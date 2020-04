V rámci chytré karantény bylo otestováno 180 lidí, problém je propojení s laboratoří

V testovací fázi takzvané chytré karantény na jižní Moravě bylo na konci minulého týdne odebráno 180 vzorků. Mechanismus nalezl několik kontaktů, sekundárně byli vytipováni potenciálně rizikoví lidé. Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Dosud se u projektu řeší řada různých problémů, zejména elektronické propojení s laboratořemi, dodal.

Projekt chytré karantény spočívá v tom, že pokud člověk nakažený covidem-19 dá souhlas, vytvoří specialisté z údajů v jeho mobilu od mobilních operátorů a platebních karet od bank mapu jeho pohybu z posledních pět dní. Díky tomu se snadněji odhalí lidé, s nimiž se setkal a mohl je nakazit. K nim pak vyjede armádní tým na testování. Vzpomínkové mapy neobsahují údaje o mobilech a kartách lidí, se kterými se nakažený potkal. Odběry na základě speciálních map ale zatím nezačaly.

Elektronizaci sběru vzorků připravil ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny na Univerzitě Palackého v Olomouci Marián Hajdúch. "Potřebujeme doladit napojení na jednotlivé dílčí laboratoře, které mají odlišný software. Po propojení systému by to mělo fungovat on-line. Měli bychom přesně vědět, který vzorek z které laboratoře doputoval kam, jaký je jeho výsledek a hygiena by měla mít okamžitě výsledek, který může potom komunikovat s dotyčným, který je testován," řekl Prymula.

Minulý týden se podle Prymuly zejména ověřovaly vazby mezi jednotlivými segmenty, které budou v rámci chytré karantény působit. Doplňovali se také pracovníci posilové skupiny, které vyslala armáda. "Armáda má 33 posilových týmů, které jsou pro toto využití. Dnes se řešila jejich alokace do všech krajů a další posilové orgány, které by měly být u krajských hygien, abychom byli schopni efektivně působit," dodal náměstek a šéf Centrálního řídícího týmu covid-19. Celkem armáda systém podporuje zhruba 300 lidmi.

Na sklonku tohoto týdne by se měl systém rozšířit na severní Moravu a do Prahy a v týdnu po Velikonocích do zbytku země. Výkonný ředitel Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiří Grund řekl, že se do testovací fáze zapojily do pátku řádově jednotky stovek lidí. Nakaženým hygienici nechali vytvořit vzpomínkovou mapu na základě údajů o pohybu jejich mobilního telefonu a platební karty.

