Vyhnali ho ze země, kterou miloval. Beran odmítl podřídit církev, KSČ ho z paměti vymazat nedokázala

Česko čeká ojedinělá událost. Vládní speciál v pátek přiveze z Říma ostatky pražského arcibiskupa Josefa Berana, který zemřel v exilu poté, co ho po jmenování kardinálem v roce 1965 komunisté nepustili zpět do vlasti. Návratem se naplní kardinálova poslední vůle.

Ve svatopetrské bazilice se vyzdvižení ostatků kardinála Berana uskuteční ve čtvrtek 19. dubna. S poctami příslušejícími kardinálovi budou převezeny do papežské koleje Nepomucenum. Zde - v místě, kde studovaly elity české katolické církve - se večer uskuteční slavnost za účasti rodáků a současných studentů kněžského semináře. Místo je zvolené kvůli symbolice. Beran zde pobýval v době svých římských studií v letech 1907–1912, posléze na koleji bydlel v době svého nuceného exilu od 19. února 1965 do 17. května 1969.

Kardinál Beran vypráví o okolnostech provázejících jeho domácí internaci, která začala v den slavnosti Božího Těla roku 1949 a trvala až do roku 1965. O znemožnění pohybu pražského arcibiskupa, jeho izolaci ve vlastním domě a dohledu nad jeho soukromím neustálou přítomností příslušníka StB nebylo nikdy rozhodnuto výrokem žádného soudu. Byl to příznačný projev komunistické moci. V závěru této části kardinál Beran naznačuje, proč nakonec k žádnému procesu s ním nedošlo.

“Jeho návrat je symbolický a je jednoznačně slovem do současné naší společenské situace. Přichází, aby promluvil skoro tak, jako když v roce 1948 napsal slova „Nemlč, arcibiskupe“ a varoval. Stojíme dnes uprostřed neustálých volebních kampaní, jsme vyhroceně rozděleni, zapomínáme na cenu svobody, promarnili a poztráceli jsme všechny ideové hodnoty našeho státu. (...) Vrací se učitel a arcibiskup, velký občan našeho státu a syn našeho národa. Neřekne nám už ani jediné slovo, jeho mlčení však bude výmluvnější než vše, co řekl během svého života. A hlavně bude zde mezi námi, zmatenými a ustrašenými, a zároveň mezi těmi, kdo vítězně vešli do domu Božího a vedou tam i nás. Nic nechybí k slávě jeho, to on chyběl víc než půl století k slávě pražské katedrály.” Dominik Duka arcibiskup pražský a kardinál

“Návrat kardinála Berana je splněním jeho přání. Komunisty byl vyhnán ze země, kterou miloval. Tehdy se vrátit nesměl, i když si to moc přál. Pro věřící je to návrat jejich pastýře i projev úcty ke statečnému svědkovi víry, jemuž by rádi jednou projevili i poctu oltáře. Všem občanům připomíná, že totalitě je nutné vzdorovat a jejímu vzniku předcházet moudrou angažovaností.” Jan Graubner arcibiskup olomoucký

“Návratem se splní jeho poslední vůle, podle které si přál jednoznačně být pohřben v Praze v katedrále. To, že byl v roce 1969 pohřben ve svatopetrské bazilice, bylo výsledkem tehdejší politické situace v Československu. Normalizační vedení z toho mělo obavy, navíc to bylo ve zjitřené době prvního roku sovětské okupace.” Jaroslav Šebek historik, odborník na církevní dějiny

“Navrácení ostatků kardinála Berana je velkou událostí právě ve stém roce vzniku Československa. A to proto, že on ve své osobě ztělesňuje všechno dobré, co bylo spojeno s naší zemí ve 20. století. Hrdinství, boj proti nacismu, ochota postavit se komunismu, respekt vůči náboženské svobodě a statečné snášení útlaku komunistického režimu. Myslím, že to jsou věci, na které je třeba v současnosti navazovat. A proto je naplnění jeho přání, aby se jako Čech vrátil zpátky do vlasti, právě v dnešní době velmi důležité.” Tomáš Holub biskup plzeňský

“Přesun ostatků kardinála Berana jsem velmi podporoval a jsem rád, že k němu došlo.” Miloš Zeman prezident ČR

“Vzpomínám si na své mládí, kdy mí rodiče, oba silně věřící, události kolem pana Berana hodně prožívali. Kardinál Beran byl významnou osobností, která pocítila perzekuci minulého režimu. Patří velmi výrazně k naší nedávné historii. Převoz ostatků podle jeho přání je to nejmenší, co pro něj můžeme udělat.” Milan Štěch předseda Senátu

“Vím, jak rád bys zase uviděl své metropolitní město, které Ti přirostlo k srdci tak jako matce to z jejích dětí, které ji stálo nejvíce probdělých nocí a slz. Přeju Ti to – i sobě – ze srdce a podnikám poslední kroky, aby se tak stalo co nejdříve. Výsledkem si však nejsem jist. Od 21. srpna si kladu otázku, zda snad Bůh pro Tebe nevybral jiný triumfální návrat, kterým se vracel do Čech Tvůj předchůdce, sv. Vojtěch.” (*) Štěpán Trochta biskup litoměřický, 1969

* Biskup Štěpán Trochta napsal tento dopis necelý rok po sovětské okupaci Československa, kdy už kardinála Berana zrazovalo zdraví. Trochta zemřel v roce 1974 po několikahodinové návštěvě komunistického církevního tajemníka Karla Dlabala. Opilý Dlabal na nemocného biskupa několik hodin řval, urážel ho a vyhrožoval mu. Druhého dne skonal Trochta na rozsáhlou mozkovou mrtvici.