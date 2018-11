Soud v rozporu se zákonem změnil výsledky voleb. Je to tak spravedlivější, řekl

Krajský soud v Hradci Králové se rozhodl úmyslně ignorovat jedno z ustanovení volebního zákona. V Rašíně na Jičínsku dal mandát zastupitele kandidátovi, který na něj nemá podle výsledku voleb nárok. Rozhodli jsme tak, aby byl výsledek spravedlivější, hájí postup soud. Podle Českého statistického úřadu i podle experta na ústavní právo však soud chyboval.

Hradec Králové - Začalo to jako klasický případ voleb v malé obci, kde se při sčítání hlasů volební komise přepočítala. Dojde k omylu, soud ho na základě podnětu odhalí, hlasy přepočítá a mandáty nakonec získají ti správní kandidáti.

Jenže v případě malé obce Rašín u Jičína s necelou stovkou obyvatel počítal špatně i soud. A to záměrně. Předseda senátu Krajského soudu v Hradci Králové Jan Rutsch totiž v rozporu se zákonem změnil složení zastupitelstva.

Rozhodl, že jeden z pěti mandátů připadne šestce kandidátky Miroslavu Máslovi na úkor současné místostarostky Markéty Kučerové, která kandidovala z druhého místa.

Rutsch se totiž rozhodl ignorovat ustanovení volebního zákona, které určuje posun kandidátů na listině dle počtu obdržených "preferenčních" hlasů. Těch musí být aspoň o deset procent víc, než je průměr celé kandidátky, aby hrály nějakou roli. Aby se proto Máslo mohl posunout výše, musel by získat nejméně 33 hlasů. Jenže jich obdržel jenom 31.

"V tomto případě, kdy kandidovala jen jedna strana, tak senátu krajského soudu přišlo uplatnění tohoto ustanovení nespravedlivé, a proto se rozhodl ho neaplikovat," sdělil Aktuálně.cz mluvčí hradeckého soudu Jan Kulhánek. Soud tedy upřednostnil Másla, protože Kučerová získala "jen" 16 hlasů.

Soud je vázán zákonem

Jenže jak Český statistický úřad, tak právník, kterého Aktuálně.cz oslovilo, se domnívá, že soud udělal chybu. "I kdyby si soud myslel, že jeho pohled je spravedlivější, tak je v každém případě vázán zákonem," říká Marek Antoš, expert na volební právo z pražské Univerzity Karlovy.

"Nové přikázání mandátů není v souladu s přepočtem hlasů na mandáty podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí," potvrdil i mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cieslar. "Už jsme na tuto skutečnost Krajský soud v Hradci Králové oficiálně upozornili," dodal.

"Jedině kdyby si myslel, že to pravidlo je protiústavní, tak by se mohl obrátit na Ústavní soud, ale ani v tom případě by nemohl to opatření jednoduše ignorovat," vysvětluje právník Antoš.

Mluvčí soudu je přesvědčen, že to možné je. "Existuje judikatura Nejvyššího správního soudu, která umožňuje některá ustanovení zákona neaplikovat. Netýká se ale konkrétně voleb," připustil Kulhánek na dotaz, na základě jakých předchozích zkušeností se soud v čele s předsedou Janem Rutschem rozhodl postupovat.

Dali jí moc hlasů, obrátila se na soud

Soud se případem zabýval poté, co starostka Růžena Kučerová (a švagrová místostarostky Markéty Kučerové) upozornila na zjevně nesprávné počty "preferenčních" hlasů. Dostala jich totiž maximální možné množství. A soud pak došel k tomu, že se při jejich počítání členové komise spletli. Pokud někoho na kandidátce voliči nezatrhli, tak komisaři "volný" hlas automaticky připočítali starostce a případně i dalším v pořadí.

Starostka Růžena Kučerová přiznává, že ji verdikt soudu, který mandát její švagrové přisoudil poslednímu Máslovi, překvapil. "Zdálo se nám divné, že když někdo kandiduje z druhého místa, může skončit jako náhradník," uvedla.

Rozsudek je přitom pravomocný a protože jde o volební věc, není proti němu přípustná kasační stížnost. Pokud Markéta Kučerová o mandát skutečně stojí, musí se obrátit na Ústavní soud. Sama zatím ještě neví, zda to udělá. "Musím si to rozmyslet. Pokud bych se toho domáhala, budu zdržovat ustavení zastupitelstva v obci," přemítá nahlas. I ji svérázný výklad soudu překvapil. "Nejhorší je to, že soud nedodržuje zákon," dodala.

Radši šest, než opakovat volby

Ústavní soud nemá žádné určené lhůty k projednání. "Ale v odůvodněných případech, pokud je věc naléhavá, může přidělený soudce rozhodnout, že věc projedná přednostně," uvedla mluvčí Miroslava Sedláčková.

Vše způsobilo i to, že ač byla v obci s pěti zastupiteli jediná společná kandidátka, bylo na ní zapsáno šest lidí. To ale mělo podle Másla svůj účel: aby v případě, že někdo zemře nebo odstoupí, nemusely být nové volby, ale nastoupil by náhradník.

"Už se nám to jednou stalo. Rozhádali se tady, dva odstoupili ze zastupitelstva a musely být extra volby," vysvětluje. I proto odmítá, aby se v rámci "spravedlnosti" svého neoprávněně získaného mandátu vzdal ve prospěch Markéty Kučerové. "Člověku se může něco stát, odstěhovat se a pak zůstanou zase čtyři a máte nové volby. Ta pravděpodobnost není velká, ale je," vysvětluje Máslo.

