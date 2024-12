Z Orionu je Sfera. Problémový klub změnil provozovatele, starosta si slibuje zlepšení

Klub Orion, jehož návštěvníci hlukem a pouličními rvačkami obtěžovali obyvatele pražského Žižkova, už neexistuje. Provozovatel ho po nátlaku úřadů i policie zavřel, řekl Aktuálně.cz starosta Prahy 3 Michal Vronský (TOP 09). Téměř okamžitě zde ale otevřel nový klub Sfera. Zatím s ním problémy velké nejsou, rychle se to ale může změnit, krotí starosta optimismus.

Na první pohled to v žižkovské Řehořově ulici vypadá, že je vše při starém. Na vývěsním štítu v přízemí domu číslo 30 je stále napsáno "Orion". Jen vyslovení tohoto názvu vzbuzuje v mnoha místních vztek a frustraci. V posledních letech si opakovaně stěžovali na hluk i na to, že téměř každý víkend se před klubem odehrávají násilné rvačky, upozornilo už dříve Aktuálně.cz.

Papír s povinnými údaji vyvěšený na dveřích ale prozrazuje, že je vše jinak. S Orionem je konec. "Zveme vás na nezapomenutelnou diskotéku v Sfеra Music Club," lákal lidi na party na začátku prosince instagramový profil, který donedávna fungoval pod značkou Orion.

"Hygiena v září provedla měření, na základě kterého zahájila správní řízení o přestupku. Po tlaku od hygieny, mediální pozornosti i akcí policie a celní správy klub Orion ukončil svou činnost," uvedl pro Aktuálně.cz starosta Prahy 3 Michal Vronský.

Klub nově provozuje firma Dextenologis s.r.o. Jako zodpovědný zástupce je uvedena Khrystyna Haliuk. "Orion měl problematickou minulost, tento subjekt je zatím čistý. Je potřeba na něj nahlížet jako na neproblémový klub. Nechci ale tvrdit, že je problém vyřešen. Snadno a rychle se to může změnit," sdělil starosta s tím, že žádné nové stížnosti zatím nezaznamenal.

Aktuálně.cz se snažilo novou majitelku kontaktovat. Na uvedeném čísle ale zaměstnankyně klubu uvedla, že jí Haliuk zakázala sdílet své číslo. Na otázky zaslané e-mailem do vydání článku neodpověděla.

Haliuk je jedinou jednatelkou i společnicí firmy Dextenologis. Ta podle živnostenského rejstříku vznikla v roce 2022. Uvádí desítky různých oborů činností, od překladatelství přes výrobu hnojiv až po opravu jízdních kol. Povolení pro hostinskou činnost získala až letos v listopadu. Jedinou provozovnou firmy je právě nový klub Sfera.

Podobně Haliuk figuruje v pěti dalších firmách. Jejich zaměření je podobně široké a není za nimi dohledatelná žádná činnost.

Společnosti spojuje ještě jedna věc. Všechny vznikly v létě 2022 a jejich jediným jednatelem byl Přemysl Kubáň, majitel firmy Viagem, kterého média označují za největšího překupníka nemovitostí v Česku. Do paměti veřejnosti se dostal jako vlastník fotbalového klubu FK Viagem Ústí nad Labem, který v posledních letech proslul kontroverzním marketingem.

Aktuálně.cz se snažilo spojit také s firmou Reho 30, které dům v Řehořově ulici patří. Kontakt na sebe neuvádí, proto redakce oslovila jednatele Jiřího a Libora Kunce přes jejich druhou firmu Preis Bohemia. Ani oni na zaslané dotazy do vydání článku neodpověděli.

Přišli policisté, na místě bylo jedenáct lidí

Obyvatelé Řehořovy ulice se povětšinou shodují, že Sfera zatím není tak problémová, jako byl Orion. "Určitě se to zlepšilo. Myslím, že je to hlavně díky aktivitě policie," říká Libor Straka z protějšího domu. "Klid pořád není. Ale řekl bych, že je to tak o padesát procent lepší," říká další místní obyvatel, který nesdělil své jméno.

Pesimističtější je Sergo Matkava, který bydlí v domě hned vedle klubu. "Rvačky tam nebyly, ale opět mě vzbudili, jak řvali o půl druhé ráno," popisuje. Na rozdíl od ostatních oslovených nevěří, že změna provozovatele nějak pomůže. "Uvažuji, že se po třiceti letech odstěhuji," dodává.

Zatím to každopádně vypadá, že klub Sfera není tak populární, jako byl Orion. Novinky.cz minulý týden informovaly, že policisté v něm v sobotu provedli velkou razii. Dorazila i pořádková jednotka. Našli tam ale pouze jedenáct lidí. "Chodí tam málo lidí, ochranka se snaží držet je uvnitř. To potvrzují i hlídky městské policie. Je relativní klid," uvedl Vronský.

