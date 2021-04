Velikonoce opět bez tradičních oslav vyjma kostela. Co letos o svátcích čekat?

Velikonoce se letos stejně jako minulý rok ponesou v duchu protiepidemických opatření. Farmářské trhy zůstanou zavřené, bohoslužby budou mít výjimku. Na velikonoční oslavy, návštěvy mezi příbuznými a tradiční pomlázku si tak budeme muset počkat do příštího roku. Plyne to z platného usnesení vlády, které zpřísněná opatření prodloužilo až do 11. dubna. Jak tedy budou vypadat letošní Velikonoce?

K Velikonocům patří koleda a pomlázka. Mohu jít koledovat? Tradiční velikonoční oslavy letos mají zákaz. Lidé musí omezit na nezbytně nutnou míru kontakty s jinými osobami, než jsou členové domácnosti. Pomlázka a koleda jsou tedy povoleny pouze v kruhu nejužší rodiny. Mohu jet na víkend na chatu nebo za příbuznými? Zákaz cestování mezi okresy stále trvá. Praha a další členěná města jsou vždy jedinou obcí, pohyb mezi městskými částmi není nijak omezen. To znamená, že je nemožné vyjet mezi svátky na chatu nebo za příbuznými do jiného okresu. Ostatně ani v rámci jednoho okresu nejsou návštěvy povolené, pokud nejde o zajištění nezbytných potřeb či nutné péče. Mohu do přírody? Cesty do přírody a sportování jsou povoleny jen na území obce, ve které osoba bydlí. Na veřejně dostupných místech pak spolu mohou pobývat lidé nejvýše ve dvou s výjimkou členů jedné domácnosti, kolegů ze stejného zaměstnání nebo dětí a žáků při poskytování vzdělávání. Lidé musí zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně dva metry, pokud to je možné. Související Opatření přehledně: Omezení pokračují v dosavadní podobě, výjimku mají bohoslužby Infografika Zároveň platí povinnost nosit respirátor nebo obdobnou ochranu nosu a úst ve všech vnitřních prostorech staveb mimo bydliště a dále na veřejně přístupných místech v zastavěném území obce (mimo sportování). Mimo zastavěné území pak tam, kde jsou na stejném místě a ve stejný čas alespoň dvě osoby vzdálené od sebe méně než dva metry, s výjimkou členů domácnosti. Mohu jít o svátcích nakoupit? Za normálních okolností se na Velký pátek jakožto státní svátek, na rozdíl od Velikonočního pondělí, nevztahuje zákaz prodeje. S nouzovým stavem je ale vše jinak. Maloobchodní prodej je nyní o svátcích zakázán bez výjimky. Znamená to tedy, že v pátek i pondělí budou všechny obchody zavřené. Otevřené zůstanou pouze čerpací stanice, lékárny nebo prodejny na nádražích. Budou otevřené tradiční jarní farmářské trhy? Ne, farmářské trhy zůstávají i přes svátky zavřené. Z pondělního jednání vlády plyne, že jakékoliv opatření, které by přes Velikonoce zvedlo mobilitu, není namístě. Mohu se účastnit bohoslužeb? Ano, zákaz vycházení mezi 21. a 5. hodinou stále platí, ale bohoslužby mají výjimku. Od 1. až do 3. dubna se mohou konat mše po 21. hodině až do půlnoci. Sedící účastníci musí mít mezi sebou rozestup dva metry, naplněno může být maximálně deset procent kapacity kostela. Platí zákaz hromadného zpěvu. Jak se nenakazit? Když už se s někým člověk setká mimo svou domácnost, měl by mít správně nasazený respirátor (účinné utěsnění na obličeji je důležitější než samotný materiál), dodržovat dostatečnou vzdálenost a dbát o hygienu. Vždy je lepší se potkat venku než uvnitř v uzavřené místnosti. Jediný rizikový kontakt může stačit k zanesení nákazy do zcela nových prostředí, která šíření viru doposud odolávala, a kde se může začít rychle šířit. Experti z Iniciativy Sníh rovněž nabádají, ať se lidé nechají testovat, aby případně neohrozili zejména osoby z rizikových skupin. Dále doporučují pečlivě sledovat svůj zdravotní stav. Pokud se objeví sebemenší příznaky infekce (zvýšená teplota, respirační obtíže, bolest hlavy, bolest břicha, zažívací potíže, únava, ztráta čichu a chuti atd.), měl by dotyčný zůstat doma v izolaci. Optimální doba pro testování je 4-7 dní po rizikovém kontaktu či kdykoli po objevení prvních příznaků nemoci.