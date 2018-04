Nejsledovanější porevoluční sjezd KSČM: Filip nemá post jistý, poprvé za komunisty přijede prezident

před 1 hodinou

Vzhledem k mnoha těžkostem při hledání vlády s důvěrou mohou komunisté víc než kdykoliv dříve po roce 1989 promluvit do složení vlády.

Nymburk - Žádný komunistický sjezd nebyl v posledních dekádách tak sledovaný jako ten, který začal v sobotu ráno v Nymburce.

Dosavadní šéf strany Vojtěch Filip nemá po dvanácti letech jistotu, že bude opět zvolen. Proti sobě bude mít hned několik protikandidátů.

Velmi sledované bude ale také dění v okolí místa, kde KSČM jedná. Na místě jsou už policisté, protože podle dosavadních informací se má v Nymburce uskutečnit demonstrace proti komunistům i proti tomu, že na něj zavítá prezident Zeman. Ten dlouhodobě hájí svůj postup, kterým fakticky dostává KSČM na výsluní české politiky.

Trpím jako zvíře, kritizuje Filip poslední léta

Předseda Vojtěch Filip, který dal stejně jako celé předsednictvo funkci k dispozici po hlubokém neúspěchu v podzimních volbách, bude funkci obhajovat v souboji s devíti dalšími kandidáty. Utká se se svým dlouhodobým kritikem Josefem Skálou či europoslankyní Kateřinou Konečnou. Kromě toho má 25 členů KSČM zájem o posty místopředsedů.

Favoritem volby je Filip, který sice nese odpovědnost zas loňský propadák v parlamentních volbách, jenže ten odčinil tím, že komunistům vyjednal ve sněmovně velmi výhodné postavení. Jeho sebevědomí stoupá, takže už avizoval, že jako předseda bude chtít mluvit do toho, kdo by usedl v případné vládě ANO a ČSSD s tolerancí KSČM.

"Budeme mít požadavky na patřičnou kvalifikaci, vzdělání a manažerské schopnosti toho, kdo bude resort řídit, protože to není procházka růžovým sadem a legrace. Já dvacet osm let trpím jako zvíře, kolik amatérů kde sedělo a co jsme si tím všechno zavinili," tvrdí sebevědomě Filip, aniž by kdykoliv připustil vinu za to, co komunisté způsobili v letech 1948 až 1989.

Podobně nekritičtí jsou ke komunistické minulosti Československa také jeho hlavní dva protikandidáti - Skála a Konečná. "Pro mě jsou léta před rokem 1989 historií, kterou mají zkoumat historici. My musíme řešit dnešní problémy, od toho je politika, ne od akademické hádky, co bylo tehdy dobře a co špatně," tvrdí například Konečná.