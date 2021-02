Většina stran podporuje zachování volebních krajů a snížené hranice pro koalice

Většina parlamentních stran podle Starostů podporuje zachování 14 volebních krajů. Pouze ANO zvažuje přeměnu Česka na jeden volební obvod, řekl v úterý předseda STAN Vít Rakušan. Podle něj se rýsuje také dohoda na novém limitu pro vstup volebních koalic do sněmovny. Podle Rakušana by se tento limit měl vrátit na někdejších sedm procent pro dvoučlenné koalice nebo devět procent pro tříčlenné.

Další úpravy volebních pravidel, které si vynutilo rozhodnutí Ústavního soudu, by měli připravit experti parlamentních stran; sejdou se kvůli tomu v pondělí, uvedl Rakušan. Mohli by například navrhnout nový způsob přepočtu voličských hlasů na poslanecké mandáty vzhledem k tomu, že Ústavní soud stávající systém zrušil.

Zástupci stran se podle Rakušana většinově shodovali také na tom, že "nejvýhodnější a nejefektivnější" by bylo využít už předložené lidovecké novely volebního zákona, která čeká ve sněmovně na posouzení. O termínu jejího projednání by se nejpozději ve středu ráno měli poradit předsedové poslaneckých klubů, uvedl Rakušan.

Premiér Andrej Babiš (ANO) minulý týden řekl, že změny volebních pravidel by měla předložit vláda. Podle Rakušana "pan premiér a jeho tým má možnost uplatnit kreativu" v rámci lidovecké novely. Předseda STAN nechtěl předjímat, zda bude Babiš trvat na vládní předloze. "To, co udělá hnutí ANO, my nevíme, tu garanci jsme dneska neslyšeli," dodal.

Senátoři za Starosty se shodli na tom, že volební novela by měla vzejít ze Sněmovny, a to bez zbytečného odkladu. Zároveň by ale měla být se Senátem předjednána, neboť na úpravě volebních pravidel se musejí obě komory Parlamentu shodnout.

