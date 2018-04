před 2 hodinami Ostatky kardinála Berana byly vyzdviženy z baziliky sv. Petra ve Vatikánu | Video: Jan Wirnitzer | 00:35 reklama

Kardinála Josefa Berana drželi komunisté od roku 1949 v internaci, své poslední roky pak strávil v nuceném exilu v Římě. Ve čtvrtek odletěla do Vatikánu česká delegace vedená ministrem kultury Iljou Šmídem, která kardinálovy ostatky doprovodí zpět do vlasti, v sobotu pak budou uloženy ve svatovítské katedrále. Události kolem návratu kardinála Berana do vlasti sledujeme v on-line zpravodajství.

On-line: Rakev s ostatky uložili v české koleji, kde kardinál Beran strávil poslední roky života