Brno bojuje proti suchu v parcích: vpich speciálního kondicionéru dodá kořenům vláhu

před 2 hodinami

Brno brání stromy před suchem. Vpichuje hydrogel ke kořenům | Video: Veřejná zeleň města Brna, Ladislav Rygl | 01:01

Stromům v Brně pomůže udržet vláhu i speciální kondicionér. Takzvaný půdní injektor, který do půdy u stromů vpraví látku zadržující vláhu, pořídila městská firma Veřejná zeleň města Brna. Mělo by to dřevinám pomoci přečkat období sucha. Uvedlo to ředitel příspěvkové organizace Jozef Kasala.

Organizace se v Brně stará o parky a stromořadí, v městských stromořadích eviduje přes 17 000 stromů, které má ve své správě. "Ve stromořadích je problém především s provzdušněním, v půdě je nedostatek kyslíku, hlavně přes léto je problém také s nedostatkem vody. Injektor by měl stromům pomoci v obojím," uvedl ředitel. Zemědělce děsí nevídané sucho. Aby zachránili alespoň část úrody, musí zapršet číst článek Injektor funguje tak, že v půdě nárazem tlaku vytvoří kapsu, do které se následně vpraví speciální kondicionér, který váže vodu a potom ji postupně uvolňuje. Stromům by to mělo pomoci právě v období sucha, kdy má vysušená a zdusaná půda problém vůbec nějakou vláhu zachytit. Organizace injektor za 300 000 korun převzala v tomto týdnu, vyzkoušela ho u vybraného stromu v parku v Lužánkách. "Pokračovat budeme v parku u Špilberku, následně ve stromořadí na Palackého třídě. Tento rok bychom chtěli takto ošetřit asi 200 stromů," uvedl Kasala. Městská firma v době sucha stromy více zavlažuje, na ohrožené stromy v centru města navíc umisťuje i takzvané závlahové vaky, které po celý den postupně uvolňují vodu. Zalévat všechny stromy však není možné. Často se tak stává, že odumírají i stromy takzvaně středněvěké, tedy deset či patnáct let staré, které už by měly mít dostatečně velký kořenový systém, aby sucho přečkaly.