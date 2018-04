Vítáme kardinála Berana, prezident je na sjezdu komunistů, kritizoval Duka hlavu státu

před 13 minutami

Kardinál Dominik Duka připomněl, že sv. Vojtěch i kardinál Beran řešili stejné otázky bytí či nebytí národa, jako se řeší dnes. Varoval, že ubývá demokracie v Evropě a kritizoval prezidenta Miloše Zemana, že místo bohoslužby je na sjezdu komunistů. Duka za slova sklidil dlouhý potlesk.

Praha - Chvíle, kdy se komunisté přes volební porážku dožadují stále většího podílu na moci, patří podle kardinála Dominika Duky k rozhodným hodinám českého národa. "O to větší zodpovědnost je na hlavě státu, aby zaznělo rozhodné slovo," řekl Duka ve svém sobotním kázání při mši v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kterou slouží u příležitosti repatriace kardinála Josefa Berana. Bohoslužba je sloužena ke cti sv. Vojtěcha. Za svá slova sklidil Duka bouřlivý potlesk.

Duka připomněl, že sv. Vojtěch i kardinál Beran řešili stejné otázky bytí či nebytí národa, jako se řeší dnes. Vždy jde o člověka, o lidství.

"Je jistě náhodnou souhrou okolností, že ve chvíli, kdy my zde vítáme kardinála Berana, je prezident republiky hostem na sjezdu komunistické strany, která se přes volební porážku dožaduje stále většího podílu na moci. Je to velmi zřetelné znamení hodiny, v níž se náš národ nachází. A o to větší zodpovědnost připadá hlavě státu, aby zaznělo rozhodné slovo," řekl Duka.

Kardinál Duka ve svém kázání stavěl vedle sebe osudy sv. Vojtěcha a kardinála Berana. Mše je sloužena ke cti sv. Vojtěcha, kardinál Duka slavnostně do chrámu vnesl lebku českého patrona.

"Obhajoba lidské svobody, zápas s otroctvím spolu s vytrvalým úsilím o láskyplné rodinné soužití, jako i o pravdivost života duchovních. To byl misijní program obou našich velkých exulantů," uvedl.

Kardinála Berana Duka přivítal jako jeho nástupce na svatovojtěšském stolci, jak se říká pražskému arcibiskupství. "Buď vítán, (…), Ty, který jsi v rozhodnou chvíli nemlčel, neboť jsi mlčet nesměl. Vracíš se z vyhnanství opět v rozhodnou hodinu. A jako tehdy jdeš s relikvií sv. Vojtěcha, který z našich patronů mohl nejsilněji pomoci v onu rozhodnou hodinu, neboť postava sv. knížete Václava byla pošpiněna nacistickým zneužitím," uvedl Duka.

Ke kritice se přidali i další

Kardinálova varovná slova podpořila řada politiků. "Kardinál Beran se vrací domů. Svatý Vít je nabitý. Jen prezident tu není. Ten šel raději za komunisty, ti Berana vyhnali," poznamenal na twitteru bývalý ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). "Člověk, který má jasné hodnotové postoje a nekřiví páteř, člověk, který ve své minulosti komunistický režim kritizoval a dokonce mluvil o něm jako o režimu horším než fašismus, by nejel na sjezd dnešní KSČM a netlačil ji do vlády. Bohužel současný prezident to má nastaveno jinak," uvedl na twitteru místopředseda lidovců Marián Jurečka.

Ke kritice se připojil i šéf TOP 09 Jiří Pospíšil, který se pozastavil nad tím, že prezident republiky oslovil delegáty komunistického sjezdu slovy "soudruzi a soudružky", hlásil se před nimi k socialismu a prosil je, aby se podíleli na vládě. "Co víc charakterizuje dnešní politickou situaci než fakt, že přímo volený prezident prezident republiky místo účasti na pohřbu kardinála Berana jede řečnit na sjezd Komunistické strany Čech a Moravy? To je opravdu ošklivá splátka za komunistické hlasy v prezidentské volbě," soudí Pospíšil.

Také Zemanův soupeř v letošní prezidentské volbě Jiří Drahoš považuje za symbolické, že ve stejnou dobu, kdy se na Hradě konala slavnostní mše za kardinála Berana, vystupuje prezident země s pozdravem "soudružky a soudruzi" na sjezdu komunistů. "Té strany, která Berana 16 let věznila a nakonec vyštvala do exilu. Větší symboliky netřeba," uvedl na sociálních sítích Drahoš.

Další Zemanův vyzyvatel Pavel Fischer napsal, že Zeman porušil nepsané pravidlo. "Osobně pomáhá komunistům, aby podpořili vládu. Nesouhlasím. Doba je příliš vážná na to, abychom je bez podmínek zvali k účasti na moci. Mají jiný úkol: provést pokání. Pěkně jedno po druhém," poznamenal.