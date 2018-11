V Chlístovicích komise podváděla, volila i nezvěstná. Volby se musejí opakovat

V malé obci Chlístovice na Kutnohorsku se sedmi sty obyvateli budou opakovat volby. Rozhodl o tom Krajský soud v Praze. Soudy již v řadě případů do výsledků voleb zasáhly, ale zatím vždy jen přerozdělily mandáty. Chlístovice jsou první, kde se kvůli volebním podvodům budou muset volby opakovat. Ale pouze v jednom ze dvou volebních okrsků - v druhém žádné nesrovnalosti nebyly.

Na soud se obrátila šestice místních, která upozornila na to, že dvě členky komise vybízely občany k vhození hlasu do přenosné urny, ač si o ni nežádali. Stěžovatelé také upozornili, že na seznamu voličů jako ti, co byli volit, byli zaškrtnuti lidé, kteří ve skutečnosti nevolili.

Soud následně zjistil, že jako hlasující bylo uvedeno nejméně sedm lidí, kteří tvrdí, že vůbec nevolili či v obci prokazatelně nebyli. Například žena, která je v pátrání policie a místo jejího pobytu neznají údajně ani rodinní příslušníci.

"Ačkoli soud nemůže s jistotou prokázat, za kolik nevoličů bylo hlasováno a kterým kandidujícím subjektům tyto hlasy připadly, není pochyb o tom, že došlo k zásadnímu zatemnění výsledku voleb, neboť výsledky zjištěné okrskovou volební komisí č. 1 neprokazují spolehlivě vůli voličů," uvedl v usnesení soud.

Protože se jednalo o relativně velký počet, v daném okrsku to nejspíše ovlivnilo rozdělení mandátů. Soud přitom připustil, že nelze zjistit, zda a komu toto pomohlo.

"Zároveň panují důvodné pochybnosti ohledně účasti u voleb u dalších osob, které se sice vyskytují na seznamu voličů volících do zastupitelstva, ale nikdo je ve volební místnosti neviděl a nejsou ani uvedeni na seznamu osob, které volily do přenosné volební schránky," konstatoval soud.

Vítězství KSČM

Volby v obci vyhrála s 33 procenty KSČM, která získala 5 z 15 mandátů. V daném okrsku však získalo 38 procent Sdružení nezávislých kandidátů spojených osad. V druhém okrsku však uvedené sdružení získalo jen necelých pět procent hlasů.

Manipulaci mají podle soudu na svědomí dvě členky okrskové komise, které chodily s přenosnou urnou. Jenže jejím prostřednictvím smí podle pravidel volit jen ti, kdo si dopředu tuto přenosnou urnu vyžádali. Nicméně se pak ukázalo, že umožnili volit nejen řadě osob, které náhodně potkaly, ale také si některé voliče podle všeho vymyslely.

Obě se pak před soudem do výpovědí, co se dělo, zaplétaly. Jedna z nich nicméně připustila, že odvolila i za svého švagra. "Je téměř nemožné uvěřit verzím, kterými se tyto členky okrskové volební komise snaží vysvětlit náhlou účast některých občanů u voleb," konstatoval soud. Volbami se dokonce zabývala policie, která na požádání soudu vyslechla některé voliče i členy okrskové komise.

Na seznamu i mrtvá žena

A soud přišel na to, že uvedené členky komise falšovaly seznam voličů. "Zjevně dodatečně a narychlo, tedy i nepečlivě a s množstvím chyb, byl vytvořen seznam voličů, kteří si měli požádat o možnost hlasovat do přenosné volební schránky," konstatoval soud, který poukázal na to, že na tomto pozměněném seznamu bylo i jméno již několik let mrtvé ženy.

Soud neměl pochyb, že to měly na svědomí dvě zmíněné členky komise. "O skutečnosti, že k manipulaci s volebními lístky, resp. k výkonu hlasovacího práva v zastoupení došlo s vědomím těchto dvou členek komise, svědčí i to, že bylo dodatečně vytvářeno více verzí vyplněných seznamů voličů, které měly zakrýt to, že bylo hlasováno i za občany, kteří se zjevně dlouhodobě v obci nezdržují a v podstatě je není možné ani kontaktovat," konstatoval soud.