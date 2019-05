Babiš odstartoval kampaň s čepicí s nápisem "Silné Česko", inspiroval se Trumpem

S heslem "Česko ochráníme. Tvrdě a nekompromisně" odstartovalo ve čtvrtek hnutí ANO kampaň do eurovoleb. Už dopoledne se ale na Facebooku Andreje Babiše objevilo video, ve kterém premiér představil červenou čepici s kšiltem s nápisem "Silné Česko". Připustil, že se inspiroval mítinky amerického prezidenta Donalda Trumpa, a věří, že se čepice uchytí i v Česku. Ve videu vystupuje také jednička hnutí do eurovoleb Dita Charanzová. Tématy kampaně hnutí ANO jsou bezpečnost, životní prostředí a sucho či dvojí kvalita potravin.

"Je tady tolik lidí a všichni zapomněli na čepici," říká do ticha Andrej Babiš v předvolebním spotu. V dalším záběru se politik objevuje v červené trumpovské čepici za zvuků techno hudby při focení vizuálu nové kampaně. Kšiltovky chce hnutí ANO rozdávat během kampaně. Pro ty, kdo je nenosí, má hnutí ANO připravená alespoň bílá a černá trička s potiskem Babiše s čepicí na hlavě.

V sídle hnutí ANO odstartuje AB za chvíli horkou část kampaně do EU. Na @Aktualnecz najdete brzy podrobnosti, pokusíme se zeptat AB na různé věci ohledně kampaně... A kolik lidí si nasadí čepičky? :) A kolik bude mít ANO europoslanců? pic.twitter.com/g5LLpY4TIj — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) May 2, 2019

"Když jsem se připravoval na cestu do Spojených států, tak jsem koukal na různá videa s prezidentem Donaldem Trumpem a zjistil jsem, že na mítincích tam mají všichni takovou čepici," vysvětluje Babiš s tím, že by byl rád, kdyby ji lidi nosili například na sportovní zápasy.

"Blíží se volby, takže by bylo fajn, kdyby to lidi nosili," říká premiér ve videu. Trump v kampani proslavil kšiltovku se sloganem Make America great again, nosí i kousky s prostým nápisem USA.

Tvrdě a nekompromisně ochráníme Česko

Hnutí ANO vstupuje do kampaně s heslem "Česko ochráníme. Tvrdě a nekompromisně". Tématy kampaně jsou podle Babiše a Charanzové bezpečnost, životní prostředí a sucho či dvojí kvalita potravin.

Na dotaz Aktuálně.cz, zda Evropa nepotřebuje spíše politiky, kteří jsou schopni kompromisu, Babiš odpověděl, že když je třeba, dokáže se domluvit i na kompromisech. "Však my děláme kompromisy. Na poslední Evropské radě jasně řeklo 18 zemí, že chce posunout brexit na březen 2020. Prezident (Emanuel) Macron měl úplně jiné představy, ale nakonec jsme došli ke kompromisu," uvedl šéf ANO a vlády s tím, že Česko může sloužit jako příklad pro některé členské země v řadě věcí.

"Některé země mají pocit, že tady stále žijeme na kokosových palmách, ale opak je pravdou. Naopak, my máme dobré nápady, a možná si můžeme dovolit tvrdit věci, které oni nemůžou. Mě mrzí, když vidím, jak je Evropa neschopná například v zahraniční politice, nebo vyjednávání ohledně obchodních zájmů," řekl Babiš, podle kterého se musí Evropa zásadně změnit.

Jenička kandidátky Charanzová přitom uvedla, že ANO chce nejen silné Česko, ale i EU. "Náš program je o akceschopné Evropě, o bezpečnosti a rovných podmínkách. Chceme silné Česko, ale také silnou Evropu. Chceme takovou Evropskou unii, která se vrátí k původnímu poslání," řekla Charanzová s tím, že oním posláním je bezpečnost a ekonomicky prosperující kontinent. Podle ní je důležité, aby se lépe rozdělovala témata, která si dokážou vyřešit členské státy, a témata, která je nutné řešit na evropské úrovni.

Evropa podle Charanzové čelí terorismu, proto by chtěla posílit koordinaci bezpečnostních složek jednotlivých států. "Migrační vlna, která se prohnala Evropskou unií, byla jasným důkazem toho, že Evropa není akceschopná," řekla. Charanzová i Babiš uvedli, že se díky zemím visegrádské čtyřky podařilo zamezit povinným kvótám pro rozdělování uprchlíků mezi evropské země.

"Potřebujeme nejen chránit vnější hranici Evropské unie, ale potřebujeme také společně se dívat na to, co dělat s návratovou politikou. Jak je možné, že někteří žadatelé, kteří nemají nárok na azyl v Evropské unii, zůstávají v Evropě? Že se nám nedaří je vracet do zemí, odkud přicházejí? Jaktože vyřízení azylových řízení v některých zemích trvá týdny, v některých měsíce, ne-li roky?" dodala.

Čeští spotřebitelé podle Charanzové nesmí být spotřebiteli druhé kategorie. Je to úkol i pro domácí politiky, aby zakázali dvojí kvalitu potravin a zavedli sankce, míní. Právě to by měla projednat česká vláda v chystané novele o potravinách do dvou týdnů.

V zákonu o potravinách by mělo přibýt ustanovení, podle kterého bude na český trh zakázáno uvádět potraviny označené totožně jako potraviny uváděné na trh v jiném členském státě, ač budou mít odlišné složení nebo vlastnosti. Hrozit by za to měla až padesátimilionová pokuta.

V otázce sucha je podle Charanzové důležité koordinovat projekty na zadržení vody v krajině či na šetrnější nakládání s odpadními vodami.