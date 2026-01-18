Přeskočit na obsah
Benative
18. 1. Vladislav
V lomu na Brněnsku se utopil muž, nejspíš chtěl plavat pod ledem

ČTK

V bývalém lomu u Maršova na Brněnsku se dnes dopoledne utopil plavec. Otužilci tam vysekali díry v ledu, muž chtěl proplavat mezi dvěma otvory a nejspíš ztratil orientaci. Bez náležitého zabezpečení je to hazard, řekl policejní mluvčí Pavel Šváb.

ilustrační fotoFoto: ČTK
Hasiči na místo vyjížděli krátce před 09:45, nakonec museli s hledáním a vyproštěním těla pod hladinou pomoci policejní potápěči. Zásah komplikoval složitý terén a obtížný přístup. Hledání trvalo několik hodin.

Jezírko mezi obcemi Maršov a Lažánky je pozůstatkem po těžbě kaolinu. Podle specializovaného potápěčského webu je hluboké přibližně 11 metrů.

