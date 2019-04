Krmení zbývá na tři týdny, pak přijde řezník. Dotace proti suchu nestačí, říká farmář

Vyhlášenou kozí biofarmu v Pěnčíně na Jablonecku ohrožuje už druhým rokem sucho. Loni musel její majitel Josef Pulíček vybít část chovu a pokud se situace nezlepší, bude muset počet koz a ovcí snižovat i letos. Seno mu přitom zbývá už jen na tři týdny. Státní dotace podle něj loni pokryly nákup vody, ale už ne škody. Dotace z Bruselu farmě v uplynulých letech pomohly s modernizací, úvěry s nimi spojené je však nyní v nelehkých časech zatěžují. "Místo aby k zemědělcům přicházela jedna kontrola za druhou, měli by tito úředníci být pověřeni prověřováním dopadů sucha na jednotlivých farmách," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz Pulíček.

EU by se podle něj měla rozhodnout, zda dá potravinové bezpečnosti a dostupnosti potravin pro vlastní obyvatelstvo prioritu.

České zemědělce a farmáře letos opět sužuje velké sucho. Jaké škody způsobuje konkrétně vaší farmě?

V posledních týdnech se hodně mluví o suchu. Je ale třeba říci, že pro nás zemědělce začalo velké sucho už v loňském roce. O Jablonecku se přitom dříve (pro vysoký počet srážek, pozn. red.) říkalo, že je nočníkem Evropy. Už loni to ale vypadalo jako polopoušť.

Na zimu 2018/2019 jsme měli velké zásoby sena a senáže z předchozích let. V tuto dobu už je ale vše vyčerpáno. Máme krmení tak na tři týdny a jsme odkázáni na letošní úrodu. Nejsem v tom ale moc optimistický, protože letošní rok zatím začíná hůř než ten loňský.

Jako biofarma navíc nemáme příliš možností nákupu krmiv a dlouhodobě to není ani udržitelné, sucho postihuje celou Evropu. Třeba loni prakticky nebylo kde kupovat, to krmení chybělo všem, takže nákupy nepřipadají v úvahu.

Jak se sucho dotklo vašeho chovu?

Na podzim 2018 jsme kvůli suchu museli snížit stav ovcí i koz po 100 kusech od každého. Nyní na jaře jsme nenechali žádný odchov. Celkové jsme oproti loňsku stavy snížili o 470 kusů, to je 24 procent.

Jak následky by pro vaši farmu mělo, když bude sucho pokračovat? Co by to znamenalo pro ekonomiku farmy?

Pokud by letos pokračovalo stejné sucho jako loni, museli bychom redukovat stavy o dalších 25 procent. Celá ekonomika farmy by byla nabouraná. Úvěry, které jsou spojené s evropskými dotacemi na modernizaci, které jsou od bank, tak ty se musejí splácet každý měsíc. Takže i když vyrobíte méně výrobků, prodáte toho méně, klesnou vám tržby, tak náklady spojené se splácením zůstávají stejné.

Úvěry se splácet musí a s poklesem výnosů budeme nejen my, ale celé odvětví pod velkým tlakem. Pokud klimatické změny přicházejí skokově, a to, co mělo přijít za 30 let, přijde letos, tak neznám žádného zemědělce, který by se s tím vyrovnal bez velkých ztrát.

Čerpáte nějakou pomoc z EU? Jakou?

Co se týče dotací přímo na sucho, tak ty jsme čerpali pouze z národních zdrojů. Žádali jsme loni, proplatili nám je na začátku letošního roku. Nepokrylo nám to ale žádný nákup krmení, ani ekonomický výpadek. Pokrývá nám to pouze nákup vod pro zvířata, kterou jsme mívali z vlastní studny, než vyschla.

Co se týče evropských peněz, tak u těchto dotací je to poměrně složité. Převážná část z investičních dotací, které dostáváme, pochází z evropských zdrojů a nějaké procento je z národních zdrojů. Z dotací na modernizaci jsme pořídili například novou dojírnu, nový krmný vůz a přihrnovače krmení. Na sýrárně pak nový paster na pasteraci mléka. O dotace na modernizaci jsme žádali už dva tři roky zpátky.

Tím že jsme čerpali dotace z EU na modernizaci stájí i mlékárny jsme zároveň financovali zbytek projektů z úvěru.

Co by podle vás měly úřady zlepšit, co by třeba konkrétně vaší farmě v době kritického sucha více pomohlo?

Místo aby k zemědělcům přicházela jedna kontrola za druhou, měli by tito úředníci být pověřeni prověřováním dopadů sucha na jednotlivých farmách.

Úředníci nám pomohou nejvíce tak, že nebudou škodit, ostatní nám pomohou a podpoří naše zemědělství návštěvou nejen naší farmy, ale i ostatních, kde vám nabídnou příjemný pobyt, něco dobrého k snědku a možnost obohatit znalosti vašich dětí o vzniku potravin.

Když mluvíme o návštěvnících a agroturistice, kolik lidí vaši farmu ročně navštíví?

Agroturistika pomáhá ekonomice farmy, roční návštěvnost se pohybuje kolem 20 000 lidí. Od 1. května do 30. září nabízíme prohlídky farmy s průvodcem, v květnu a červnu hodně jezdí školní výlety a v červenci a v srpnu pak rodiny s dětmi.

Máme také dílny, kde si mohou děti i dospělí vyrobit z korálků nebo vlny vlastní ozdoby. A v hlavní sezoně z farmy vyjíždí silniční vláček na hodinovou vyjížďku krajem sklářských dílen, zakončenou prohlídkou kostela a areálu na Krásné kde je opravena jedna z největších dřevostaveb v Evropě.

Novinkou letošního roku je naučná stezka pro děti kde mají otáčecí obrázky se zvířaty, rostlinami i hmyzem. Návštěvníci na naší farmě mohou přijít kdykoli bez placení vstupného a pohladit si Přeštické prasátko, kůzlata, jehňata a podívat se na husy, kachny, slepice, alpaky, oslíka aj. Naším přáním je, aby děti věděli, jak vypadají zvířata, jak se chovají, co žerou.

Co vše teď vaše farma nabízí za produkty?

Po snížení stavů nám zůstává 900 kusů koz a 500 kusů ovcí, oboje jsou dojná plemena. Veškeré mléko zpracováváme ve vlastní mlékárně. Nabízíme mléka, kefíry, tvarohy, sýry přírodní, ochucené i zrající, tvarohové pomazánky a podobně.

Kde svůj sortiment prodáváte?

Na farmě ve vlastní prodejně máme otevřeno každý den v týdnu. Za prosklenou vitrínou navíc zákazníci vidí, jak se sýr vyrábí, a mohou celý sortiment ochutnat.

Dalším místem prodeje jsou pražské farmářské trhy - Jiřák, Náplavka, Anděl, také velkoprodejny Globus, Makro, Rohlík.cz a spousty prodejen zdravé výživy.

Museli jste kvůli suchu zvyšovat ceny?

Ceny výrobků jsme zvyšovali o 3-5 procent, do těchto cen se však sucho nepromítlo.

Jak vznikl ten nápad tu farmu vůbec založit?

S manželkou jsme oba původně pracovali v zemědělském družstvu, máme zemědělskou školu, takže jsme k zemědělství měli vždycky blízký vztah, už odmala. A ten stále trvá.