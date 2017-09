Rusové očekávají prohlídku FBI na konzulátu v San Francisku. Zaměstnanci pálí v krbu neznámé věci

před 1 hodinou

Podle ruského ministerstva zahraničí se FBI chystá 2. září provést prohlídku na konzulátu v San Francisku. Podle agentury AP v pátek z komína konzulátu stoupal černý kouř, což je neobvyklé vzhledem k letním vedrům, které nyní v San Francisku panují. Hasiče, kteří přijeli na místo, však pracovníci konzulátu nevpustili dovnitř s tím, že je vše v pořádku a personál v krbu pálí nespecifikované předměty. USA vyzvaly Rusko, aby do soboty uzavřelo svůj konzulární úřad v San Francisku, diplomatickou kancelář ve Washingtonu a jedno z konzulárních oddělení v New Yorku.

Moskva/Washington - Na nótu Spojených států vyzývající Rusko, aby do soboty uzavřelo některé své diplomatické úřady v San Francisku, Washingtonu a New Yorku, odpoví Moskva až po analýze situace. Řekl to v pátek ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, který z vyvolání nynějších vzájemných diplomatických protiakcí obou zemí obvinil vládu předchozího amerického prezidenta Baracka Obamy. Současně avizoval "tvrdou odpověď". Ruské ministerstvo zahraničí v pátek večer zatím prohlásilo, že USA svými opatřeními ohrožují bezpečí ruských státních příslušníků.

"Příslušnou nótu jsme dostali včera (ve čtvrtek) večer a zabýváme se tím. Zareagujeme, jakmile tu analýzu dokončíme," citovala agentura TASS ministrovo vyjádření na setkání se studenty Státního institutu mezinárodních vztahů v Moskvě (MGIMO).

Lavrov: Nemůže za to Trump, ale Obama

"Budeme tvrdě odpovídat na ty věci, které jsou úplně zbytečné, jen aby nám uškodily, a které jsou diktovány jen přáním pokazit naše vztahy se Spojenými státy," řekl Lavrov podle internetového listu Gazeta.ru. Podle jeho zdrojů mezi ruskými diplomaty by Moskva mohla požadovat uzavření amerického konzulátu v Jekatěrinburgu či Vladivostoku.

"Poznamenám, že celou historii s výměnami, se sankčními útoky jsme nevyvolali my, ale administrativa Baracka Obamy. Byla vyvolána přímo s cílem podkopat americko-ruské vztahy a nedovolit prezidentovi USA Donaldu Trumpovi nastoupit cestu svého prezidentství s konstruktivními návrhy," uvedl rovněž Lavrov.

Rusové očekávají prohlídky a ve vedru pálí věci

Lavrovovo ministerstvo v pátek večer Spojené státy obvinilo z ohrožování bezpečnosti ruských občanů údajně chystaným prohledáním diplomatické mise v San Francisku a bytů diplomatů. "Požadavek amerických úřadů vytváří přímé ohrožení bezpečnosti ruských občanů," uvedla mluvčí ministerstva Maria Zacharovová.

"Zvláštní americké služby se chystají 2. září provést prohlídku na konzulátu v San Francisku, což zahrnuje i byty zaměstnanců," napsala mluvčí a dodala, že domovní prohlídky uskuteční Federální úřad pro vyšetřování (FBI).

Podle agentury AP v pátek z komína konzulátu stoupal černý kouř, což je neobvyklé vzhledem k letním vedrům, které nyní v San Francisku panují. Hasiče, kteří přijeli na místo, však pracovníci konzulátu nevpustili dovnitř s tím, že je vše v pořádku a personál v krbu pálí nespecifikované předměty.

100 degree weather in San Francisco, and Russian embassy staff is burning undisclosed stuff in fireplace 🤔 pic.twitter.com/guRDFT07IU — Adam Khan (@Khanoisseur) September 1, 2017

Spojené státy vyzvaly Rusko, aby do soboty uzavřelo svůj konzulární úřad v San Francisku, diplomatickou kancelář ve Washingtonu a jedno z konzulárních oddělení v New Yorku. Otevřeně přitom uvedly, že jde o odvetu za ruské oznámení z minulého měsíce, že Spojené státy musejí do 1. září výrazně omezit početní stav americké ambasády a konzulátů v Rusku.

Moskva požadovala, aby tyto diplomatické úřady opustilo celkem 755 diplomatů a dalších členů personálu. Spojené státy do té doby nikdy nepotvrdily, kolik diplomatů v Rusku mají. Agentura AP ale s odvoláním na nejmenované činitele uvedla, že Spojené státy k 31. srpnu požadavek omezit personál na 455 osob splnily.

Bývalý americký velvyslanec v Moskvě Michael McFaul uvedl, že většinu propuštěných představují ruští zaměstnanci amerických misí - v důsledku tohoto omezení personálu tak budou muset Rusové déle čekat na víza.

Moskva tímto svým nařízením reagovala na nový americký sankční zákon, který omezuje možnosti obchodní spolupráce USA s Ruskem.

Šéf ruské diplomacie v této souvislosti obvinil Kongres Spojených států, že Trumpovi vnucuje protiruské sankce, aby podkopal jeho administrativu a nedovolil mu normalizovat s Ruskem vztahy, což dal americký prezident opakovaně najevo.

"Jak už nejednou řekl prezident (Vladimir Putin), nevyhledáváme s touto zemí (USA) spory," uvedl dále Lavrov. Moskva je podle něj nadále otevřená "konstruktivní součinnosti" a "upřímně stojí o normální dvoustrannou politickou atmosféru".