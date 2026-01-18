V lomu na Brněnsku se utopil muž, nejspíš chtěl plavat pod ledem

V bývalém lomu u Maršova na Brněnsku se dnes dopoledne utopil plavec. Otužilci tam vysekali díry v ledu, muž chtěl proplavat mezi dvěma otvory a nejspíš ztratil orientaci. Bez náležitého zabezpečení je to hazard, řekl policejní mluvčí Pavel Šváb.
Hasiči na místo vyjížděli krátce před 09:45, nakonec museli s hledáním a vyproštěním těla pod hladinou pomoci policejní potápěči. Zásah komplikoval složitý terén a obtížný přístup. Hledání trvalo několik hodin.
Jezírko mezi obcemi Maršov a Lažánky je pozůstatkem po těžbě kaolinu. Podle specializovaného potápěčského webu je hluboké přibližně 11 metrů.
ŽIVĚVedení ODS je kompletní. Kupku a Portlíka doplní čtyři muži, nejvíc hlasů získal Haas
Po sobotním zvolení Martina Kupky předsedou Občanské demokratické strany a Tomáše Portlíka jeho statutárním zástupcem vyvrcholil kongres ODS zvolením čtyř řadových místopředsedů. Jsou jimi poslanec Karel Haas, exministr životního prostředí Pavel Drobil, senátor Martin Červíček a europoslanec Alexandr Vondra.
Zachoval se jako slon v porcelánu, vmetl Macinka prezidentovi kvůli letounům Ukrajině
Prezident Petr Pavel se podle ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) zachoval jako slon v porcelánu, když tento týden na návštěvě Ukrajiny nabídl napadené zemi poskytnutí několika menších letounů pro obranu proti dronům, prostředků včasného varování a generátorů pro případ výpadku dodávek elektřiny z běžné sítě.
Český úkaz víří vody. Americký talent jen bezmocně zíral, světem letí srovnání s hvězdou
Nikola Bartůňková na Australian Open 2026 nikdy nezapomene. První kariérní kvalifikaci grandslamu hned proměnila v účast v hlavní soutěži a v úterý ji čeká velká premiéra mezi dospělou elitou. Už teď ale světě tenisu zanechává výrazný otisk. O hráčce štvanického I. ČLTK Praha se před startem Australian Open mluví jako o jedné z nejzajímavějších zástupkyň nastupující generace.
Toto ještě ODS nezažila. Po „grilování“ dva muži vypadli. Zůstal „starý bernardýn“
Občanští demokraté mají nově kompletní vedení strany poté, co už nepokračuje jako předseda expremiér Petr Fiala. Po sobotní volbě jeho nástupce Martina Kupky a zástupce Tomáše Portlíka si zvolili delegáti nedělního kongresu ODS další čtyři místopředsedy. Aktuálně.cz přibližuje, koho si vlastně ODS vybralo a jak výběr probíhal.
V rakouských Alpách vyprostili těla tří Čechů, které v sobotu zabila lavina
Rakouští záchranáři dnes vyprostili těla tří Čechů, které v sobotu odpoledne zabila lavina ve spolkové zemi Štýrsko u obce Pusterwald. Informovala o tom agentura APA s tím, že v sobotu tuto operaci znemožnilo nepříznivé počasí. Úmrtí tří Čechů v rakouských Alpách dnes potvrdilo české ministerstvo zahraničí.