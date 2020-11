Česko se možná blíží ke zlomu. Rychlost šíření epidemie koronaviru se daří zpomalovat, ještě však ani zdaleka není vyhráno. Stále je mezi nakaženými mnoho seniorů, u kterých se předpokládá, že až třetina z nich skončí v nemocnicích. Vysoké je také stále procento pozitivních testů, které svědčí o tom, že epidemie pod kontrolou není.

Ve středu odhalených 15 729 pozitivních lidí na covid-19 je nejvyšší denní přírůstek v Česku od začátku epidemie. Přesto se podle statistik zdá, že vládní opatření zavedená v polovině října začínají šíření nákazy brzdit. Tři týdny po jejich zavedení se během sedmi dnů nakazilo průměrně 11 277 lidí, zatímco týden předtím to bylo za stejnou dobu 12 870.

"Je to velmi mírný optimismus, protože stále jsme se nedostali pod reprodukční číslo 1," vysvětloval ve středu před poslanci zdravotního výboru ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Na trendu podle něj nic nemění ani středeční rekordní přírůstek, jak vyplývá ze zprávy šéfa zdravotních statistiků, kterou má Aktuálně.cz k dispozici.

Přestože je ještě brzy tvrdit, zdali se Česko nachází na zlomu, od kterého začnou počty nakažených klesat, leccos už tomu nasvědčuje. Zcela jistě se podařilo zploštit křivku a neplní se tak nejrizikovější scénáře. Zjednodušeně řečeno: denní přírůstky nakažených už nerostou čím dál vyšší rychlostí. V tuto chvíli se zdá, že se je daří držet minimálně na stejné úrovni jako v předchozích dnech.

O tom mimo jiné svědčí i reprodukční číslo, které se podle odhadu Ústavu zdravotnických informací a statistiky pohybuje okolo hodnoty 1. Toto číslo udává, kolik jeden nakažený v průměru nakazí dalších lidí. Česko je ale v tuto chvíli kvůli vysokému počtu infikovaných v situaci, kdy by potřebovalo reprodukční číslo stlačit výrazně pod jedna. Samotné číslo znázorňuje spíše to, jak epidemie zrychluje. Pokud se tedy bude dodržet okolo jedničky, šíření viru sice už dál zrychlovat nebude, jenže Česko v tuto chvíli "jede" už takovou rychlostí, že je potřeba podle odborníků šlápnout na brzdu a nestačí se spokojit s tím, že se šíření už nezrychluje.

"Stabilizovalo by se to na úrovni, na které jsme nyní. A to je čisté peklo. To znamená, že bude dál umírat přes 200 lidí denně. To, že se zastaví růst, k ničemu není. Když se barák zaplaví vodou, tak je dobře, že se voda zastaví ve třetím patře a neporoste dál. Je to určitě lepší, než aby se zaplavilo i čtvrté patro. Jenže nyní je potřeba pumpovat, aby voda začala klesat," nabízí přirovnání matematik René Levínský.

To si uvědomuje i Dušek. "Určitě jde říct, že hodnoty neeskalují. Nejedeme podle superrizikového scénáře, ale samozřejmě potřebujeme ještě významně větší pokles (počtu nakažených), aby náš hlas mohl být optimistický," řekl před poslanci šéf zdravotnických statistiků. Ten očekává, že i když se pozitivní trend z posledních dnů potvrdí, tak v první polovině listopadu lze očekávat, že denní přírůstky nakažených se budou pohybovat mezi šesti až devíti tisíci nových případů.

Odborníci odhadují, že je nutné reprodukční číslo snížit minimálně na 0,8, což by mělo zajistit dostatečné zpomalování šíření viru. Jestli Česko k tomuto číslu spěje, nebo se zastaví u jedničky, v tuto chvíli nelze s určitostí odhadovat. Na vyhodnocení, jak velký vliv stávající opatření skutečně mají, je ještě brzy.

Pohled na některé regiony ale přece jenom důvod k optimismu nabízí. Nejvíce na Prahu - ta na konci října evidovala denně 1000 až 1500 nových případů, předminulý čtvrtek se dostala dokonce na 1719. V listopadu zatím ani jednou počet nově nakažených nepřerostl tisícovku. "Praha jde ze všech regionů dolů nejvíce, protože byla v epidemii tak trochu napřed. Tam je vidět poměrně významný propad. V některých regionech naopak hodnoty spíše stagnují, ale v žádném z nich se nedá hovořit o nějaké eskalaci," vysvětlil Dušek.

Stále příliš mnoho pozitivních testů

Kromě čísla denních přírůstků nově nakažených je důležité rovněž sledovat, kolik procent ze všech provedených testů vyšlo pozitivně. A Česko v tomto ohledu dosahuje enormního čísla, když takřka třetina všech testovaných lidí nemoc má.

Do středy se zdálo, že i toto číslo - podobně jako počty nakažených - přestalo stoupat. V tento den se však dostalo na vůbec nejvyšší hodnotu, když takřka 35 procent všech testů bylo pozitivních. Bude proto důležité, jak se tento údaj bude vyvíjet v dalších dnech,

Jisté je však to, že i nebýt středeční rekordní hodnoty, stále je toto číslo velmi vysoké. Z toho se dá mimo jiné vyvozovat, že skutečná čísla nakažených mohou být až několikanásobně větší, než udávají oficiální údaje. Jednoduše proto, že se nedaří všechny nakažené odchytit. Za znak toho, že je epidemie pod kontrolou, se považuje pětiprocentní podíl pozitivních testů. Na této úrovni však bylo Česko naposledy na začátku září.

"Stále jsme ve velmi vysokých procentech," uvědomuje si Dušek. "Velmi laicky se dají čísla interpretovat tak, že když se budete pohybovat v české populaci, tak je vysoká šance, že potkáte člověka, který je pozitivní," řekl. I tady se ale podle něj v určitých regionech a velkých laboratořích objevují signály, že podíl pozitivních testů by mohl klesat.

Nemocnice zatím úleva nečeká

Co naopak klesat v nejbližších dnech nebude, jsou počty hospitalizovaných a zřejmě i počty mrtvých. Případný pokles počtu nově nakažených se na hospitalizacích projeví až s několikadenním zpožděním. Podle statistik totiž trvá zhruba deset dní od zjištění diagnózy, než se člověk dostane kvůli příznakům onemocnění do nemocnice.

Druhým faktorem, kvůli kterému nemohou přetížené nemocnice očekávat nižší příjem pacientů, je míra nákazy mezi seniory. Ti patří mezi rizikovou skupinu. Zatímco v září podíl lidí starších 65 let tvořil 10,1 procenta nakažených a starších 75 let 4,3 procenta, v říjnu číslo u starších 65 let vzrostlo na téměř 15 procent a u starších 75 let na sedm procent. Právě senioři přitom nejčastěji vyžadují nemocniční péči, podle statistik jde zhruba o každého třetího nakaženého koronavirem. U zbytku populace hospitalizaci potřebují jenom čtyři procenta infikovaných.

Ve středu leželo v nemocnici s covidem celkem 8236 pacientů, před týdnem to bylo o zhruba tisíc méně. "Počty hospitalizací v žádném případě neklesají. A to ani těch celkových, ani těch na jednotkách intenzivní péče. A ani nemohou, protože máme zasaženou velkou skupinu seniorních pacientů, což je záruka dalších a dalších hospitalizací," řekl Dušek.

Podle výpočtů jím vedeného ústavu vyžaduje hospitalizaci průměrně 718 nových pacientů denně a počet lidí v nemocnicích se každým dnem zvyšuje o zhruba 250. "Strašně bych si přál, abych neměl pravdu, ale s vysokou pravděpodobností budou nárůsty počtu pacientů trvat ještě čtrnáct dní," uvedl Dušek.

Očekává, že by se Česko mohlo dostat až na 11 tisíc lidí, kteří budou v jednu chvíli vyžadovat hospitalizaci kvůli covidu. To je stav, který by nemocnice měly zvládnout, ačkoliv to bude na úkor omezení jiné, neakutní, péče, k čemuž už řada zdravotnických zařízení musela přistoupit.

Navzdory tomu, že se daří reprodukční číslo dostat blíže k jedničce, Dušek nyní nedoporučuje, aby se stávající opatření v dohledné době uvolňovala. "Panu ministrovi (zdravotnictví) budeme navrhovat, aby stávající opatření setrvala minimálně dalších 14 dní nebo tři týdny, aby virová nálož v populaci klesla. V tuto chvíli je tlak na nemocniční systém poměrně vysoký," vysvětlil Dušek.