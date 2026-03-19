Víkend bude chladnější a s deštěm, na horách může sněžit

ČTK

O víkendu se v Česku mírně ochladí a bude pršet. V noci může i mrznout a ve vyšších polohách by mohlo sněžit.

V sobotu bude oblačno až zataženo a místy se vyskytnou déšť či přeháňky.Foto: Shutterstock
Zatímco předchozí víkend se nejvyšší denní teploty v Česku pohybovaly až kolem 18 stupňů Celsia, nyní bude v sobotu většinou maximálně deset stupňů. Jen na jihu Moravy by mohlo být až 12 stupňů. V neděli se pak teploty dostanou nejvýše na 13 stupňů. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Ve čtvrtek a v pátek bude podle meteorologů ještě jasno až polojasno a nejvyšší teploty budou činit ve čtvrtek až 15 stupňů a v pátek až 14 stupňů. V sobotu bude oblačno až zataženo a místy se vyskytnou déšť či přeháňky, v polohách nad 800 metrů nadmořské výšky i sníh. V noci na sobotu mohou teploty klesnout až k nule a přes den se ochladí na většině území Česka na šest až deset stupňů. Pouze na jižní Moravě může být maximální teplota o dva stupně vyšší.

V noci na neděli by mohlo podle předpovědi dokonce mrznout. Teploty budou nejčastěji mezi plus čtyřmi stupni a nulou, ale při uklidnění větru mohou klesnout až na minus dva stupně. Ve dne potom v neděli teploty ve srovnání se sobotou stoupnou, ačkoli se nevrátí na dnešní úroveň. Bude zřejmě maximálně devět až 13 stupňů. Bude oblačno až polojasno a na jihozápadě a jihu země se mohou objevit déšť, nebo přeháňky. V polohách nad 1000 metrů může i sněžit.

Teploty v příštím týdnu potom budou kolísat. V pondělí se nejprve oteplí až na 15 stupňů. Potom zase klesnou maximální denní teploty na 11 stupňů, jen na jihovýchodě by mohlo být až 13 stupňů. Bude převážně oblačno.

Mohlo by vás zajímat
Opuštěný a poškozený ruský tanker Arktik Metagaz.

ŽIVĚ Ruský tanker zůstal opuštěný ve Středozemním moři. Ekologické riziko, varují státy EU

Opuštěný a poškozený ruský tanker Arktik Metagaz, který se volně pohybuje po Středozemním moři, představuje vážné riziko rozsáhlé ekologické katastrofy. V dopise adresovaném Evropské unii to uvedly vlády devíti států včetně Itálie, Španělska a Francie. Ve středu o tom informovaly Reuters a BBC. Plavidlo, na které Spojené státy a Británie uvalily sankce, opustila posádka před dvěma týdny po požáru.

Reklama
Ženy drží plakát s novým vůdcem Íránu Modžtabou Chameneím. Foto ze 14. března 2026.

ŽIVĚ Íránci pohřbili vlivného lídra režimu. Ozval se i zmizelý Modžtaba Chameneí

V Teheránu se ve středu odpoledne uskutečnil veřejný pohřeb šéfa íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alího Larídžáního, kterého v úterý zabil izraelský úder. Íránská státní média zveřejnila kondolenční vzkaz, jehož autorem je údajně nový vůdce Modžtaba Chameneí. Ten však od začátku války nevystoupil na veřejnosti a o jeho osudu se spekuluje.

Reklama
Reklama
Reklama