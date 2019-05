Vědci z ČZU budou v Izraeli zkoumat závlahové systémy, které by šly použít v Česku

před 33 minutami

V Izraeli bude letos na podzim výzkumná mise České zemědělské univerzity (ČZU) s místními vědci zkoumat závlahové systémy použitelné v Česku. Uvedla to česká vědecká diplomatka v Izraeli Delana Mikolášová. Podle rektora ČZU Petra Skleničky by systém škola použila do svého projektu na Rakovnicku. ČZU se tam snaží vymyslet krajinu, která by dokázala odolat těžkým klimatickým podmínkám.

"Izrael je světovým lídrem v hospodaření s vodou. Opravdu umí využít každou kapku, jelikož voda je v tomto regionu mimořádně cennou surovinou," řekla Mikolášová. ČZU navázala spolupráci s izraelským výzkumným institutem Volcani Center, jenž vynalezl kapénkové zavlažování, které dávkuje přesné množství vody až ke kořenům rostlin. ČZU vlastní na Rakovnicku zhruba 500 hektarů půdy, na které ve středisku Amálie zkoumá, jak bude krajina v budoucnu vypadat a předpoví klimatické podmínky v roce 2050. "My nevíme, jak přesně řešit problém s vodou. Postavit nějaký rybník je vždy lepší, než nic, ale systém neznáme. Proto teď budeme na Amálii tři roky pracovat a vymýšlet krajinu, která za těžkých podmínek za 30 let bude fungovat, aby tam byl dostatek vody," řekl Sklenička. Závlahové systém by měl dodat právě Volcani Center. Česko-izraelská vědecká spolupráce funguje několik let, Mikolášová místo vědecké diplomatky zastává od roku 2015. "Společných projektů je velké množství. Namátkou mohu uvést například nedávnou společnou konferenci a vědecký workshop v Jeruzalémě na téma genomiky rostlin, kterou v březnu pořádala Izraelská akademie přírodních a společenských věd ve spolupráci s Akademií věd ČR (AV ČR) a předními izraelskými univerzitami v čele s Hebrejskou univerzitou v Jeruzalémě," uvedla. Ojedinělá je podle diplomatky spolupráce ve vývoji léčiv mezi Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR a Weizmannovým institutem věd. Obě instituce vedle spolupráce pořádají společně mezinárodní letní školy na téma léčiv. Další se uskuteční letos v září v Praze. "Právě na Weizmannově institutu věd, který patří mezi deset nejlepších výzkumných pracovišť v oblasti přírodních věd na světě, působí stále větší počet talentovaných mladých českých vědců, z čehož mám osobně velkou radost," řekla Mikolášová. Během několika týdnů by měli do Česka zavítat zástupci izraelských nanotechnologických firem, kteří zde budou jednat o možnostech spolupráce s českými partnery. Naopak Izrael by brzy podle diplomatky měla navštívit delegace českých odborníků z univerzit a diskutovat o digitalizaci průmyslu a smart cities. Po únorovém setkání premiéra Andreje Babiše s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem se dále rozvíjí spolupráce v otázkách kybernetické bezpečnosti a léčebného konopí. "Připravuje se například společný seminář s cílem edukace českých lékařů o konopí, který povedou izraelští experti," doplnila Mikolášová.