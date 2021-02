Vláda pět miliard armádě převede, až je bude potřebovat, tvrdí Schillerová

Vláda slibovaných pět miliard korun obraně z rozpočtové rezervy převede ve chvíli, kdy je bude ministerstvo potřebovat. Na tiskové konferenci po jednání vlády to dnes řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Je na tom domluvená s ministrem obrany Lubomírem Metnarem (za ANO), se kterým o tom dnes mluvila, uvedla.

"Závazek splníme, já jsem s panem ministrem o tom dnes neformálně mimo vládu jednala, že v okamžiku, kdy ty peníze budou potřebovat, protože jsou do provozu, jsou pro vojáky, tak ty peníze převedeme," řekla. Dodala, že je zárukou toho, že obrana slíbené peníze dostane.

O peníze ministerstvo přišlo v prosinci při schvalování státního rozpočtu. Poslanci na základě požadavku komunistů převedli deset miliard korun z rozpočtu ministerstva obrany do rezervy státního rozpočtu. KSČM jinak nechtěla státní rozpočet jako celek podpořit. Zástupci vlády poté slíbili celou částku ministerstvu vrátit už na začátku ledna, nakonec ale kabinet obraně převedl zpět až na konci ledna pouze pět miliard korun. O dalších pěti miliardách slíbil rozhodnout později. Zástupci vlády hovořili o termínu do konce února.

Podle dřívějšího vyjádření ekonomické náměstkyně ministra obrany Blanky Cupákové z počátku února je velmi podstatné, kdy ministerstvo zbylých pět miliard dostane zpět. Řekla, že do jejich navrácení úřad nemůže podle platných předpisů pokračovat v zakázkách, ze kterých peníze odebral. Pokud by ministerstvo dostalo peníze pozdě, zakázky by nestihlo do konce roku připravit, a peníze by tak v letošním rozpočtu nedokázalo vyčerpat. Pozastaveny byly zakázky za 2,1 miliardy korun. Zbylé peníze obrana dočasně škrtla z mandatorních výdajů, kam je ale bude muset vrátit. Schillerová dnes na tiskové konferenci řekla, že chybějících pět miliard není určeno na investice. "Ty peníze nejdou na investice, ty jdou do provozu, on (ministr obrany Metnar) na investice peníze má, to máme vyjasněno," řekla ministryně.