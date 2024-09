Proč bych měl Fialovi radit? Vedení ODS mě neposlouchá, říká suverén Martin Kuba

Hejtman Martin Kuba suverénně ovládl krajské volby a jeho ODS na jihu Čech povládne sama. V rozhovoru pro Aktuálně.cz mluví o zklamání, jak stranické špičky v Praze přijímají jeho názory. "Když něco řeknu, současné vedení mi tvrdí, že naši voliči to chtějí jinak," popisuje Kuba a říká, že ho volili i dřívější podporovatelé komunistů.

Když jsme spolu mluvili před volbami, říkal jste, že vedení ODS a koalice Spolu budou překvapená, jakou "nálož hlasů" dostane hnutí ANO. Nakonec se tak stalo. Z ODS jste jednoznačně uspěl jen vy, když jste v Jihočeském kraji získal přes 47 procent. Cítíte nějakou satisfakci? Nebo zklamání, že ANO tolik vyhrálo?

Nemám z toho radost, je mi to líto. Ale nijak se tomu výsledku nedivím. Já opravdu kolegům ve vedení ODS říkal, že volby nedopadnou dobře a že koalice na krajích se budou skládat hůře než v roce 2020, protože začnou na některých místech vypadávat Piráti, Starostové, ale také TOP 09 a KDU-ČSL.

Vás nepochybně úspěch na jihu Čech posílil. Budete se snažit vašemu předsedovi Petru Fialovi a dalším lidem říkat ještě hlasitě a naléhavěji než dřív, v čem a jak by měli změnit politiku ODS? Nepůjdete s nimi do větší konfrontace?

Nepůjdu. Já jsem přece nekandidoval proto, abych někomu něco z vedení ODS vzkazoval do Prahy. Kandidoval jsem proto, že mám rád jižní Čechy a slíbil jsem Jihočechům, že budu poctivě dělat práci hejtmana. Dělal jsem ji co nejpoctivěji a nesmírně si vážím toho, jak to Jihočeši ocenili. Ale nedělal jsem to proto, abych někomu mimo jižní Čechy něco dokazoval nebo abych šel s někým do konfrontace.

Co uděláte kromě svého vítězství v kraji pro to, aby ODS v parlamentních volbách za rok uspěla?

Pane redaktore, nemáte pocit, že by pro to nejvíc měl udělat někdo ve vedení ODS? A pokud by chtěl, tak by se mě měl zeptat? Proč bych měl něco já říkat, když už jsem to zmiňoval mnohokrát v minulosti? Vedli jsme na výkonných radách často debaty a já vždycky dostal odpověď, že voliči to chtějí jinak, než tvrdím já. Proč bych se teď měl obracet na vedení? Já teď musím dodržet slib, který jsem dal voličům v Jihočeském kraji, a být jejich dobrým hejtmanem.

V centrále ODS nepanovalo v sobotu zrovna nadšení z vašich slov o tom, že na vašem vítězství nemá strana jako značka sebemenší podíl. Proč jste to řekl?

Já jsem hlavně chtěl, aby to někdo nevykládal, že toto je úspěch celorepublikové ODS. To je úspěch týmu, který jsem dal dohromady. Když se podíváte na naše procenta, je úplně jasné, že nás volili lidé, kteří by ODS nikdy hlas nedali. Řada lidí mi poslední týdny psala, že jdou poprvé v životě volit ODS, protože chtějí podpořit náš tým. Tak jsem to myslel. Je to přece úplně zjevné z těch čísel po volbách. Není to můj výmysl.

Budete se snažit s premiérem jednat o celostátní politice, o tom, co a jak by podle vás ODS měla dělat, aby se inspirovala vaším vítězstvím v kraji? Na úspěchu ODS v parlamentních volbách vám předpokládám záleží.

Ano, nepochybně mi na tom záleží. Ale přiznám se vám, že poslední měsíce a roky mám poněkud jiný pohled na to, jak bychom měli politiku dělat. Jsem rád, že jsem mohl ukázat v našem Jihočeském kraji, jak to třeba chtějí naši voliči. Přijde mi poněkud hloupé se o tom hádat na výkonné radě. Pokud kolegové mají pocit, že to vědí správně, tak se nedá nic dělat.

Martin Kuba Martin Kuba (*1973) patří k výrazným postavám ODS, členem je od roku 2003. Byl prvním místopředsedou strany, krátce ji i vedl. Mezi roky 2011 a 2013 působil jako ministr průmyslu a obchodu ve vládě Petra Nečase. Po jejím pádu a neúspěchu ODS ve volbách do sněmovny se z vyšší politiky stáhl. Vrátil se jako regionální politik, od podzimu 2020 je hejtmanem Jihočeského kraje a šéfem Asociace krajů.

Kuba vystudoval stavební průmyslovku a poté zdravotnickou školu, promoval na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Pracoval u záchranné služby a jako anesteziolog v nemocnici. Podnikal také v gastronomii a později energetice.

Kuba býval spojován s vlivným jihočeským podnikatelem a členem ODS Pavlem Dlouhým, označovaným za regionálního kmotra. Podle dřívějších Kubových výroků je vliv Dlouhého na jihočeskou ODS v médiích démonizován. V dubnu 2013 skončil na druhém místě v anketě Ropák za největší antiekologický počin, za Státní energetickou koncepci ČR do roku 2040, která počítá s větším využitím jaderné energie a postupným uzavíráním dožívajících uhelných elektráren.

Když jsem se ptal premiéra Fialy a dalších politiků ODS, jestli "Kubova cesta" samostatné ODS neukazuje, že může straně přinést více hlasů než kandidatura pod značkou Spolu, odpověděli, že to nejde jednoznačně posoudit, protože na jihu Moravy zvítězila pro změnu koalice Spolu. Co byste na to řekl?

Vůbec to není o tom, jestli jde ODS do voleb samostatně, nebo ne. Je to o stylu práce, politice a lidech, kteří ji reprezentují. Není to tak, že vezmete jakoukoliv ODS, necháte ji kandidovat samostatně a ona se bude chovat stejně jako ta v Jihočeském kraji. Je třeba si uvědomit, že značku tvoří lidé, jejich styl práce a komunikace. To od sebe nejde oddělit. Proto jsem vám říkal už před volbami, že pokud uspějeme na jihu Čech, neznamená to, že ODS by měla celostátně fungovat sama.

Takže nejde jednoduše říct, že vy prostě prosazujete čistě samostatnou ODS do voleb bez koalice Spolu?

Já i na výkonné radě ODS říkám: Pojďme se bavit o tom, jestli kandidovat sami. Ale nemůžeme kandidovat sami a získat třeba jenom 13 procent hlasů. My musíme dělat politiku, kterou musíme oslovit podstatně víc voličů. A když řeknu, co máme dělat, tak dostanu odpověď, že naši voliči chtějí něco jiného. Ale co chce těch 87 procent zbývajících voličů? Jestliže chceme mít ambici vládnout naší zemi, musíme mít ambici získat minimálně 30 procent voličů.

Vy se tedy nebráníte tomu, aby ODS opět kandidovala v koalici Spolu?

Já říkám, že to není jenom o značce ODS nebo koalice Spolu. Jde o to, kdo ji reprezentuje a jakým stylem to dělá.

Ale značku ODS reprezentuje hlavně Petr Fiala. Není problém v něm?

Já myslím, že to je opravdu hlavně o tom, jakou politiku strana dělá. Vezměte si, že jsme oslovili na jihu Čech 47 procent voličů, což tady nikdo nikdy neměl. A přitom republikově má strana podporu přibližně 13 procent voličů. Ale komunikovali jsme tak, že například i lidé, kteří dříve volili komunisty, mi najednou řekli: Tým kolem vás je pro nás natolik důvěryhodný, že vám dáme hlas.

Jakou politiku by tedy Fiala a jeho vedení měli dělat?

Věcná politika, řešení naprosto konkrétních problémů, plnění slibů. Projekty, u kterých lidé vidí, že je skutečně děláte. Bohužel, my děláme politiku ve stylu "volte mě, aby nevládl někdo jiný", "volte nás, aby tam nebyl Andrej Babiš". To je ale pro voliče strašně málo.

Není ale celostátní politika mnohem těžší?

Nepochybně je těžší. Ale já vám neříkám, že mám ambici dělat celostátní politiku. V minulosti jsem byl v celostátní politice a velmi dobře si uvědomuji rozdíl mezi ní a tou regionální. I ta republiková politika přece může mít věcný obsah, můžete v ní plnit sliby voličům, dělat konkrétní projekty, řešit skutečné problémy země. A bez politiků, kteří to budou ochotni odpracovat, se to nezmění.

Video: Jak mluvil Petr Fiala a Martin Kuba o úspěchu ODS v jižních Čechách (22. 9. 2024)