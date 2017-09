před 2 minutami

V Lokti na Sokolovsku se muž polil hořlavinou a zapálil se. Vrtulník ho přepravil do pražského popáleninového centra vinohradské nemocnice. Na svých webových stránkách to uvedl hasičský záchranný sbor. Muž se zapálil před dveřmi bytu ve druhém patře panelového domu v Nádražní ulici. "Hořící pak utekl z domu do nedaleké ulice, kde jej policisté našli a předali posádce záchranné služby," uvedli hasiči.

