgr. Janem Čuřínem vedoucí úřadu vlády

"Pan profesor je člověk, který je odborníkem v oblasti, která je teď kritická, to znamená v ochraně zdraví obyvatelstva. Ministerstvo vnitra mu poskytne maximální podporu. Já si nemyslím, že teď je tady prostor na to, abychom se tady dohadovali. Diskusi jsme vedli na vládě. Poté, co diskuze proběhla, vláda hlasovala," komentoval změnu v řízení štábu ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), který o svou pozici ve štábu tímto přišel.

Podle informací Aktuálně.cz měl na nedělním jednání kabinetu plnou podporu svých ministrů. Změna statusu prošla při hlasování v poměru 9 ku 5, všichni ministři za ČSSD se postavili za svého předsedu a prvního vicepremiéra vlády. Více hlasů však získal Prymula. "Pan profesor (Prymula) povede krizový štáb. A já se budu věnovat i nadále tomu, co dělám v rámci krizového štábu ministerstva vnitra," dodal smířeně Hamáček.

Štáb má podle Kalouska řídit ministr vnitra

Premiér Andrej Babiš poprvé připustil zřízení krizového štábu v neděli po poledni v diskusním pořadu na televizi Prima. Tam také avizoval, že štáb vzhledem k povaze současné krize nepovede ministr vnitra. "Pravděpodobně to bude model alá Tchaj-wan, to znamená, že předseda toho štábu bude náměstek ministra zdravotnictví pan Prymula, epidemiolog, který to řeší," vysvětlil Babiš.

Proč vláda štáb aktivovala až nyní, když první restrikce zavedla už před týdnem a nouzový stav vyhlásila před čtyřmi dny, není jasné. Některá média upozornila na údajný odpor premiéra Babiše k tomu, aby za současné krize získali silnější slovo úředníci, k nimž má mít menší důvěru. Současně se spekulovalo o tom, že nechtěl nechat větší prostor pro vládního rivala Jana Hamáčka. Tento motiv však odpadl ve chvíli, kdy jeho místo ve štábu zaujal Prymula.

"Má to 14 dní zpoždění, Ústřední krizový štáb měl být aktivován před dvěma týdny. Možná by výstupy z vlády za poslední dva týdny nebyly tak chaotické. A možná by to také byla lepší situace s ochrannými pomůckami," kritizuje šéf poslanců topky Kalousek. Současně se mu nelíbí, že štáb podléhá řízení náměstka z ministerstva zdravotnictví.

Kalousek vysvětluje, že jeho kritika namíří na Prymulu samého. Náměstka považuje za špičkového odborníka, který by byl členem štábu na každý pád. "Ale řídit to má osoba s politickou odpovědností, aby mohla v případě potřeby tam, kde to nemusí rozhodovat vláda, uvádět rozhodnutí do chodu sám ve vlastní kompetenci. Proto to má být ministr vnitra, který v podstatě ovládá integrovaný záchranný systém," zdůraznil Kalousek.