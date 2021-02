USA, Izrael či Francie. Byznysu českých zbrojařů pomůže tým, jaký má sedm zemí světa

Český zbrojní průmysl dostane impulz, jenž by mohl vést k jeho expanzi. Při ministerstvu obrany vzniká agentura pro domlouvání akvizic se zahraničními partnery. Vyplývá to z materiálů, které má Aktuálně.cz k dispozici. Smyslem agentury bude propojit tuzemské zbrojaře při uzavírání kontraktů přímo s vládami cílových zemí. Agentura by svou činnost měla spustit v půli března.

Trendem mezinárodního obchodu se zbraněmi je domlouvat dodávky přímo mezi jednotlivými vládami. Takto třeba pořídily Filipíny pro své vzdušné síly bitevníky, pohonné jednotky pro leteckou obranu si stejným způsobem zajistila Indie. Obdobnou cestu zvolila Makedonie pro revizi svých vrtulníků. Domluva na exekutivní úrovni se považuje za transparentnější. Pro mezinárodní společenství je takový způsob obchodu také snazší. Když vláda potřebuje dodávky pro své ozbrojené síly, rovnou se obrátí na exekutivu jiné země. Nemusí se zdržovat vyhledáváním jednotlivých zbrojařů a obstaráváním jejich referencí. S Českem však zahraniční partneři takový způsob obchodu uzavřít nemohou. Chyběl tu prostředník, který by je s tuzemskými zbrojaři propojil. Až doteď. Související Testování, převoz pacientů i nemocniční služby. Armáda poslala na covid 17 000 vojáků Vláda na své pondělní schůzi projedná vznik Agentury pro mezivládní obrannou spolupráci. Ustavila se při ministerstvu obrany, resort už pro to podnikl přípravné kroky. "Bude zajišťovat mezi českým dodavatelem a zahraniční vládou vládní zprostředkování dohody, která bude zastřešena jednak zárukami za technickou kvalitu zboží a jednak mezivládní dohodou o vojensko-technické spolupráci," stojí v dokumentu, jejž má Aktuálně.cz k dispozici. Záruky technické kvality Pokud česká zbrojařská firma bude mít zájem uzavřít kontrakt se zahraniční vládou, může oslovit agenturu. Ta prověří kondici společnosti, vyhodnotí obchodní i právní rozměr nabídky a zprostředkuje zabezpečení záruky za kvalitu jejích technologií. Razítko poskytuje Vojenský technický ústav, jenž je v tomto ohledu národní autoritou. Jeho dobrozdání bude pro zahraničního partnera důležitým vodítkem. Svůj finální výstup agentura předloží pracovní skupině, kterou ministerstvo obrany pro zahraniční zbrojní obchody zřídí. Zastoupení v ní budou mít vedle obrany resorty průmyslu a obchodu, zahraničních věcí a financí. Pokud se bude týmu obchod zamlouvat, dá kontraktu zelenou. Definitivní stanovisko ke smlouvě poskytne vláda. "Vláda v případě souhlasu následně vydá usnesení, kterým pověří ministerstvo obrany uzavřením dohody s příslušným státem a předložením zpracované obchodní nabídky jeho vládě," píše se v materiálu, jímž se bude v pondělí zabývat Babišův kabinet. Samotný kontrakt se zahraničním partnerem už podepíše zbrojařský dodavatel. Resort obrany si od agentury slibuje zvýšení konkurenceschopnosti tuzemských zbrojařů. Takový nástroj má dosud jen sedm zemí na světě, jako jsou USA, Francie, Izrael či Švédsko. Právě ze zkušeností s fungováním agentury v těchto zemích čerpalo poznatky tuzemské ministerstvo obrany, když ji začalo připravovat. 16 milionů korun za rok "Po podobné podpoře od státu volají české firmy už mnoho let. Nástrojem pro mezivládní obchod s vojenským materiálem disponuje jen několik států a nyní k nim bude patřit i Česká republika," řekl Aktuálně.cz k jejímu ustavení ministr obrany Lubomír Metnar. Svou činnost by měla spustit 15. března. Náklady na její provoz má ročně pokrýt částka 16 milionů korun. Aby se mohla agentura rozjet podle plánu, ministerstvu k tomu zbývá poslední úkon. Musí ji personálně obsadit. Pracovat v ní má desítka odborníků. Obrana je připravena hledat lidi uvnitř vlastního resortu stejně jako poptávat experty v privátní či veřejné sféře mimo své zdroje. Agentura spadá do sekce průmyslové spolupráce řízené náměstkem Tomášem Kopečným. Související Vyzbrojování armády: Kulomety se soutěží načtyřikrát, jindy se shání špatné náboje "Je zapotřebí najít projektové manažery, kteří budou řídit jednotlivé obchodní případy. Dále technicky vzdělaný personál, který bude koordinovat technické záruky ve formě certifikací. Rovněž se bude hledat právní a finanční expert pro posuzování dokumentace," sdělil k tomu Aktuálně.cz mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek. Pomalu naplňovaný záměr vybudovat agenturu se setkává s pozitivními ohlasy. Podle nich jde však jen o první tah, přičemž důležitější bude druhý: zda agentura obstojí ve svém poslání. "Její vznik má smysl. Druhá otázka je, jak bude fungovat. Uvidíme, co těch deset lidí doopravdy ukáže," sdělil Aktuálně.cz člen sněmovního výboru pro obranu Jan Lipavský (Piráti).