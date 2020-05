Reprodukční číslo nad jedna může znamenat i návrat zrušených opatření, tvrdí Prymula

Zvýšení takzvaného reprodukčního čísla, tedy průměrného počtu nakažených od každého nemocného s covidem-19, nad jedna by podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly znamenalo pomalejší uvolňování přijatých opatření nebo návrat již zrušených. Řekl to na pondělní tiskové konferenci po jednání vlády.

"Vidíme, že v německých regionech přilehlých k ČR, například v Bavorsku, je situace výrazně horší než u nás," uvedl Prymula. Podle něj se to projevuje na vyšší nemocnosti covidem-19 na Chebsku nebo Domažlicku.

Pokud by se reprodukční číslo zvýšilo i v Česku, musela by být podle něj přijata nějaká opatření. "Pokud to bude třeba 1,1, jsme to schopni zvládnout s nástroji, které máme, jako jsou lokální opatření nebo chytrá karanténa," řekl.

Výrazné navýšení reprodukčního čísla by podle Prymuly znamenalo třeba oddálení poslední vlny zmírňování přijatých opatření naplánovaných na 25. května. V ten den by se měly otevřít například vnitřní prostory restaurací a památek nebo bazény. V té době také zřejmě přestane být povinné nošení roušek ve venkovních prostorách za podmínek zachování rozestupů. Také by podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) mohlo být povoleno pořádat za určitých hygienických podmínek akce pro 500 lidí.

Zhoršení situace by podle Prymuly vyžadovalo rovněž posílení chytré karantény nebo větší lokální zásahy. Nebyla by to izolace celého regionu, ale třeba jen postiženého zařízení. "V tuto chvíli jsou ohniska ve zdravotnictví, sociální, ale i komerční sféře, ale ty jsme schopni efektivně izolovat," dodal.

Na začátku epidemie při modelování jejího dalšího vývoje Ústav zdravotnických informací a statistiky počítal s reprodukčním číslem až kolem 2,8. Na konci března bylo v ČR odhadováno na 1,1.