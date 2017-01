Ve Frýdlantském výběžku byl vyhlášen kalamitní stav. Silničáři mají napilno i v ostatních krajích

AKTUALIZOVÁNO před 34 minutami

Husté sněžení a vítr vytváří ve Frýdlantském výběžku v Libereckém kraji bílou mlhu, sněhové jazyky a závěje, kvůli kterým nelze udržet sjízdnost silnic. Silničáři pro tuto oblast vyhlásili kalamitní stav a vyzývají řidiče, aby vůbec nevyjížděli. Tento stav by měl platit minimálně do čtvrtečního rána. Napilno mají i v ostatních krajích. Například Středočeský a Ústecký kraj nasadil veškerou techniku. Silnice tam jsou sjízdné, ale jen se zvýšenou opatrností.

Praha - Silničáři ve středu večer vyhlásili s okamžitou platností kalamitní stav pro Frýdlantský výběžek v Libereckém kraji. Kvůli sněžení a větru, které vytváří bílou tmu, sněhové jazyky a závěje, nelze udržet sjízdnost silnic. Informoval o tom Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK, která má zimní údržbu krajských silnic na starost.

"Soustředíme se jen na vybrané komunikace, aby bylo udrženo základní dopravní spojení," řekl Šén. "Nedoporučuji vůbec vyjíždět v této a do této oblasti," dodal. Vyhlášení kalamitního stavu potrvá minimálně do čtvrtečního rána, uvedl.

Pro veškerou dopravu je zcela neprůjezdná i silnice první třídy 13 z Mníšku přes Albrechtický kopec do Frýdlantu a dále do Polska. Podle Šéna se silničáři snaží udržet alespoň sjízdnost na silnici III. třídy z Mníšku přes Oldřichovské sedlo do Raspenavy a na silnici 291 z Frýdlantu na Nové Město pod Smrkem. "Máme tam nasazený šípový pluh a pojede tam i fréza. Budeme dělat všechno pro to, abychom zajistili průjezdné aspoň tyto páteřní komunikace vedoucí Frýdlantskem," dodal.

Vyhlášení kalamitního stavu znamená, že silničáři nejsou v časových lhůtách schopni zajistit sjízdnost na jednotlivých komunikacích podle plánu zimní údržby. "Mohli bychom si najmout další síly, ale bohužel nemělo by to žádný smysl. To bychom s těmi stroji jezdili tam a zpátky a stejně by to nepomohlo. Musíme to nechat vysněžit a pak se to musí uklidit," dodal. V kraji vydatně sněží, za hodinu místy připadlo i více než pět centimetrů sněhu.

V ostatních částech Libereckého kraje jsou silnice zatím s obtížemi sjízdné. "Mnoho úseků je zavátých, podle posledních informací stojí kamiony také na obchvatu mezi Bílým Kostelem a Hrádkem nad Nisou," uvedl před 20:00 na facebooku hejtman Martin Půta. Problémy jsou i na silnici 35 mezi Libercem a Turnovem. Podle informací od řidičů tam dopravu komplikují stojící kamiony. Pro nákladní dopravu s výjimkou autobusů je uzavřena silnice 10 z Tanvaldu do Harrachova na Semilsku, která vede dál do Polska.

Ve Středočeském a Ústeckém kraji nasadili silničáři veškerou techniku

Napilno mají i silničáři ve Středočeském kraji. "Kolem 18:00 začalo sněžit, někde i foukalo. Vyjely postupně skoro všechny sypače. Někde to prohrnují, někde solí," uvedl pracovník krajského dispečinku správy a údržby silnic před 20. hodinou. "Silnice jsou sjízdné, ale se zvýšenou opatrností," dodal.

Veškerou techniku nasadili i v Ústeckém kraji. "Máme v terénu veškerou techniku. Tam, kde se objevují problémy, ji posíláme i operativně. Posyp zabírá do teplot do minus deseti stupňů Celsia. Zatím ale nemáme žádné uzavírky," řekl dispečer. Kamiony kvůli sněžení a ledovce ale blokují silnici I/15 na Mostecku a I/27 u Žiželic na Lounsku.

Podle krajské policejní mluvčí Aleny Bartošové v důsledku nepříznivého počasí přibývá v Ústeckém kraji nehod. "Většinou jde o drobné havárie bez zranění nebo to, že vozidla skončí mimo vozovku. Silnice jsou průběžně ošetřovány, na některých místech ale ještě ošetřeny nebyly. Nabádáme řidiče k maximální opatrnosti," řekla Bartošová.

Nejvyšší stupeň varování silničářů platí také pro celý Karlovarský kraj. Sněžení, kluzké vozovky a možnost vzniku námrazy, ledovky a náledí může komplikovat situaci na silnicích v celém kraji. Například na silnici číslo 13 na Chomutov mají v kopcích problémy kamiony, vyplývá z údajů Ředitelství silnic a dálnic. Sníh na silnicích nižších tříd zůstává.

Pozor by si měli dát řidiči i v Plzeňském kraji, přestože tam jsou silnice sjízdné. Na dálnici D5 jsou většinou zbytky rozbředlého sněhu, vozovka může být kluzká. I z toho důvodu se tam havarovalo, a to například na 110. kilometru a potom těsně u hranic.

Kluzká vozovka s ledovkou je také například na Domažlicku u obce Vidice, u Stráže na Tachovsku nebo u České Kubice na Domažlicku u hranic s Německem, kde havaroval kamion. Na kluzké vozovce havarovala auta také u Plas na severním Plzeňsku.

autor: ČTK